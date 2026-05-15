株式会社ウィルネクスト、「採用広報 2026 完全ガイド」を無料公開─ AI・SNS時代に対応した採用広報の全体設計を体系化

株式会社ウィルネクストダウンロードはこちら！ :https://luf.co.jp/willnext-consulting/contents/wp-64■ 公開の背景

転職活動中の求職者の多くが、応募前に企業のSNS・動画・口コミを 確認するようになっています。

求人票と人材エージェントだけに依存した 採用では、認知・応募・承諾の各フェーズで機会損失が発生しています。

一方、採用広報に継続的に取り組む企業は、応募単価の低減・自社理解度の 高い応募者の増加・内定承諾率の向上といった採用品質の向上が見られます。

本資料は、採用広報の全体像を体系的に整理し、すぐに実践できる形で まとめたものです。

■ こんな方におすすめ

・エージェント依存を下げて採用コストを最適化したい採用担当者

・採用広報を始めたいが、何から手をつければいいかわからない方

・SNS・オウンドメディアを採用活動に活かしたい人事マネージャー

■ 資料の主な内容

・採用広報・採用ブランディング・採用プロモーションの定義と違い

・求職者ジャーニーマップとフェーズ別コンテンツ設計

・X・Instagram・LinkedInのプラットフォーム別活用法

・AIを活用したコンテンツ制作の効率化（ブログ・SNS・求人票）

・ファネル別KPI設計と月次改善サイクル

ダウンロードはこちら！ :https://luf.co.jp/willnext-consulting/contents/wp-64■株式会社ウィルネクストについて

株式会社ウィルネクストは、個人と組織の意思決定を支援する人材・組織コンサルティング会社です。Willnext Academy・Willnext Design・Willnext Job・Willnext Consultingの4サービスを通じて、採用から定着・活躍まで一気通貫で支援しています。

■ Willnext Design(https://willnext.jp/design)（意思形成）

AIと対話を融合したキャリアデザインプログラム。価値観や動機を言語化し、「なぜ働くのか」からキャリアを再設計します。

■ Willnext Academy(https://willnext.jp/academy)（学習・コミュニティ）

旧CANTERA ACADEMYを刷新。対話・内省・実践を通じ、人事としてのあり方を探究するコミュニティ型学習プラットフォーム。

■ Willnext Job(https://willnext.jp/job/candidates)（キャリア循環）

転職・副業・プロジェクト参画など、多様なキャリア機会を一気通貫で支援。

■ Willnext Consulting(https://willnext.jp/consulting)（組織変革）

採用・育成・組織開発・人事戦略を包括的に支援し、個人の変化を組織成長へ接続します。

■会社概要

会社名： 株式会社ウィルネクスト

所在地：神奈川県相模原市緑区小渕1878-1

代表取締役：中村 真広

取締役：堀尾 司

会社HP：https://willnext.jp/

株式会社ウィルネクスト

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウィルネクスト 広報担当

E-mail：info@willnext.jp