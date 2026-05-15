ケアベア(TM)ポップアップストア『Care Bears(TM) on the Stage』がSHIBUYA109に期間限定オープン！

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、キャラクター『Care Bears(TM)(ケアベア(TM))』のオフィシャルライセンシーとして、権利元であるCloudco Entertainmentと連携し、2026年5月29日(金)～6月7日(日)の期間限定で、ケアベア(TM) ポップアップストア『Care Bears(TM) on the Stage』を、SHIBUYA109渋谷店 地下1階 DISP!!!にて開催いたします。

本イベントでは、世界的で人気を集める5人組K-POPガールグループ「ILLIT」とのコラボ第2弾アイテムの先行発売や、英国発の人気ブランド「マリークワント」とのデザインコレクションなど、ここでしか手に入らない限定・先行アイテムが勢揃いします 。

■注目のスペシャルコラボレーションアイテム

●ILLITとのコラボレーションアイテム 第二弾が登場!!

世界中で人気を集める5人組K-POP ガールグループ「ILLIT」。自主的で積極的な意志(I WILL)と特別な何かを意味する代名詞(IT)が結合して誕生したチーム名には「何にでもなれる潜在力を持つ」グループとしての抱負が込められている。デビューアルバム‘SUPER REAL ME’では、ありのままの10代の姿が共感を呼んだ。国籍やバックグラウンドの異なる5 人のメンバーは、それぞれ異なる”カラー”を持ち、誰もが主役でいられる存在。ケアベア(TM)も、個性豊かなキャラクターたちが集まり、お互いを尊重しながら共存する姿が魅力のひとつです。ILLIT の等身大で多彩な魅力が、そんなケアベア(TM)のコンセプトとぴったりマッチ! ILLIT メンバーの公式キャラクターとケアベア(TM)がコラボレーションしたマスコットチャームやシークレットアイテムが先行発売。そして、ポップアップストア限定のトートバッグを数量限定で発売します!

また、ILLITとのコラボレーションアイテムをご購入いただいた方にポップアップストア限定デザインステッカーをプレゼントします。

マスコットチャーム 2,860円(税込)シークレットCDケース風キーホルダー858円(税込)シークレットホログラム缶バッジ 858円(税込)ポップアップストア限定トートバッグ2,500円(税込)ポップアップストア限定デザインステッカー※1会計につき1点プレゼント。※数量限定、なくなり次第終了です。

●マリークワントからケアベア(TM) デザイン コレクションが登場！

かわいい表情や色使い、おなかのシンボルマークが人気のケアベア(TM)は子供から大人まで世界中で愛される存在。

今回のコレクションはケアベア(TM)の世界にマリークワントのアイコンであるデイジーをあしらったポップなムード満載のラインアップ。見ているだけで心が弾む愛らしさです。

ポップアップストアでは、マリークワント「ケアベア(TM) デザイン コレクション」を5,000円（税込）以上ご購入いただいたお客様に、オリジナルミラーをプレゼントします。

※1会計につき1点プレゼントします。※数量限定、なくなり次第終了です。

●KNT365から限定バッグが登場！

ニットをコミュニケーションツールとしたメイドインジャパンのライフスタイルブランド「KNT365」とコラボレーションしたバッグがポップアップストア限定で登場します。

一見小ぶりなルックスながら、底と側面にマチが付いているため収納力はバツグン！ちょっとしたお出かけはもちろん、弁当箱や水筒を持ち運ぶサブバッグにも。毎日使いたくなる、かわいさと実用性を備えたアイテムです。

■ポップアップストアでしか手に入らない！完全非売品のスペシャルノベルティ

Co-Knitty ケアベア(TM) 5,500円(税込)

今回のポップアップストアでも、お買い物をさらに特別な体験にする、プレミアムな購入特典をご用意いたしました。いずれも本イベント限定のラインアップです。

先着600名限定。5,000円(税込)以上お買い上げのお客様を対象に、ポップアップストア限定のうちわをプレゼントいたします。特別なアイテムです。

※1会計につき1点プレゼントします。

※数量限定、なくなり次第終了です。

購入者特典（うちわ）

限定デザインのショッピングバッグが今回も登場！

※ショッピングバッグは無料です。

※商品の購入点数と同数を上限とさせていただきます。

※数量限定、なくなり次第終了です。

■チアベアに会える！グリーティングイベントも開催

ショッピングバッグ

チアベアに会える特別な機会！

ご家族ご友人お誘いあわせのうえ、ぜひお越しください。

開催場所：ケアベア(TM) ポップアップストア

開催日 ：2026年5月29日（金）

詳細はケアベア(TM)公式SNSよりご確認ください。

※諸事情により予告なく実施内容を変更する可能性がございます

※当日の状況により整理券を配布させていただく可能性がございます

■ ケアベア(TM) ポップアップストア「Care Bears(TM) on the Stage」開催概要

場所： SHIBUYA109渋谷店 地下1階 DISP!!!

住所：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-29-1

期間：2026年5月29日(金)～6月7日(日)

■ 『Care Bears(TM)(ケアベア(TM))』について

1982 年にコンシューマープロダクツ、グリーティングカード、その後一連のテレビ番組や映画を通じて世に知られたケアベアは、今でも世界で最も愛されるライフスタイル・ブランドの1 つです。ケアベアは1983 年に初めてテレビに登場し、その後1985 年に長期間アニメシリーズとケアベア劇場映画3 部作が放送・放映されました。

また、Netflix オリジナルCGI アニメーションシリーズであるCare Bears& Cousinsが2015 年秋に開始されました。2019 年、このブランドは、米国のHBO Max で放送される50 話のシリーズであるCare Bears : Unlock the Magicで刷新された見た目と存在感を獲得しました。Netflix では世界中で新しいスペシャル版を視聴できるようになります。

約45 年にわたり、世界的な影響力を誇るCare Bearsは、小売店での強い勢いと熱心なファン層を持つ多世代向けのブランドとして成長しています。

■ クラウドコ・エンターテインメントについて

IVESTコンシューマーパートナーズの傘下のクラウドコ・エンターテインメントは、ファミリーおよび子供向けのエンターテイメント、コンシューマープロダクツ、ブランド管理の会社で、Care Bears、Holly Hobbie、Madballs、Twisted Whiskersなどの象徴的なライフスタイルブランドのオーナーです。

Cloudcoは、幅広いコンシューマープロダクツやエクスペリエンスとともに、マルチプラットフォームのエンターテイメント・フランチャイズを創出し、開発し、管理運営しています。

ケアベア(TM)紹介ページ：https://www.plazastyle.com/contents/charapla/carebears(https://www.plazastyle.com/contents/charapla/carebears)

※価格は全て税込価格です。

※商品画像はイメージです。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。

※画像をご使用される場合はコピーライトを表記ください。

Care Bears(TM) and related trademarks:

TM & (C) 2026 Those Characters From Cleveland, LLC

Used under license by PLAZASTYLE.