本格整体処「和み庵」創業21周年を記念！2026年6月1日（月）から特別イベントを開催

株式会社ファクトリージャパングループ本格整体処「和み庵」

株式会社ファクトリージャパングループ(本社：東京都千代田区、代表取締役会長：春名 秀樹、以下 ファクトリージャパン)のグループ会社であり、本格整体処「和み庵」を運営する、株式会社 凜（本社：東京都千代田区、代表取締役：春名秀樹、以下「和み庵」）は、2005年5月15日の西心斎橋店オープンから21周年を迎えるにあたり、2026年6月1日（月）から7月19日（日）の期間中、全来店者を対象とした「ハズレなし！大抽選会」および、ご利用金額上位の会員様（プラチナ・ダイヤモンドランク）を対象とした限定クーポン配信を実施いたします。

■ 開催期間 2026年6月1日（月）～ 7月19日（日）

【イベント１.】ハズレなし！大抽選会（全来店者対象）

期間中にご来店いただいたすべてのお客様が、毎回くじ引きに参加できます。

来店回数の制限はなく、ご来店のたびにご参加いただけます。賞品は以下のとおりです。

1等 整体60分無料

2等 1,000円割引券

3等 700円割引券

4等 ミネラルクリーム割引券

5等 アロマ芳香浴券

詳細につきましては、店頭スタッフまでお気軽にお問い合わせください。

【イベント２.】プラチナ・ダイヤモンド会員限定！特別クーポン配信

創業祭を記念し、和み庵公式アプリのプラチナ会員・ダイヤモンド会員を対象に、施術オプション10分延長チケット（5枚）を配信いたします。

通常コースの施術時間をプラス10分延長できる特典で、より充実したお時間をお楽しみいただけます。

対象：ダイヤモンド・プラチナ会員

特典：施術オプション10分延長チケット × 5枚

配信方法：和み庵公式アプリ

利用期間：2026年6月1日（月）～ 7月19日（日）

※ 施術オプション10分延長チケットとは：通常コースの施術時間をプラス10分間延長できる特典チケットです。

◆「和み庵」について

本格整体処「和み庵」

「和み庵」は、「癒しの個室空間で極上のリラクゼーション」をコンセプトに、ボキボキしないカラダに優しい本格整体と上質なリラクゼーションを提供する整体・リラクゼーションサロンです。2005年5月15日に大阪・西心斎橋に1号店を開業し、現在は大阪（梅田・なんば・堺）および兵庫（三宮）に計5店舗を展開しています。骨盤ケア・アロマトリートメント・足つぼ・ホットストーンなど豊富なメニューを取り揃え、確かな技術を持つプロのセラピストがお客様一人ひとりのお悩みに寄り添った施術を個室でご提供します。顧客満足度97.6%（自社調べ）を誇り、幅広い年代・性別のお客様にご利用いただいています。

＜会社概要＞

法人名 ：株式会社 凜 （株式会社ファクトリージャパングループのグループ会社）

事業内容 ：「和み庵」整体サロン運営／健康関連商品の販売

代表取締役 ：春名 秀樹

事務局所在地 ：東京都千代田区神田須田町１丁目９ ５F

公式サイトURL： https://www.nagomi-an.jp/

◆「ファクトリージャパングループ」とは

ファクトリージャパングループ

感動を生み出す「人財力」で健康の促進と予防に対する意識改革を世界に広げ、社会に貢献する。それが「ファクトリージャパングループ」の企業理念です。お客様一人ひとりの声に寄り添い、いかにご満足いただけるかということを、とことん妥協無く追及することを最も重視しています。お客様第一主義をもとに、技術とサービス・ホスピタリティを重視した人財を育成し、サロン事業、教育事業、フランチャイズ事業など、健康の促進と予防に対する意識改革に関する事業を幅広く展開しています。

＜会社概要＞

商号：株式会社ファクトリージャパングループ

本社所在地：101-0041 東京都千代田区神田須田町1-9 5F

役員：代表取締役社長 春名 秀樹

資本金：5000万円

事業内容：整体サロン運営、健康関連商品の販売、フランチャイズ事業

従業員数：1,396名（2026/4/1時点） ※グループ会社を除く

グループ会社：株式会社 凜、FJG International Holdings Limited、卡莱达(深圳)健康管理有限公司

カラダファクトリー公式サイト：https://karada39.com/

公式通販サイトカラダマルシェ：https://shopping.karada39.com/

コーポレートサイト：https://factoryjapan.jp/

オウンドメディア：https://karadamag.com/

和み庵HP：https://www.nagomi-an.jp/