TAOシリーズ史上最高磁力のハイエンドモデル。新デザイン「コラントッテ ネックレス TAO LIONE」2026年5月27日（水）より順次販売開始

株式会社コラントッテ

磁気健康ギア「Colantotte（コラントッテ）」の製造・販売元である株式会社コラントッテ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：小松 克已）は、TAO（タオ）シリーズよりシリーズ史上最高磁力のハイエンドモデルの新デザイン「コラントッテ ネックレス TAO LIONE（リオネ）」を2026年5月27日より順次販売いたします。

「コラントッテ ネックレス TAO LIONE」左からクラシックゴールド、シルバー、マットブラック 価格\33,000/税込

2025年7月に誕生したTAOシリーズ史上最高磁力のハイエンドモデル。ビジネスからプライベートまで幅広いシーンに調和する、汎用性の高いシンプルな新デザインが登場。格子模様を幾何学的に組み合わせ、立体的な陰影が美しい輝きを生み出します。

コラントッテ独自のN極S極交互配列で、磁束密度100ミリテスラの磁力が広範囲に影響し首全体の血行を改善、コリを緩和します。ジョイント部分には、医療用器具にも使用されるサージカルステンレスを採用。独自設計のマグネットジョイントにより、パーツを近づけるだけで自然と引き合い、簡単かつスムーズな着脱を可能にしました。左右どちらからでも着脱できる仕様と首に沿う快適なフィット構造により、装着ストレスを軽減しています。トップには、耐食性・耐アレルギー性(※)に優れたハイグレードステンレスを採用。

この度、限定発売であった「コラントッテ ネックレス TAO ARC（アーク）」は全国の取り扱い店舗でもご購入いただけるようになりました。

※すべての方にアレルギー反応が起きないこと（アレルギーフリー）を保証するものではございません。

着用イメージ（クラシックゴールド）着用イメージ（シルバー）

【販売開始日】2026年5月27日（水）より順次

【製品詳細ページ】https://www.colantotte.jp/product/daaaz

【公式オンラインストア】https://www.colantotte.jp/

【直営店】https://www.colantotte.jp/store

動画メッセージ：「気持ちは全力。カラダはどうだ。」

首や肩のつらさをちゃんと整えたい人にむけて、TAOシリーズ史上最高磁力のハイエンドモデル＝TAO100 の動画を公開いたします。仕事に全力投球するプロフェッショナル（アーティスト、インテリアデザイナー、料理人、モデル）の4人が仕事に真摯に向き合う気持ちにコラントッテが応えます。動画は公式YouTubeチャンネルおよび特設ページで公開。

公開と併せて交通・屋外広告も実施いたします。

- 掲出期間：2026年6月1日（月）～ 6月7日（日） 掲出場所：東京駅八重洲口- 掲出期間：2026年6月8日（月）～ 6月14日（日） 掲出場所：東京メトロ表参道駅構内- 掲出期間：2026年6月22日（月）～ 6月28日（日）掲出場所：大阪駅中央コンコース北側

【特設ページ】https://www.colantotte.jp/special/tao100(https://www.colantotte.jp/special/tao100)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kXwaut4fMqk ]

シルバークラシックゴールドマットブラック

ジョイント部分ジョイント部分

磁石配置図[表: https://prtimes.jp/data/corp/179433/table/17_1_039098670bd0e120c877444d454204f7.jpg?v=202605151051 ]

管理医療機器として認証されたコラントッテ。違いはN極S極交互配列

コラントッテの効果N極S極交互配列を表すマーク

コラントッテには、「コリを緩和する」理由と根拠があります。広く磁力を効果的に与える「N極S極交互配列」を開発。管理医療機器として認められた本物の健康ギアです。

他にはない、コラントッテだから実現できた磁気のチカラは、着用するだけでご体感いただけます。もうコリに悩まない。心から笑顔になれる日々がはじまります。

管理医療機器とは

「管理医療機器」は毎年厳しい審査をクリアし、品質が管理されています。一度の届出のみで製造・販売可能な「一般医療機器」とは異なり、ワンランク上の認証を受けた信頼の証です。

くらべてわかるコラントッテの効果

・コラントッテの磁石は独自のN極S極交互配列により磁気を広範囲に働きかけることができるので、「点ではなく面で」の効果を得ることができます。この効果により磁気が血行改善・筋肉のコリを緩和し、回復を促します。

・医療機器として認証されている本物の健康ギアの効果により、装着部位の血行を改善。日常着けているだけで、つらいコリの悩みから解放されます。

■株式会社コラントッテ

「今日も、笑顔のそばにいる。」

健康の先にある笑顔のために、私たちにできることがあります。医療機器メーカーである株式会社コラントッテは、1997年の設立以来、人々の心身の健康につながる商品の開発を進めてきました。

世の中には健康を意識した商品は無数にあります。私たちは医療機器として認証された磁気健康ギア「コラントッテ」を中心に、エビデンスを取得した本物の製品開発に尽力しています。

コラントッテ独自のN極S極交互配列は磁力を広範囲に影響させることで高い効果が得られます。この独自製法を日本だけではなくドイツ・フランス・イギリスでも展開しています。また、2011年には欧州安全基準企画CEマークを取得しており、コラントッテ商品はヨーロッパ（EU）地域においては、CEマーキングのクラスI医療機器として販売されています。

私たちの製品は医療機器としての効能と同じく、高いデザイン性も追求しています。装飾性に重点を置くことで、それまでの「見せない」存在という常識を覆し、「魅せる」医療機器という新しい概念を生み出しました。

機能性とデザイン性の両方の観点から多くのトップアスリートから支持を集めています。さらに国内外の特許取得によりグローバルに展開。コラントッテは誰もが気軽に楽しめる身近な医療機器として、世界中の人々の笑顔とつながっています。

株式会社コラントッテは、2021年7月8日、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース）に上場いたしました。

【会社概要】

株式会社コラントッテ

代表取締役社長 小松 克已

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目10番26号 コラントッテビル

TEL：06-6258-7350（代表） FAX：06-6258-7360

事業内容：健康関連製品事業（家庭用永久磁石磁気治療機器、ヘルスケアグッズなどの製造・販売）

上場市場：東京証券取引所東証グロース市場 （証券コード:7792）

URL：https://colantotte.co.jp/

【本件に関するお問い合せ】

株式会社コラントッテ 広報担当

MAIL：press@colantotte.co.jp TEL：06-6258-7388 FAX：06-6258-7360