セコムの共創プログラム「SECOM Acceleration Program 2026」に採択

株式会社manisonias

株式会社manisonias（本社：福島県田村市、代表取締役：橋本綾子、以下「manisonias」）は、セコム株式会社が実施する共創プログラム「SECOM Acceleration Program 2026」において、「次世代ドローンのコア技術」テーマの採択企業に選定されましたので、お知らせいたします。

本プログラムは、セコム株式会社が掲げる「セキュリティサービスのアップデート」をテーマに、社内外のアセットを掛け合わせ、新たな価値創造を目指す共創プログラムです。

セコムのセキュリティサービスが、警備の役割にとどまらず、“もしも”と“いつも”を繋げられる存在として進化していくことを目的に、具体的なテーマが設定されました。

SECOM Acceleration Program 2026

今回、manisoniasはその中の一つである「次世代ドローンのコア技術」テーマにおいて採択頂きました。

セコム株式会社が有するセキュリティ領域の知見・アセットと、自社のドローン開発技術を掛け合わせ、次世代の「安全・安心」を支えるドローン活用の可能性を検討してまいります。

採択概要

プログラム名：SECOM Acceleration Program 2026

実施企業：セコム株式会社

採択テーマ：次世代ドローンのコア技術

採択企業：株式会社manisonias

賞金（共創支援金）：50万円

今後の展開：セコム株式会社との個別協議のもと、共創プロジェクト等を検討予定

代表コメント

このたび、セコム株式会社が実施する「SECOM Acceleration Program 2026」に採択いただき、大変光栄に思います。manisoniasは、「明日の笑顔を守る」という想いのもと、災害時や緊急時に人の命を守るためのドローン開発に取り組んでまいりました。一方で、ドローンは災害対応だけでなく、日常の安全・安心を支える社会インフラとしても、大きな可能性を持っていると考えています。

今回の共創を通じて、セコム株式会社様が長年培ってこられたセキュリティ領域の知見と、manisoniasの国産ドローン開発技術を掛け合わせることで、災害時だけでなく平時から社会を支える、新しい安全・安心のかたちを模索してまいります。

今後の展望

近年、自然災害の激甚化、地域の担い手不足、インフラ老朽化、警備・見守りニーズの多様化など、社会の「安全・安心」を取り巻く課題は複雑化しています。

こうした課題に対して、ドローンは人がすぐに近づけない場所の確認、広域の状況把握、緊急時の初動支援など、さまざまな場面で活用が期待されています。

manisoniasは、今回の採択を一つの契機として、セキュリティ、防災、災害対応の領域を横断し、ドローンが社会インフラとして機能する未来の実現に向けて、技術開発と共創活動を加速してまいります。

株式会社manisoniasについて

福島県田村市を拠点に、災害救助支援ドローン「SAKURA」をはじめとする国産ドローンの開発に取り組むDisaster Techスタートアップです。

水難救助、災害対応、通信支援、画像処理など、現場課題を起点とした技術開発を行い、防災・減災に資する社会インフラの実装を目指しています。



会社名：株式会社manisonias

所在地：福島県田村市

代表者：代表取締役 橋本 綾子

事業内容：災害救助支援ドローンの開発、ドローン関連技術の研究開発、防災・減災領域における技術実装

企業サイト：https://manisonias.com/

関連リンク

セコム株式会社 ニュースリリース

「『SECOM Acceleration Program 2026』採択企業4社を決定」

https://www.secom.co.jp/corporate/release/2026/nr_20260423.html