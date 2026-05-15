株式会社ウィルネクスト、「採用広報 2026 完全ガイド」を無料公開─ AI・SNS時代に対応した採用広報の全体設計を体系化
ダウンロードはこちら！ :
https://luf.co.jp/willnext-consulting/contents/wp-64
■ 公開の背景
転職活動中の求職者の多くが、応募前に企業のSNS・動画・口コミを 確認するようになっています。
求人票と人材エージェントだけに依存した 採用では、認知・応募・承諾の各フェーズで機会損失が発生しています。
一方、採用広報に継続的に取り組む企業は、応募単価の低減・自社理解度の 高い応募者の増加・内定承諾率の向上といった採用品質の向上が見られます。
本資料は、採用広報の全体像を体系的に整理し、すぐに実践できる形で まとめたものです。
■ こんな方におすすめ
・エージェント依存を下げて採用コストを最適化したい採用担当者
・採用広報を始めたいが、何から手をつければいいかわからない方
・SNS・オウンドメディアを採用活動に活かしたい人事マネージャー
■ 資料の主な内容
・採用広報・採用ブランディング・採用プロモーションの定義と違い
・求職者ジャーニーマップとフェーズ別コンテンツ設計
・X・Instagram・LinkedInのプラットフォーム別活用法
・AIを活用したコンテンツ制作の効率化（ブログ・SNS・求人票）
・ファネル別KPI設計と月次改善サイクル
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■株式会社ウィルネクストについて
株式会社ウィルネクストは、個人と組織の意思決定を支援する人材・組織コンサルティング会社です。Willnext Academy・Willnext Design・Willnext Job・Willnext Consultingの4サービスを通じて、採用から定着・活躍まで一気通貫で支援しています。
■ Willnext Design(https://willnext.jp/design)（意思形成）
AIと対話を融合したキャリアデザインプログラム。価値観や動機を言語化し、「なぜ働くのか」からキャリアを再設計します。
■ Willnext Academy(https://willnext.jp/academy)（学習・コミュニティ）
旧CANTERA ACADEMYを刷新。対話・内省・実践を通じ、人事としてのあり方を探究するコミュニティ型学習プラットフォーム。
■ Willnext Job(https://willnext.jp/job/candidates)（キャリア循環）
転職・副業・プロジェクト参画など、多様なキャリア機会を一気通貫で支援。
■ Willnext Consulting(https://willnext.jp/consulting)（組織変革）
採用・育成・組織開発・人事戦略を包括的に支援し、個人の変化を組織成長へ接続します。
■会社概要
会社名： 株式会社ウィルネクスト
所在地：神奈川県相模原市緑区小渕1878-1
代表取締役：中村 真広
取締役：堀尾 司
会社HP：https://willnext.jp/
株式会社ウィルネクスト
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ウィルネクスト 広報担当
E-mail：info@willnext.jp