The SHEL’TTER TOKYO 東急プラザ表参道「オモカド」店 1Fにて『NOISEMAKER』のPOP UP STOREをオープン！

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社：東京都目黒区、 代表取締役社長：村井博之)が展開するセレクトショップ「SHEL’TTER(シェルター)」の旗艦店『The SHEL’TTER TOKYO 東急プラザ表参道「オモカド」店』にて、『NOISEMAKER(ノイズメーカー)』のPOP UP STOREをオープンいたします。

■ About 「NOISEMAKER」

国内の高い縫製技術と上質な素材を活かし、モードとストリートの要素を掛け合わせたスタイルを提案する日本のブランド。

ミニマルな中にエッジを効かせたデザインで、日常にさりげない個性を加える。

大量生産・大量廃棄の課題に向き合い、適正量を見極めた国内生産を行うことで、無駄を減らすサステナブルな取り組みも大切にしています。

"NOISEMAKER" OFFICIAL HP https://noisemakerjpn.com/

"NOISEMAKER" OFFICIAL Instagram @noisemaker_jpn(https://www.instagram.com/noisemaker_jpn/)

■ Pick up items

NAME：BOTANICAL LAYERED SLEEVELESS

PRICE：\14,300 (tax in)

COLOR：O/WHT,BLK

SIZE：FREE

NAME：BOTANICAL PATTERN SILK BLEND SCARF

PRICE：\14,300 (tax in)

COLOR：ECRU,BLK

SIZE：FREE

NAME：BLIND LOGO PRINT DRAWCORD TEE

PRICE：\7,700 (tax in)

COLOR：WHT,BLK

SIZE：M,L,XL

NAME：VELVET TOUCH LEOPARD SHORTS

PRICE：\19,800 (tax in)

COLOR：CAM

SIZE：M,L,XL

NAME：BICOLOR FOLDING FAN

PRICE：\4,730 (tax in)

COLOR：GRN,PNK,BLU,RED,BLK

SIZE：FREE

■ Special items

ソウル出身のBajowooによる人気のメンズブランド『99％IS-(ナインティナインパーセントイズ)』と、LA発ジャパンメイドのハイクオリティなストリートウェアを展開するブランド『mindseeker(マインドシーカー)』とのトリプルコラボアイテムを販売いたします。

■Limited novelty

期間中、『NOISEMAKER』の商品をお買い上げいただいたお客様に「NOISEMAKERオリジナルサングラス」をプレゼントいたします。

※ノベルティは無くなり次第終了となります。予めご了承くださいませ。

■ 店舗概要

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-30-3

The SHEL'TTER TOKYO東急プラザ表参道「オモカド」 1F

JR山手線・原宿駅 徒歩4分

東京メトロ 千代田線/副都心線・明治神宮前駅 徒歩1分

東京メトロ 千代田線/半蔵門線/銀座線・表参道駅 徒歩7分

OPEN／11:00

CLOSE／20:00

■ About 「The SHEL'TTER TOKYO」

バロックジャパンリミテッドを代表するブランド「MOUSSY」を軸に、

日本だけでなく世界に訴求する当社の旗艦店として2012年にオープンした『The SHEL'TTER TOKYO東急プラザ表参道「オモカド」店』。

2023年3月3日にリニューアルオープンをし、異業種との取り組みや、カルチャーの発信、デジタルとリアルを融合した新たなグローバル旗艦店として再構築。次世代へのブランディングベースとなり生まれ変わりました。

ファッションだけにとどまらないクリエイティブなコンテンツやコラボレーションを提案し、ブランドの世界観を原宿の中心地にある『The SHEL'TTER TOKYO東急プラザ表参道「オモカド」店』より発信していきます。

SHEL'TTER OFFICIAL Instagram @sheltter_official(https://www.instagram.com/sheltter_official/)

＜会社概要＞

・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム・証券コード 3548)

・ 創業： 2000 年 3 月

・ 代表者： 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地： 〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 青葉台ヒルズ

(企業サイト)：https://www.baroque-global.com/

(公式通販サイト)：https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS