ホクトが新しいきのこ組の新CMを配信開始！！

ホクト株式会社

ホクト株式会社（所在地：長野県長野市、代表取締役社長 水野雅義）は、「おいし～いきのこはホ・ク・ト♪」の歌で一躍人気キャラクターとなったきのこ組の新たなアニメーションを公開中です。

『推しきのこはだれ？』篇

横型：https://youtu.be/hkkaT4O4_7g

縦型：https://youtube.com/shorts/I5vmwWd15X4

■ストーリー

『推しきのこはだれ？』篇

きのこ組のメンバーは現在エリンギくん、マイタケちゃん、ブナシメジちゃん、ブナピーちゃん、ホクトくんの5人。それぞれの性格とともに改めて5人を紹介します。あなたの推しきのこはだれでしょう？

『カレーなるきのこ』篇

きのこのこ～のこ げんきのこ♪おいしいきのこはホ・ク・ト！

横型：https://youtu.be/kCgQYbdqbUo

縦型：https://youtube.com/shorts/Tmeaeq4amgU

■ストーリー

『カレーなるきのこ』篇

華麗にポーズを決めるきのこ組たち。実はそっちの華麗ではなく、今夜の晩ごはんのメニューがカレーだったという少しシュールな展開。今夜はきのこがたっぷり入ったきのこカレーはいかがでしょうか？

■CM動画は下記にて公開

今夜～は華麗なきのこ組♪カレーにおいしいホ・ク・ト！

〈公式サイト〉

https://www.hokto-kinoko.co.jp/

〈公式YouTubeチャンネル〉

https://www.youtube.com/channel/UCXJVvR4LKLopLFjJoqxCljg

〈公式X〉

https://x.com/hokto_official

◆お問い合わせ

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