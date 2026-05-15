GAACAL限定『しろたん×サンリオキャラクターズ』コラボレーションアイテムを予約販売開始

株式会社rainboww

仕事もプライベートも頑張る女子を応援するブランド「GAACAL（ガーカル）」（運営：株式会社rainboww）は、「しろたん」と株式会社サンリオのキャラクターたち「サンリオキャラクターズ」によるコラボレーションアイテムを本日より予約販売開始いたしました。

本コラボレーションでは、「しろたん」のやさしく癒される世界観と、「サンリオキャラクターズ」の愛らしさを掛け合わせ、毎日持ち歩きたくなる実用性の高いガジェットアイテムをラインナップ。

働く女性のライフスタイルに寄り添い、「可愛い」と「便利」を両立したGAACALならではの限定コレクションです。

ラインナップには、外出先や通勤時にも活躍するモバイルバッテリーや、日常使いしやすいType-Cイヤホンなど、デザイン性と機能性を兼ね備えたアイテムを展開。

バッグの中に入れているだけで気分が上がり、日常のワンシーンにさりげないときめきをプラスします。

GAACALでしか手に入らない、特別な「しろたん×サンリオキャラクターズ」アイテムを、ぜひお楽しみください。

GAACAL公式オンラインショップにて販売

https://gaacal.com/collections/shirotancharacters

※日本国内のみの販売となります。

お届け予定：2026年7月下旬以降～

■商品ラインナップ（すべて税込）

1、ハンドメイドスマホケース（４種類） \3,280(税込）

しろたん×サンリオキャラクターズのデザインをあしらったハンドメイドケース。

キラキラと輝くシェル調ベースにさりげなくビジューを散りばめたタイプと、実用性も兼ね備えたミラータイプの全4種類からお選びいただけます。

【対応機種】iPhone 15/iPhone 16/iPhone 17

２、 薄型3in1モバイルバッテリー（４種類） \6,980(税込）

iPhone、Apple Watch、AirPodsをMagsafeでワイヤレス充電できる1台3役の多機能バッテリー。

厚さ8.9mm、重さ約110gの薄型・軽量設計で持ち運びに便利です。5000mAh容量でスマートフォン約1回分の充電が可能。

過熱・ショート・過電圧・過充電から守る保護回路を搭載しています。

容量：5000mAh

サイズ：厚さ8.9mm、重量約110g

出力：USB-Cポート最大20W

同時充電可能台数：2台

※PSE認証済み

３、カナル型 Type-C対応有線イヤホン（収納ポーチ付き）（５種類）

\2,580(税込）

金属製ハウジング×重低音サウンド。

リモコン・マイク付きで、通勤・通話・動画視聴にも最適。

デザインがあしらわれた特製クリップを採用。ケーブルを留めるたびに“かわいい”が目に入るデザインです。

さらに、専用収納ポーチもコラボデザインで登場。

４、Magsafe対応360度スマホグリップ （4種類） \1,680(税込）

MagSafe対応で装着したままワイヤレス充電OK。

360°回転で動画視聴や自撮りも快適に。片手操作でも安心。

５、2in1急速充電ケーブル（Type-C）（５種類） \1,280(税込）

最大60W急速充電＆データ転送対応。

ストラップ感覚で持ち歩ける便利＆かわいいケーブル。

６、アクリルストラップ（９種類） \680(税込）

「しろたん」と「サンリオキャラクターズ」がそれぞれペアになった、コラボならではのアクリルストラップ。

バッグやポーチ、スマートフォンなど、身の回りのアイテムに付けて楽しめる全9種類のラインナップです。

７、ポーチ（アクリルチャーム付き）（３種類） \1,680(税込）

メイクや小物の収納に便利な丸型ポーチ。

キュートな「しろたん」と「サンリオキャラクターズ」のアクリルチャーム付きで、持ち歩くだけで気分が上がるアイテムです。

８、カラビナキーホルダー（7種類） \1,760(税込）

バッグやベルトループに付けやすいカラビナ仕様のキーホルダー。

日常使いしやすく、さりげなくコラボデザインを楽しめる全7種類を展開します。

９、転写シール（６種類） \680(税込）

スマートフォンケースや小物のアレンジに使える転写シール。

しろたん×サンリオキャラクターズの世界観を、さりげなく取り入れられます。

１０、ステッカーシール（11種類） \400(税込）

貼るだけで楽しめるステッカーシール。

バリエーション豊富な全11種類で、推しデザインが見つかります。

１１、フォンタブ（２種類） \380(税込）

スマートフォンケースに挟んで使えるフォンタブ。

■購入特典

税込3,000円以上ご購入の方に、オリジナルシールを1枚プレゼント（数量限定・なくなり次第終了）

Sirotan LICENSED by creative yoko (C) CREATIVE YOKO

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665787

広報・掲載に関するお問い合わせ先

pr@rainboww.co.jp

商品のお取り扱いに関するお問い合わせ先

info@rainboww.co.jp

【GAACAL（ガーカル）とは】

「GAACAL（ガーカル）」は、仕事とプライベートのバランスを保ちつつ、自分らしいライフスタイ ルを楽しむ女性たちを応援するブランドです。

恋愛だけでなく、将来の選択や結婚、ライフスタイルの変化を考える女性たちの声に寄り添い 共に歩むパートナーとして、頑張る女性たちがオンとオフの両方でときめきを感じられるライフ スタイル雑貨を提供します。

Instagram https://www.instagram.com/gaacal/

取扱店舗一覧 https://rainboww.co.jp/shoplist

■株式会社rainboww（レインボー）https://rainboww.co.jp/

ライフスタイル雑貨ブランドGAACALの運営

代表取締役：朱 静儀

本社：東京都新宿区西新宿5-8-2 恵徳ビル904号室

設立：2019年7月26日



