AI搭載自律走行清掃ロボット「PUDU MT1」導入のお知らせ

株式会社タイヨー

株式会社タイヨーでは、リサイクル処理施設における床面清掃業務の自動化・効率化を目的として、Pudu Robotics製AI搭載自律走行清掃ロボット「PUDU MT1」を導入いたしました。

粉塵や破片などを24時間収集することにより、衛生面での向上ならびに、スタッフの負担軽減を実現します。

◆導入理由

株式会社タイヨーでは2026年4月より新規のリサイクルラインを導入。

作業の効率化と同時に施設内の衛生水準を向上するための施策を進めていました。

そこで今回導入したのがPudu Robotics製AI搭載自律走行清掃ロボット「PUDU MT1」です。

◆製品スペックと特長

「PUDU MT1」は、床に落ちているゴミとそうでないものを自動で判別するAI機能を搭載。

東京ドーム約2個分の面積をカバーし、最大35リットルものゴミを収集する能力があります。

機械の前方についた二つのブラシと強力な吸塵能力は、実際に試してみたところ、人の手では履ききれない床の黒ずみなども瞬時に清掃する能力を有しています。

工場全体をマッピングして隅から隅へ、今後は最適ルートを24時間体制で回っていく予定です。

施設内のレイアウトが変更されても、自動で対応してくれるので、その都度、スタッフが入力をするなどの手間はありません。

なお、スタッフの間では「サンちゃん」と名付けられ（※太陽のsunと第三工場の三から命名）、早くも人気者となっております。

◆期待する効果

自動走行型清掃ロボットの導入にあたり、期待される効果は以下の通りです。

・スタッフの作業軽減と本来業務への集中

・強力な吸塵力での粉塵除去

・24時間稼働により常時保たれる衛生面の向上

導入後の使用感についてご質問がありましたら、遠慮なく弊社広報（担当／田中・秦）までご一報ください。

◆会社情報

【会社概要】

会社名／株式会社タイヨー

設立／昭和21年（1946）

代表取締役／元山 琢然

資本金／4300万円

従業員数／100人

本社所在地／〒736-0082

広島市安芸区船越南5丁目11-1

事業内容／一般廃棄物の収集運搬

産業廃棄物の収集・運搬・処分

各種リサイクル処理

https://www.taiyo-net.co.jp/



■この件についてのお問い合わせ先

株式会社タイヨー「広報／田中・秦」

電話082-824-0110（月曜～土曜日 午前9時～午後5時）

e-mail：info@taiyo-net.co.jp