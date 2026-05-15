＜ weakend ＞ アーティスト 三浦大地さんとのコラボレーションアイテムを5月22日（金）発売

株式会社F

スタイリスト FUKAMIがディレクターを務めるブランド「weakend」は、アーティスト 三浦大地さんと初のコラボレーションアイテム「I heart you」シリーズを、5月22日（金）19:00よりweakend公式オンラインストア（https://weakend.tokyo/(https://weakend.tokyo/)）にて発売いたします。

■ weakend x 三浦大地

本コラボレーションでは、「日常に寄り添うファッション」をテーマに、シンプルでありながら毎日にトキメキを与えるアイテムを、三浦大地さんの「Josie（ジョシー）」と共に「I heart you」シリーズとして展開いたします。

スタイリストブランドであるweakendの“着る人を引き立てる設計”と、三浦大地氏の持つアート性・独自の世界観を融合させることで、さりげない存在感を持つコレクションに仕上げました。



weakendのために書き下ろされたJosieちゃんやハートの世界観をぜひお楽しみください。

■「I heart you」 コレクション

ー “love” ではなく、“heart”

誰かを想うことや、自分を愛することも大切に。



三浦大地さんの愛溢れるクリエイションにインスパイアされ、“I heart you” にそんな気持ちを込めました。



コレクション特集ページ：https://weakend.tokyo/collections/iheartyou-by-miuradaichi-weakend(https://weakend.tokyo/pages/iheartyou-by-miuradaichi-weakend-lookbook)

■ 商品ラインナップ

I heart you レギュラーTシャツ \17,600（税込）

カラー：ホワイト、ブラック

サイズ：フリー

商品詳細ページ(https://weakend.tokyo/products/i-heart-you-regulartee)



オーソドックスなレギュラーTシャツは、しっかりとした素材感ながら、UVカット率98％・接触冷感機能を備えた真夏に頼れる一枚。

胸元にはハートと「weakend」「I heart you」の刺繍を施し、背中には優雅に座ったJosieを配したデザインで、さりげなくも印象的なアクセントを添えます。

I heart you ビッグTシャツ \17,600（税込）

カラー：ホワイト、ブラック

サイズ：フリー

商品詳細ページ(https://weakend.tokyo/products/i-heart-you-bigtee)



weakendで人気を集めたビッグシルエットTシャツが、Josieを迎えて復刻。

腕やお腹まわりをさりげなくカバーしながら、抜け感のあるスタイリングを叶える一枚です。イン・アウトどちらでも着こなしやすく、幅広いスタイリングに対応します。

UVカット率98%、接触冷感で真夏にも快適に着用いただけます。



I heart you カーディガン \34,100（税込）

カラー：ホワイト、ネイビー

サイズ：1、2

商品詳細ページ(https://weakend.tokyo/products/i-heart-you-cardigan)



特別に書き下ろされた胸元の2つのハートをアクセントにした、サマーニットカーディガン。UVカット90%で、肌触りの良さと機能性を兼ね備えています。

真夏のオフィスや移動時など、エアコンによる温度調整にも活躍。

すっきりとしたクルーネックと程よくコンパクトなシルエットで、羽織としてもトップスとしてもバランスよく着用いただけます。

I heart you ポーチ \6,600（税込）

カラー：ブラック

サイズ：フリー

商品詳細ページ(https://weakend.tokyo/products/i-heart-you-pouch)



weakendで人気の非売品トラベルポーチが、今回のコラボレーションにより初めて商品として登場。Josieチャームを付属した特別仕様で展開します。

大きく開くフォルムと大容量の収納力で、旅の時間をより快適に。

この夏、Josieとともに新しい景色へ出かけてみませんか。

■ 限定パッケージ

今回のコラボレーションを記念し、Tシャツ・カーディガンをご購入のお客様には、限定パッケージでお届けいたします。ジップ付きのケースは、持ち運びや旅行時の収納にも活用できる実用性を兼ね備えています。

■ 発売情報

発売日時：2026年5月22日（金）19:00～

販売場所：weakend公式オンラインストア（https://weakend.tokyo/(https://weakend.tokyo/)）

商品一覧ページ：https://weakend.tokyo/collections/iheartyou-by-miuradaichi-weakend(https://weakend.tokyo/collections/iheartyou-by-miuradaichi-weakend)

■ About Daichi Miura

DAICHI MIURA (三浦 大地)

ファッションデザイナーとしてキャリアをスタートさせアーティストや俳優の衣装を担当。

その後、広告や CM などのディレクション、住居などのデザイン、ブランドのプロデュース、イラストレーション、アートクリエイションなど創作の幅を拡げる。 旅がベースのライフスタイルから世界の様々な文化や自然との対峙を経て、環境問題への取り組みや地域活性など社会活動にも力を入れる。

■ About weakend

「弱いところ（weak）を終わり（end）にして、自分を愛していく」という想いを込め、スタイリストFUKAMIが2022年に立ち上げたアパレルブランド「weakend（ウィークエンド）」。



“幸せ体形”とブランド独自で名付けるふくよかな体形の方から、華奢で着こなしに悩む方まで、幅広い女性をターゲットに、体形を美しく見せお洒落楽しくなるアイテムを展開しています。

■ About FUKAMI（weakend ディレクター）

スタイリスト FUKAMI / 株式会社F 代表



スタイリスト野崎美穂氏のアシスタントを経て独立。2015年よりスタイリストとして活動を開始し、国内外のファッションショー、雑誌、TV、広告、ライブなど幅広い現場を担当。

アパレルブランドのクリエイティブディレクション、アニメーション監修、ドラマ作品のスタイリングアドバイザー、コンサルティング、専門学校講師など多方面で活動。

スタイリングからブランド運営まで、一貫した世界観で手がけている。

【本件の問い合わせ先】

株式会社F（担当：遠藤）

Email：info@weakend.tokyo

URL ：https://weakend.tokyo/