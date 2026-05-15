Leafea、「社内報機能」の無償提供を開始

株式会社Leafea

地域密着型福利厚生サービスを提供する株式会社Leafea（本社：東京都中央区、代表取締役：森田 渉、以下リーフィ）は、福利厚生アプリ内において、新たに「社内報機能」の無償提供を開始しました。

社内報機能について

今回提供を開始する社内報機能は、福利厚生アプリを通じて、会社からのお知らせや制度変更、社内トピックなどをタイムリーに発信できる仕組みです。従業員はいつでもどこでも内容を確認でき、管理者側は閲覧状況を把握することも可能です。

本機能は、専用ツールの導入や複雑なIT運用が難しい中小企業でも、特別なシステム開発や大きな初期投資を必要とせず、すぐに利用を開始できる設計としました。

すでに導入を検討している企業からは、「これまで届きにくかった経営メッセージが現場に届きやすくなる」「情報共有の一元化で管理業務が楽になる」といった期待の声が寄せられています。

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株式会社Leafea 概要

名称：株式会社Leafea

本店所在地：東京都中央区新川1-10-3 THE GATE 茅場町 3F

公式サイト：https://leafea.co.jp