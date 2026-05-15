シチズン｜チューブスクリーマー 初のコラボレーションウォッチを発表

星野楽器株式会社

日本の世界的ギターブランドIbanez (アイバニーズ)は、この度CITIZEN (シチズン) の人気モデル「TSUNO CHRONO (ツノクロノ)」初となるギターブランドとのコラボレーションウォッチを発表いたします。

1970年代に「ツノクロノ」の愛称で親しまれたシチズン初の本格クロノグラフ機能付き時計をルーツとする「TSUNO CHRONO」シリーズ。そして同時期、ギターサウンドに革命を起こし、今なおオーバードライブペダルの定番として世界中のギタリストに愛用されるIbanez「Tube Screamer (チューブスクリーマー)」。

今回のコラボレーションウォッチは、全く異なる業界を象徴するふたつの伝説的プロダクトが共演するユニークなタイムピースです。

フェイスと裏蓋にチューブスクリーマーのロゴを配し、文字盤にはトレードマークの緑を採用。緑のカラーリングは最新のフラッグシップモデルであるTS808HWV2のフィニッシュに着想を得た、どんな服装やシーンにも溶け込む上質なトーンです。

また、3つのサブダイヤルをエフェクターのノブに見立て、「DRIVE」「TONE」「LEVEL」の文字を配置しました。ギターの音を作り込む高揚感を日常の「時間を確認する」という動作にリンクさせた、遊び心に溢れた演出です。

TS808HWV2のパッケージがモチーフのオリジナルBOXとグラフィックカードが付属します。

■TSUNO CHRONO Custom Tube Screamer Limited

TSTCC808 (限定500個) 44,000円(税込)

5月15日発売

全国の楽器店、Ibanez LIFESTYLE ストア(https://www.hoshinogakkihanbai.com/product-page/tstcc808-citizen-ibanez-%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C-%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81)にて取り扱い

＜Specification＞

・ステンレスケース（横幅38.0mm/厚み10.8mm）（設計値）

・クオーツムーブメント（月差±20秒）

・5気圧防水

・電池寿命：約2年

・日付表示

・日付早修正機能

・1/1秒クロノグラフ(12時間計)

【お問い合わせ先】

星野楽器販売株式会社

オンラインストア・サポート係

logistics-j@hoshinogakki.co.jp

▼Ibanez (アイバニーズ)

愛知県名古屋市の星野楽器株式会社が世界約180の国と地域に展開するギターブランド。

「音楽文化への貢献」の企業理念のもと、常に新しい発想に挑み、プレイヤーの演奏体験の進化を追求し続けています。

▼CITIZEN (シチズン)

シチズンは、腕時計の部品から、完成時計の組み立てまで自社で一貫製造することができるマニュファクチュールとして、世界約140の国と地域でビジネスを展開。1918 年創業以来、“Better Starts Now”の信念のもと、世界に先駆けて開発した光発電技術「エコ・ドライブ」や、最先端の衛星電波時計など、常に時計の可能性を考え、開発を重ねてきました。