メッセンジャー黒田「ちょっと間違えたらそのまま死ぬ」！？ 元ボクシング世界王者・長谷川穂積とミット打ち挑戦！ 仰天ファイトマネー＆壮絶減量秘話も…大阪・高槻市をおっさんぽ

テレビ大阪株式会社

クセが強く、忖度なしで言いたい放題！

大阪人に愛され、強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。

トーク力と庶民感覚を兼ね備えた芸人"メッセンジャー黒田"と、2人の"ゲストのおっさん"が、個性豊かな大阪の街をお散歩。"3人のおっさん"×"大阪の街"で一体どんな化学反応が起きるのか？！

(C)テレビ大阪

出演

黒田有（メッセンジャー）

長谷川穂積

橋下徹

◯番組HP https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/ossampo/

◯番組TVerページ（放送終了後無料見逃し配信中） https://tver.jp/series/sr8p2y7g9m

番組内容

今回の舞台は、高槻市。2025年にオープンした商業施設「高槻グリーンプレイス」や、大阪市福島区から移転した関西将棋会館など、街に新しいにぎわいが生まれる一方、松坂屋高槻店や芥川商店街には昭和の風情が今も色濃く残っている。そこで、高槻のレトロスポットを、メッセンジャー黒田、長谷川穂積、橋下徹の３人がおっさんぽ。

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ロケは、松坂屋高槻店にある、関西唯一の屋上遊園地「スカイランド」からスタート。黒田と橋下が「こういうところは残っといてほしいよね」と雑談を交わしつつ園内を回っていると、アーケードゲームで遊ぶ、元ボクシング世界王者・長谷川穂積の姿が！

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黒田と長谷川は、他の番組でもたびたび共演する仲。せっかくレトロな遊園地に来たということで、懐かしの「ワニワニパニック」で対決する。ツッコミの速い黒田と、元ボクシング世界王者・長谷川による“反射神経バトル”の行方は？

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レトロな店が多く残る芥川商店街で、コロッケを買い食いするなど散策を楽しむおっさんたち。すると橋下が「長谷川さんにゲストに来てもらったので、ボクシングを見てみたいと思いません？」と持ちかけ…。

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３人は「スポーツボクシングジム a-style」を訪れ、ジム代表・堀越陽二郎さんを相手に長谷川がミット打ちを披露する。その様子を見学していた黒田は、凄まじいパンチ音に「こわっ！」とびっくり！

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パンチを受けた堀越さんも「スピードとキレが違う。決めの一撃の威力がすごい」と、元世界王者のパンチに圧倒された様子。すると長谷川が、黒田に「ミットを持ってもらいたい」とリクエスト。黒田は「怖いて！ちょっと間違えたらそのまま死ぬんやから！」とビビりながらもリングへ上がる。

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レクチャーを受け、いざ長谷川のパンチを受けてみると…？その流れで黒田はパンチにも挑戦。「無理ですて！」と及び腰ながらも、珍しくやる気を見せる。長谷川にフォームを教わりながらパンチを繰り出すと、意外にも褒められ、黒田はうれしそうな表情を浮かべる。

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続けて橋下もリングへ。実は少しだけボクシング経験があるそうで、それを聞いた黒田は「ずるいな」とポツリ。長谷川を相手に橋下がミット打ちを披露すると、「強っ！めっちゃうまいです！」と絶賛！「うれしいわ～」とご満悦の橋下を見て、黒田は「気ぃ悪いなぁ」とぼやく。

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ミット打ち体験後、長谷川がボクサーを始めたきっかけを深掘り。父親が元プロボクサーだった影響で、小学2年生からボクシングを始め、一時遠ざかったものの高校2年の頃に再開。そのきっかけは現在の妻との出会いだったと明かす。さらに、デビュー戦のファイトマネーが「5000円のチケット8枚」だという衝撃エピソードも飛び出す。

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ボクシングで汗を流したおっさんたちは、芥川商店街にある卵かけご飯とおばんざいの店「＋Home」に立ち寄る。日替わりランチを待つ間、話題は長谷川の壮絶な減量話に。プロデビュー4戦目、試合1週間前に減量を忘れていたことに気づき、体重が8キロオーバーした状態から“ある駄菓子”で減量したという仰天秘話に、黒田は「乗り切れませんて！」と驚く。

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さらに、引退のきっかけのひとつとして、現スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥選手との会話を明かすほか、マネージャーから「このまま辞めたらCMで3000万円は取れますよ」と背中を押されたエピソードも語る。しかし、「今のところまだCM来てない。9年経つんですけど…」とこぼし、黒田と橋下は大笑い。

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続いて一行が向かったのは、「富田団地」。昭和時代によく見られた“ゲタバキ団地”と呼ばれる、上層階が住居、下層階が店舗というつくりで、その1階で酒蔵を営む「足立農醸」を訪ねる。ここでは“クラフトサケ”という一風変わったお酒が楽しめるのだが、その背景には酒税法の影響があるそうで、橋下があの人にブチ切れる！？

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クラフトサケを味わいながら、話題は長谷川の海外進出の真相へ。長谷川は海外での試合経験こそないものの、現役時代、その舞台を見据えて防衛を重ねていた。それが実現できなかった理由とは…？