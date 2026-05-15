『写らナイんです』第8巻発売記念！　特製プリプリチーシール (全3種) がもらえる書店ノベルティフェア開催！

『写らナイんです』最新8巻発売記念コミックスフェア開催！

株式会社小学館

「週刊少年サンデー」連載中の『写らナイんです』（コノシマルカ）第8巻が2026年5月18日(月) に発売されます！

本作は、視えてはいけないものを引き寄せてしまう “超霊媒体質” の黒桐まことと、オカルト部に所属するものの霊感がまったくない “超除霊体質” の橘みちるとの出会いから始まるオカルト青春劇。霊に追われる少年と霊を追う少女が繰り広げる爽やかホラーな物語が人気を博し、既刊１～７巻はすべて重版がかかる注目作です。

そこで、最新刊発売を記念して特製シール（全３種）のいずれか1枚が当たるノベルティフェアを全国の対象書店にて実施いたします！ シールは黒桐や橘の青春でユニークな姿をピックアップした “プリプリチー” 仕様となっています！

ノベルティの特製シール（全3種）

フェア参加書店にて『写らナイんです』を購入すると、1冊ごとに1枚のシールがもらえます！フェア対象書店など詳細は、下記の少年サンデー公式サイト WEBサンデーをご確認ください。

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WEBサンデー『写らナイんです』８巻発売記念書店フェア

https://websunday.net/92707/(https://websunday.net/92707/)

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※ノベルティの配布方法については購入前に書店店頭でご確認ください。

また、一部地域ではコミックスの発売日及びフェアのスタート時期は異なります。

※ノベルティは数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

■書誌情報

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少年サンデーコミックス

『写らナイんです』第８巻

コノシマルカ

2026年5月18日(月) ごろ発売

※発売日が異なる地域があります。

定価：594円（税込）

発行：小学館

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▼試し読みはこちら！

https://www.sunday-webry.com/episode/2550689798346084151