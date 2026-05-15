ホクトが新しいきのこ組の新CMを配信開始！！
ホクト株式会社
きのこのこ～のこ げんきのこ♪
おいしいきのこはホ・ク・ト！
今夜～は華麗なきのこ組♪
カレーにおいしいホ・ク・ト！
ホクト株式会社（所在地：長野県長野市、代表取締役社長 水野雅義）は、「おいし～いきのこはホ・ク・ト♪」の歌で一躍人気キャラクターとなったきのこ組の新たなアニメーションを公開中です。
『推しきのこはだれ？』篇
横型：https://youtu.be/hkkaT4O4_7g
縦型：https://youtube.com/shorts/I5vmwWd15X4
■ストーリー
『推しきのこはだれ？』篇
きのこ組のメンバーは現在エリンギくん、マイタケちゃん、ブナシメジちゃん、ブナピーちゃん、ホクトくんの5人。それぞれの性格とともに改めて5人を紹介します。あなたの推しきのこはだれでしょう？
きのこのこ～のこ げんきのこ♪
おいしいきのこはホ・ク・ト！
『カレーなるきのこ』篇
横型：https://youtu.be/kCgQYbdqbUo
縦型：https://youtube.com/shorts/Tmeaeq4amgU
■ストーリー
『カレーなるきのこ』篇
華麗にポーズを決めるきのこ組たち。実はそっちの華麗ではなく、今夜の晩ごはんのメニューがカレーだったという少しシュールな展開。今夜はきのこがたっぷり入ったきのこカレーはいかがでしょうか？
今夜～は華麗なきのこ組♪
カレーにおいしいホ・ク・ト！
■CM動画は下記にて公開
〈公式サイト〉
https://www.hokto-kinoko.co.jp/
〈公式YouTubeチャンネル〉
https://www.youtube.com/channel/UCXJVvR4LKLopLFjJoqxCljg
〈公式X〉
https://x.com/hokto_official
◆お問い合わせ
お客様相談室
電話番号：0120-80-4910
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