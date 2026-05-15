点検・測量の導入効果を実演で確認！産業用ドローン無料実演セミナーを5月20日（水）滋賀、5月27日（水）名古屋で開催

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最前線を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、株式会社プロクルー（本社：滋賀県長浜市、代表取締役：酒井正裕）と共催で、2026年5月20日（水）に滋賀県米原市、5月27日（水）に名古屋市で産業用ドローンの無料実演セミナーを開催いたします。

建設・測量・設備点検の現場では、人手不足への対応や危険箇所での安全確保、調査業務の迅速化、取得データの均質化が求められる一方で、「自社業務に本当に使えるのか」「必要な精度を確保できるのか」「どの機体と運用方法を選ぶべきか」といった導入判断に悩むケースも少なくありません。

本セミナーでは、UAV測量、インフラ点検、災害対応をテーマに、産業用ドローンの活用方法や導入時の検討ポイントを解説します。滋賀会場では実機展示やデモフライト、飛行操縦体験（希望者のみ）を通じて、名古屋会場では事例紹介とオンラインでの技術解説を通じて、導入に向けたサポートを提供いたします。

▼お申込はこちら（参加無料・各回先着20名・事前登録制）▼

滋賀開催｜5月20日（水）：https://sekido-rc.com/?pid=191620441

名古屋開催｜5月27日（水）：https://sekido-rc.com/?pid=191620442

測量・点検の現場で求められる活用方法を実務目線で解説

本セミナーでは、建設・測量・設備点検の各分野を対象に、産業用ドローンの導入によってどのような業務改善が見込めるのかを解説します。特に、以下の点に焦点を当てます。

・高所や危険箇所の点検：ドローンを活用することで、足場を組むことなく、危険な場所でも安全に作業を進めることができます。

・広範囲の調査：ドローンによる空撮や測量技術で、従来の調査方法に比べて大幅な時間短縮と効率化を実現できます。

・災害時の初動確認：ドローンを使用することで、災害現場への迅速なアクセスが可能となり、初動対応を素早く行うことができます。

また、写真測量、レーザー測量、赤外線点検、自動巡航など、各技術の特徴と用途に応じた活用方法を紹介します。導入前に必ず確認しておきたい精度、作業時間、安全性、運用負荷などの観点から、業務に最適な機体や運用方法を検討するための情報も提供します。

業務に合った機体構成と運用方法を実務目線で解説

本セミナーでは、建設施工管理、UAV写真測量、UAVレーザー測量、橋梁・インフラ点検、太陽光発電設備点検、災害調査、警備・監視など、産業用ドローンの主な活用分野を紹介します。単なる機体紹介ではなく、どの業務で、どのセンサーを使い、どのような成果物や業務改善につながるのかを整理できる内容です。

写真測量とレーザー測量の違い、赤外線カメラや3Dモデルを活用した設備点検、遠隔運用による定期点検の効率化など、導入前に確認しておきたい論点も、実際の現場データや運用事例をもとに解説します。自社業務に必要な精度、運用性、安全性の見極めに役立つ情報を、短時間で整理していただけます。

実機展示とデモフライトで運用イメージを具体化

本セミナーでは、滋賀会場と名古屋会場の両方で、産業用ドローンの最新技術とその実務への活用方法を学んでいただけます。

滋賀会場では、実機展示とともにデモフライトを実施し、ドローンを活用した測量や点検、災害対応などの具体的な運用イメージを直接確認できます。参加者の皆様は、実際にドローンを操作し、業務導入の際に必要となるスキルや手順を体験することができます。

名古屋会場では、実機展示に加え、遠隔操作によるデモ紹介を行います。現場でのデモフライトができない代わりに、リモートでドローン操作を確認し、ドローンの性能や活用方法を学ぶことができます。遠隔操作により、ドローンがどのように実際の業務に適用されるかをイメージしやすくなります。

また、両会場ともに、セミナー後には個別相談会を実施し、参加者一人一人に合わせたアドバイスを提供します。

こんな方におすすめ

・建設、測量、設備点検業務でドローン導入を検討している方

・UAV写真測量とUAVレーザー測量の違いを整理したい方

・高所点検、赤外線点検、3Dモデルを活用した設備点検を検討している方

・遠隔運用や自動巡航の導入可能性を確認したい方

・機体選定、導入費用、運用方法を具体的に相談したい方

・補助金を活用した導入を検討している事業者、官公庁、自治体担当者

主な紹介内容

・産業用ドローンによる高所点検、赤外線点検事例紹介

・UAV測量の基礎

・写真測量、レーザー測量事例紹介

・ICT施工のメリットと導入の流れ

・最新DJI産業用ドローンのスペック、性能紹介

・DJI Dock 3のリモート飛行実演

・フライト動画解説

・価格、保険、法律、資格に関する解説

・質問会、個別相談会

部門別の主な導入メリット

・建設測量：写真測量とレーザー測量の使い分けにより、測量精度の向上と作業時間の短縮を両立

・インフラ保全：高所点検や赤外線診断の省力化により、点検負荷と足場コストを削減

・自治体：災害時の初動確認を迅速化し、平時の備えから運用方法まで整理可能

・設備保全：遠隔運用や定期点検の効率化により、保守業務の平準化と稼働率向上に貢献

産業用ドローン実務セミナー 開催概要

［滋賀会場］

開催日：2026年5月20日（水）

時間 ：第1部 点検／調査 11時00分～13時00分（受付：10時45分～）

第2部 UAV測量 14時00分～16時30分（受付：13時45分～）

会場 ：プロクルードローンオフィス（BIG BREATH）

〒521-0244 滋賀県米原市大野木1777

※最寄り駅からの送迎あり

定員 ：先着20名（定員に達し次第締め切り）

［名古屋会場］

開催日：2026年5月27日（水）

時間 ：第1部 点検 10時30分～12時00分（受付：10時15分～）

第2部 UAV測量 14時00分～16時30分（受付：13時45分～）

会場 ：ウインクあいち（愛知県産業労働センター）

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38

定員 ：先着20名（定員に達し次第締め切り）

［以下共通］

費用 ：無料

講師 ：

株式会社プロクルー

プロクルー マスターインストラクター

DJI CAMP ENTERPRISE インストラクター

一等無人航空機操縦士

水中ドローン安全潜航操縦士

一居 修弥

ドローンを活用した測量や構造物点検の現場に数多く携わってきた技術者です。実際の施工・点検業務で培った豊富な現場経験をもとに、実務に役立つ視点で分かりやすく解説します。

株式会社プロクルー

ドローン事業部 産業機担当

空撮アーティスト

DJI CAMP ENTERPRISEインストラクター

水中ドローン安全潜航操縦士

北川 未来

産業機を担当する技術者です。現場での技術サポート経験も豊富で、導入時の立ち上げから運用まで丁寧に支援。空撮アーティストとしての表現力と専門知識を活かし、実務に寄り添ったサポートを行っています。

▶ お申し込みはこちら（参加無料・各回先着20名・事前登録制）

滋賀開催｜5月20日（水）：https://sekido-rc.com/?pid=191620441

名古屋開催｜5月27日（水）：https://sekido-rc.com/?pid=191620442

［メディア関係者の皆さまへ］

当日は、実機展示、DJI Dock 3の遠隔実演、測量・点検用途の取得データや活用イメージをご取材いただけます。講師および主催者への個別取材をご希望の場合は、申込時に媒体名、撮影希望、インタビュー希望内容をご記載ください。

対象製品ラインナップ

・DJI Matrice 400（産業用フラッグシップドローン）

高精度な測量やインフラ点検、災害対応に対応する次世代産業用フラッグシップドローンです。最大59分の飛行時間と6kgのペイロードに対応し、Zenmuse H30T・L3 などの高性能センサーを搭載可能。O4 Enterprise Enhanced伝送や全天候型設計により、安定した運用を実現。自動化や遠隔操作にも対応し、現場の省力化と安全性を大幅に向上させます。

https://sekido-rc.com/?pid=186940565

・Zenmuse L3（Matrice 400用LiDARシステム）

DJIの次世代高精度空撮LiDARシステムで、反射率10％の対象物に対しても最大950mの測距が可能な長距離LiDARを搭載しています。デュアル100MP RGBマッピングカメラと高精度POSシステムにより、地理空間データの取得を加速し、1日あたり最大100km²のカバー率を実現します。

https://sekido-rc.com/?pid=189239755

・Zenmuse P1（Matrice 400用フルサイズセンサー搭載・4500万画素の可視光カメラ）

フルサイズセンサーカメラと交換可能な単焦点レンズを3軸ジンバルスタビライザーに搭載しています。ドローンによる航空写真測量用に設計され、精度と効率をまったく新しいレベルに引き上げます。

https://sekido-rc.com/?pid=183259193

・Zenmuse H30シリーズ（Matrice 400用全天候型マルチセンサーカメラ）

広角カメラ・ズームカメラ・レーザー距離計・赤外線サーマルカメラ（H30Tのみ）・近赤外線（NIR）補助ライトを搭載し、最先端のインテリジェント アルゴリズムによって昼夜を問わず鮮明なデータを取得します。公共安全、エネルギー検査、水源保護、林業など、様々な業務を無理なく、快適に行うことができます。

https://sekido-rc.com/?pid=183259198

・DJI Dock 3（Matrice 4D／4TD対応ドローンドック）

産業向け高性能ドローン Matrice 4D／4TD を搭載した DJI Dock 3 は、24時間365日のリモート操作に対応し、効率的な自動運用を実現します。さらに、新たに車両搭載によるモバイル設置に対応したことで、より柔軟な運用が可能に。さまざまな環境に適応できる設計で、監視・点検・測量など幅広い業務を支援します。

https://sekido-rc.com/?pid=185106761

・DJI Matrice 4E（写真測量向け小型ドローン）

測量やマッピング、土木建設、採掘などの空間計測用途向けに設計されています。4/3型CMOSとメカニカルシャッターを備えた広角カメラに加えて、中望遠／望遠カメラとレーザー距離計を搭載し、高効率かつ精密なドローン測量を実現します。

https://sekido-rc.com/?pid=184313004

・DJI Matrice 4T（インフラ点検・災害対応小型ドローン）

広角／中望遠／望遠カメラとレーザー距離計、赤外線サーマルカメラ、近赤外線（NIR）補助ライトを搭載しています。電力・救命救助・公共安全・森林保全など、幅広い業界で、業務効率を改善し新たなドローン活用を進めます。

https://sekido-rc.com/?pid=186907999

・DJI D-RTK 3（高精度測位システム）

ベースステーションとして複数のドローンを同時にcmレベルで配置したり、リレーステーションとしてドローンの飛行範囲を拡張したりできます。ローバーステーションモードとDJI Enterpriseアプリ、またDJI Terraを組み合わせて、高精度航空測量アプリケーションの包括的なソリューションを実現し、安全で正確な操作が可能です。

https://sekido-rc.com/?pid=184344691

・DJI Terra（写真解析ソフト）

周辺環境のデータを取り込んで分析し、可視化できる簡単操作のマッピングソフトウェアです。これにより、産業分野の専門家は業務現場の事例をデジタル資産へ変換できます。

https://sekido-rc.com/?pid=141980744

・DJI Thermal Analysis Tool（サーマルアナリシスツール、赤外線画像解析ソフト）

DJIが提供する熱画像解析の無料ソフトです。R-JPEG（温度情報を含むJPEG形式）と呼ばれる、温度情報を記録した特殊なJPEGファイルを分析・処理できます。

・DJI FlightHub 2（オールインワン型プラットフォーム）

ドローンオペレーションをクラウドベースで管理するオールインワン型プラットフォーム、DJI FlightHub 2は、リアルタイムで状況を把握し、業務を支援します。

これにより、ミッション計画、フリート管理、取得データの共有・運用に必要な情報へアクセスでき、業務で得られたデータも安全なクラウド環境で管理できます。

・TREND-POINT（i-Constructionを強力に支援する3D点群処理システム）

膨大な点群データを快適に取り扱え、豊富なフィルターによる点群データ加工や断面作成、メッシュ土量計算など、国土交通省「i-Construction」関連の各種要領や農林水産省「情報化施工技術の活用ガイドライン」に準拠した成果作成を実現。

https://sekido-rc.com/?pid=166786589

▶参加無料｜事前申込制 最短60秒で登録完了

滋賀開催｜5月20日（水）：https://sekido-rc.com/?pid=191620441

名古屋開催｜5月27日（水）：https://sekido-rc.com/?pid=191620442

セキドはこれまで全国で1,950回以上のセミナー・イベントを開催し、延べ21,000名以上にご参加いただき、自治体・インフラ事業者・建設測量会社を中心に導入支援を行ってきました。本イベントもその実績を踏まえ、現場ニーズに基づいた実用的な体験をご提供します。

ドローン活用による業務効率化がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドでは、より多くの事業者の皆さまにドローンを活用した業務効率化を実現していただくため、業務用ドローンや関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しています。今後もオンラインや全国各地での開催を予定していますので、ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

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【株式会社プロクルーについて】

株式会社プロクルーは、2002年に滋賀県長浜市で創業し、2018年より産業用ドローン事業に本格参入した専門企業です。国土交通省認定のドローンスクールとして、延べ3,000名以上の国家資格取得を支援しています。測量・点検・撮影などの実務に直結する技術者育成と安全運用をサポートするとともに、業務受託、ドローン販売、導入コンサルティングまでワンストップで提供し、多くの企業や自治体のドローン活用を支援しています。ICT施工や赤外線点検など、建設・インフラ分野での高度な利活用にも力を入れています。また、日本全国で飛行可能な許認可を取得し、様々な現場での安全な運用実績があります。

「安全な飛行技術の育成」と「ドローンによる業務のデジタルトランスフォーメーション（DX）」を通じて、現場の課題解決と業務効率化を推進する、それがプロクルーのミッションです。

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株式会社プロクルー ドローン事業部

住所：滋賀県米原市大野木1777 BIG BREATH

URL：https://procrobo.com/

E-mail：drone@e-ohmi.net

［本社］

〒526-0829 滋賀県長浜市田村町1281-8 長浜バイオインキュベーションセンター

E-mail：info@e-ohmi.net

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。



［セキド 産業用ドローン相談窓口］

https://sekidocorp.com/industry/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 10:00～17:30



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



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