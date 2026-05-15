高知県の魅力を贈る新たなECサイト「Kochibin（高知便）」が2026年5月18日に登場──株式会社ダイセイとGOLDMAN PRODUCTSが地域発信に挑む

株式会社GOLDMAN PRODUCTSKochibinロゴ

株式会社ダイセイ（本社：高知県高知市春野町弘岡下4501-7、代表者：野村匠）は、高知県の特産品を取り扱うギフト特化型ECサイト「Kochibin（高知便）」を、2026年5月18日（月）にリリースいたします。

本プロジェクトは、高知県の事業者であるダイセイが主体となり、地域の魅力を全国へ届けることを目的に立ち上げられたものです。企画・設計・デザインは株式会社GOLDMAN PRODUCTS（東京都渋谷区、代表取締役：青木優樹）が担当し、両者の連携により実現しました。

Kochibinは、単なるECサイトではなく、「贈る」という文化を軸に、地域の価値を“体験として届ける”ことを目指した新しい取り組みです。

ECサイトデザイン

■「贈る体験」として、高知県の魅力を届ける

Kochibinは、高知県の特産品を“贈る体験”として再編集したギフト特化型ECサイトです。

従来のECでは、商品スペックや価格が重視される傾向にありますが、本サービスでは「誰に贈るのか」「どのような想いで選ぶのか」といった背景に焦点を当てています。

商品を選ぶ時間、届くまでの期待感、そして開封した瞬間の印象。

その一連の体験を丁寧に設計することで、地域産品の価値をより深く伝えることを目指しています。

また、サイト内では用途やシーンに応じた選び方を提案し、利用者が自然と“誰かに贈りたくなる”導線を設計しています。日常のちょっとした贈り物から、特別な日のギフトまで、幅広いシーンに対応していきます。

■ダイセイが主体となる地域発プロジェクト

本プロジェクトは、高知県内で事業を展開するダイセイが主体となり推進しています。

ダイセイはこれまで地域に根ざした事業を行う中で、「高知県には魅力的な産品が数多く存在するにも関わらず、それが十分に伝わっていない」という課題意識を持っていました。

Kochibinは、その課題に対する具体的なアプローチとして立ち上げられた取り組みです。

オープン時から複数の事業者が参画し、多数の商品をラインナップ。今後も参加事業者は順次拡大していく予定であり、地域全体の魅力を発信するプラットフォームとして成長させていきます。

また、オープン記念として、高知県ならではの食文化を楽しめる「卵かけご飯セット」を販売。地域の魅力を手軽に体験できる商品として展開します。

GOLDMAN PRODUCTS

■GOLDMAN PRODUCTSが体験設計を担当

本プロジェクトにおいて、株式会社GOLDMAN PRODUCTSは企画・設計・デザインを一貫して担当しました。

複数の事業者の商品を取り扱うセレクトショップ型ECにおいては、単に商品を並べるだけでは価値は伝わりません。「どのように見せるか」「どのように選ばれるか」という体験設計が重要となります。

本サービスでは、「どのように価値を伝えるか」「どのような体験として認識されるか」という視点から、ブランド設計・UI/UX・導線設計までを統合的に構築しました。

企業のブランディングやコミュニケーション設計を手がけてきた知見を活かし、高知県の魅力をより直感的に伝わるかたちへと再構築しています。

■“売る”から“届ける”へ──地域と都市をつなぐ仕組み

Kochibinは、商品の販売を目的とするだけでなく、地域と都市をつなぐ新たな関係づくりを目指しています。

ECを通じて高知県の産品に触れることで、地域への関心を生み、将来的な訪問や継続的な関係へとつなげていく。そのような“関係人口の創出”も視野に入れた設計となっています。

本取り組みは、単なる販売チャネルの拡張ではなく、地域の価値を再編集し、継続的に発信していく仕組みづくりでもあります。

■今後の展開

今後は、季節ごとの限定商品やギフトセットの展開を予定しています。夏・秋・冬といった季節に応じた商品企画や、お得なセット商品を通じて、継続的に楽しめるサービスへと発展させていきます。

また、InstagramやLINEなどのSNSを活用し、商品情報や地域の魅力を発信。ユーザーとの継続的な接点を構築していきます。

ECを起点とした情報発信と体験提供を通じて、高知県の魅力をより多くの人に届けていく予定です。

■サービス概要

サービス名：Kochibin（高知便）

リリース日：2026年5月18日（月）

内容：高知県特産品のギフト特化型ECサイト

URL：https://kochibin.com/

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Instagram：https://www.instagram.com/kochi_bin/

LINE：https://lin.ee/tFEeC5lD

■会社概要（ダイセイ）

会社名：株式会社ダイセイ

所在地：高知県高知市春野町弘岡下4501‐7

代表者：野村匠

■会社概要（GOLDMAN PRODUCTS）

会社名：株式会社GOLDMAN PRODUCTS

所在地：東京都渋谷区上原１－１－７ 2A

代表者：代表取締役 青木優樹

URL：https://www.goldmans.co.jp/