福井県立恐竜博物館×福井県立大学恐竜学部と連携　「恐竜ジュニアアカデミー」開校！

福井県勝山市

福井県勝山市は、2026年8月、中学生・高校生を対象とした5日間の探究型教育プログラム「恐竜ジュニアアカデミー in 勝山」を開催します。



本プログラムは、恐竜を入り口に「好奇心」を「学び・探究」へと発展させる教育プログラムです。

発掘体験だけでなく、研究や成果発表までを一貫して体験できる点が特徴で、福井県立恐竜博物館 や 福井県立大学 恐竜学部の最前線に触れながら学ぶことができます。

勝山市の「恐竜で学ぶ」教育環境

国内で発見された恐竜化石の約80％が発掘されている勝山市には、世界的にも有名な「福井県立恐竜博物館」があり、世界に誇る恐竜研究の拠点となっています。

2026年4月には、福井県立恐竜博物館に隣接して福井県立大学恐竜学部勝山キャンパスが開設され、国内有数の恐竜研究・教育資源が集積した「恐竜で学ぶ」教育環境がさらに充実しています。

また、地元の 福井県立勝山高等学校 は、福井県立大学恐竜学部と教育研究交流協定を締結し、今年度から学校設定科目「ジオ探究」を設置するなど、高等学校においても「恐竜で学ぶ」取り組みが進められています。

さらに勝山市では、2017年から小学生を対象とした「かつやま恐竜スクール」（2017年当時は「かつやま恐竜LABO」、2023年から「かつやま恐竜スクール」）を行っており、今回、中学生・高校生を対象とした「恐竜ジュニアアカデミー in 勝山」を開催することで、恐竜を軸に「興味→探究→進路」へとつながる学びの環境づくりを進めています。

【魅力的なプログラム ～体験だけで終わらない学び・探究へ続くプログラム～】

研究者の指導のもと、発掘・観察・研究・発表までを体験し、本格的な古生物学の世界に触れることができます。

（１）福井県立恐竜博物館見学

（２）化石発掘体験・化石発掘現場見学

（３）福井県立大学恐竜学部見学

（４）デジタルを用いた研究体験

（５）成果発表会

【今後の展開】

勝山市では、恐竜を活用した探究型学習をさらに推進し、こどもたちの「好奇心」を育む教育環境づくりを進めていきます。

今後は、小学生向け「かつやま恐竜スクール」とあわせ、継続的な学びの機会を充実していく予定です。

「かつやま恐竜スクール」の詳細はこちら(https://www.city.katsuyama.fukui.jp/soshiki/2/37242.html)

【開催概要】

参加費（お一人様あたり）・募集期間

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128887/table/19_1_c918ba72cae60a36fc36a00f7d766291.jpg?v=202605151051 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/128887/table/19_2_986480d7f028b0f9d31bb0b3d6488349.jpg?v=202605151051 ]

※１.２.の方は一部福井県及び勝山市から補助を受けています。 募集締切：2026年6月30日（火）

5日間のプログラム内容

講座１. 恐竜学部講座

恐竜王国・福井の概要を学び、古生物学の研究の面白さとその役割を知る

講座２. 福井県立恐竜博物館の常設展見学

化石発掘体験

講座３. 恐竜学部施設見学

デジタル技術を用いた研究体験

講座４. 実際の化石発掘現場

化石発掘調査の見学（勝山市北谷町）

講座５. 福井県年縞博物館の見学

若狭三方縄文博物館の見学

成果発表会 「恐竜で地域を元気にするアイデア」をテーマに調べ学習・発表



さらに、恐竜専門店ダイナソーベースによる特別講演（ティラノサウルス編）や、福井県立恐竜博物館研究員による特別講演会も実施します。

申込はこちら :https://va.apollon.nta.co.jp/katsuyama_kyoryu/joho?MODE=top

主催： 恐竜渓谷ふくい勝山推進協議会、勝山市

協力：福井県、 福井県立大学恐竜学部、福井県立恐竜博物館、株式会社恐竜の森、株式会社恐竜総研、恐竜専門店ダイナソーベース



旅行企画・実施： 株式会社日本旅行 北陸営業統括部 福井支店

（観光庁長官登録旅行業第2号、一般社団法人日本旅行業協会正会員）

〒910-0006 福井県福井市中央1-1-25 CURU-FU福井駅

0776-22-2498（平日9:30～17:30/土日・祝日は休業）

fukui_tis@nta.co.jp（担当：小林・野口・山田）

恐竜渓谷ふくい勝山推進協議会事務局（勝山市未来創造課内）

TEL：0779-88-8126

〒911-8501 勝山市元町1丁目1番1号