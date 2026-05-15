お米のスナック専門店「comemari（こめまり）」から季節限定『うめ味』新発売

とよす株式会社

とよす株式会社（本社：大阪府池田市 社長：眞田 昌彦）は、阪急うめだ本店 地下1階 和菓子売場に展開しているブランド、お米のスナック専門店「comemari（こめまり）」において、『うめ味』を2026年6月10日（水）から期間限定で発売いたします。

■きゅっと気持ちが整う、comemari（こめまり）の夏限定フレーバー

季節限定『うめ味』イメージ

季節限定『うめ味』は、お米のスナック専門店「comemari（こめまり）」がリニューアルしてから初めてお届けする季節限定フレーバーです。 暑さでなんとなく気分が重たくなる日、気持ちを切り替えたいシーンに、そっと前向きな気持ちにしてくれる。そんな味を目指しました。

口にした瞬間に広がるのは、梅のきゅっと爽やかな酸味。青梅の鋭い酸味ではなく、完熟梅のまろやかでやさしい酸味をイメージして仕立てました。後味は軽やかで、思わずもう一粒手が伸びるさっぱり感です。

隠し味には、梅と相性の良い粉末かつお節を忍ばせ、酸味の中にやさしい旨味と奥行きをプラス。国産米100％ならではのサックサク食感と、キレのある梅の風味が、夏の気分に心地よく寄り添います。

季節限定『うめ味』パッケージ

梅のイメージに合わせた薄いピンクのまあるい粒は、食べる前から心がときめくかわいさ。パッケージには、差し色として夏空を思わせるブルーを添え、見た目にも涼やかな仕上がりに。季節のご挨拶や、気の利いた夏の手土産にもおすすめです。

冷たい煎茶と合わせて、午後のひと休みに。キンと冷えたプレーンサワーと一緒に、1日の終わりのリラックスタイムにも。

暑い季節にこそ味わいたい『うめ味』で、心もからだも軽やかなひとときをお楽しみください。

■商品概要

■「comemari（こめまり）」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74980/table/117_1_133c9e0a4171470d9accafe1b6449612.jpg?v=202605151051 ]comemari(こめまり)ブランドロゴ

「comemari（こめまり）」は2023年4月に阪急うめだ本店にオープンした、お米のスナック専門店です。

米菓を創り続けて120余年、こだわりの米菓をお届けしてきた「とよす」。まあるく愛らしい「ひなあられ」から着想を得て、お米の持つ新しい可能性をカタチにしました。「お米」にこだわり、縁を結ぶ「鞠」から付けたころんと可愛いサックサク食感の「come × mari 」。

個性豊かなフレーバーを楽しめる6種類の単品と、個包装を詰め合わせたアソートセットは、手土産やフォーマルな贈り物にもお使いいただけます。