【FRED PERRY】期間限定ギフトラッピング無料キャンペーン実施

ヒットユニオン株式会社

スポーツとサブカルチャーを背景に持つ英国発のファッションブランド FRED PERRY（フレッドペリー）は、5月15日より期間限定でギフトラッピング無料キャンペーンを実施いたします。

ブランドを象徴するポロシャツをはじめ、シャツ、Tシャツ、バッグ、シューズなど、オン・オフを問わずデイリーユースで長く愛用できるプロダクトを幅広くラインナップ。シンプルでありながら、胸元のローレルリースや襟・袖口のティップラインといったディテールにブランドのストーリを織り込んだアイテムは、スタイルや世代を問わず選びやすく、ギフトとしても高い支持を集めています。

期間中に対象店舗および公式オンラインショップにてご購入いただいたFRED PERRY MEMBER’S（会員）のお客様を対象に、すべての商品を無料でギフトラッピングいたします。誕生日や記念日、季節のギフトはもちろん、自分へのご褒美として幅広いシーンでご利用いただける機会です。

CAMPAIGN INFORMATION

ギフトラッピング無料キャンペーン

FRED PERRY MEMBER’S 会員様を対象に、ギフトラッピング無料キャンペーンを実施いたします。

実施期間

・フレッドペリーショップ：2026年5月15日（金）～6月25日（木）ご購入分

・公式オンラインショップ：2026年5月15日（金）10:00～6月25日（木）ご注文分

対象店舗

フレッドペリー店舗（※JR京都伊勢丹店含む）、アウトレット店舗、公式オンラインショップ

期間中、会員様はすべての商品がギフトラッピング無料となります。

FRED PERRY（フレッドペリー）

1952年にウィンブルドンのトリプルチャンピオン、フレデリック・ジョン・ペリーによって設立され、それ以来、英国のサブカルチャーと共に歩んできました。オリジナルのフレッドペリーシャツは、60年以上前にデザインされて以来、当時のまま変わることなく誇りを持って製造しています。フレッドペリーシャツは、スポーツウェアからストリートウェアをクロスオーバーしたサブカルチャーのユニフォームです。フレッドのスタイルは、他のテニスプレーヤーにも影響を与えました。それはやがて権力に反抗し型にはまらないユースたち、ミュージシャンやフィルムメーカーなどのクリエイター、そして一周回ってまたスポーツ界のスターたちまで、様々なコミュニティをインスパイアしました。1950年代から続く英国サブカルチャーのユニフォームは、各世代が自分たちのモノとして着続けています。でも常にその中心にあるのは、胸元のローレルリース。別の部屋にいても、混雑したダンスフロアでも、広いフットボールスタジアムでも一目で分かるアイコニックなシャツです。COMME des GARCONS（コム・デ・ギャルソン）のような世界的デザイナーや、サブカルチャーをルーツに物作りを行う英国デザイナーとのコラボレーションなど、ユニークなスポーツのバックグラウンドと英国のサブカルチャーと深い繋がりを持ったイギリスを代表するファッションブランドとして、グローバルにビジネスを展開しています。

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