ONESTRUCTION、鳥取本社を鳥取駅前の共創拠点「カトカミ」へ移転

ONESTRUCTION株式会社

「建設とテクノロジーの架け橋になる」をミッションに、openBIMを中心とした建設分野のソリューションを開発するONESTRUCTION株式会社（本社：鳥取県鳥取市 代表取締役：西岡大穂）は、2026年5月15日、鳥取市と連携し、鳥取駅前エリアの活性化および事業成長の加速を目的として、本社を鳥取駅前の共創拠点「カトカミ」へ移転したことをお知らせいたします。

今回の移転先である「カトカミ」は、鳥取市が進める鳥取駅周辺の再整備の一環として整備された、企業・起業家・学生・行政など多様なプレイヤーが集う共創拠点です。当社は本施設への入居を通じて、まち・人・企業との接点を創出し、新たな価値創出と地域経済の活性化に貢献してまいります。

移転先「カトカミ」とは

「カトカミ(https://katokami.jp/#mv)」は、JR鳥取駅から徒歩5分に位置するまちなかビジネス共創拠点です。オフィス・コワーキングスペース・イベントスペースを備え、地域の企業・起業家・学生・行政・市民などが集まり、交流やアイデアの創出に活用されています。

カトカミは、かつて加藤紙店の店舗があった場所に作られました。施設名は、かつて地元で親しまれていた文房具店の呼び名である「カトカミ（加藤紙店）」と、紙が無限の可能性を描ける余白の象徴であることにちなんでいます。鳥取の広い余白を活かし、さまざまなチャレンジや課題解決の取り組みを生み出す場にしたいという想いが込められています。

鳥取市が進める鳥取駅周辺の再整備の流れの中で整備された施設であり、まちなかのにぎわい創出と新たなビジネスの育成を担う拠点として、2026年7月のグランドオープンに向けて起業・創業、企業変革、次世代育成などに関するイベントが順次開催予定です。

新オフィスについて

1階（コミュニティ・フロア） は最大75人収容可能なオープンエリアで、コワーキング利用のほか社内外の交流・イベント開催の場として活用していきます。

2階（インキュベーション・フロア） には固定席・半個室・グループワークエリア・WEB会議ブースを完備。入居企業同士の交流も生まれる共創エリアです。

3階（オフィス・フロア） がONESTRUCTIONの本社フロア。執務室と会議・来客用スペースの2室があり、日々の業務から打ち合わせまで用途に合わせて使える環境が整っています。

鳥取本社 所在地とアクセス

〒680-0831 鳥取県鳥取市栄町609 加藤ビル3-A

JR鳥取駅から徒歩5分

鳥取砂丘コナン空港～鳥取駅区間連絡バスで約30分（最寄りのバス停「本通り」より徒歩4分）

鳥取砂丘コナン空港から車で約20分

今後の展望

当社は本社移転を機に、「カトカミ」における活動を通じて、社内外の交流を活性化し、オープンイノベーションの創出を加速させてまいります。

また、鳥取市および拠点運営企業と連携し、イベントの開催やコミュニティ形成にも積極的に関与することで、鳥取駅前エリアにおける新たな挑戦やビジネス創出に貢献していきます。

引き続き、建設業界の変革に取り組むとともに、地域とともに成長する企業として価値提供を行ってまいります。

採用情報

事業の成長フェーズに伴い、エンジニア、事業開発など幅広い職種で仲間を募集しています。鳥取本社に加え、東京・大阪オフィスやフルリモートワークなど、多様な働き方が可能です。

新しい未来を作るために、常に新しいメンバーを募集しています。 私たちのビジョンに共感し、一緒に未来を作りたいと考えてくださる方は、ぜひご応募ください。

▼採用ページはこちら

https://onestruction.com/recruit

▼働き方、働く環境についての紹介記事はこちら

https://note.com/onestruction/m/mb2b5780f3cd5

▼社会インパクトの測定と可視化に向けて「セオリー・オブ・チェンジ（ToC）」Ver.1を策定しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000056155.html

会社概要

会社名：ONESTRUCTION株式会社

所在地：鳥取県鳥取市

代表者：代表取締役CEO 西岡大穂

事業内容：BIMを中心とした建設業向けテクノロジー活用支援およびソフトウェア開発

会社HP：https://onestruction.com/

取材をご希望の皆さまへ

取材をご希望の場合、以下の内容をご連絡ください。

事前にご連絡いただくと、よりスムーズに対応可能です。

・取材希望日、時間

・取材希望内容（例：代表取材、プロダクト紹介、オフィス撮影など）

・実施内容（例：写真撮影、インタビュー、デモ視聴 など）

下記お問い合わせ先よりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ先

ONESTRUCTION株式会社 広報担当：佐藤

Mail：pr@onestruction.com

Tel：050-1809-1266（番号６.）