村井國夫、山崎薫出演　混迷の時代に送る″夢と希望に溢れたおとぎ話″　歌唱朗読劇「空飛ぶドン・キホーテ」5月15日（金）10:00一般販売開始！

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ロングランプランニング株式会社




トム・プロジェクト プロデュース　歌唱×朗読『空飛ぶドン・キホーテ～祈りの歌を鞄に詰めて、風のリズムと旅する二人～』が2026年7月22日（水）に渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール（東京都渋谷区桜丘町２３－２１）にて上演されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年5月15日（金）10:00～発売予定です。




一般販売：2026年5月15日（金）10:00発売予定


カンフェティにてチケット販売 :
http://confetti-web.com/@/donquixote
公演公式サイト :
https://www.tomproject.com/peformance/donquixote.html





今回お届けするのは、言葉と歌、そしてピアノの旋律だけで構成される「歌唱朗読劇」です。


村井國夫の深みある語りと、音楽留学を経て培われた山崎薫の確かな歌唱力。


この二人の「声」が、アルゼンチンタンゴの研鑽を積んだ松永裕平のピアノと共鳴し、目に見えない空の景色や、人々の心の機微を鮮やかに描き出します。


劇中では、往年の名曲に加え、オリジナル曲も披露予定！



舞台は、古いプロペラ機を改造した「ロシナンテ号」


村井國夫演じる、現実と空想の境界を彷徨う「教授」と、山崎薫演じる助手「ハナ」が、世界中に散らばった"祈りの歌"を集める旅に出る―。



助手「教授、世界中の言葉と歌を集めた時、ほんとうに何か世界は変わるのでしょうか？」


教授「愛することの痛みや、生きることの喜びを人は歌う。言葉は違っても心臓の鼓動はみんな同じリズムだ。人々の心のカケラが繋ぎ合わされた時、世界は変わるのだよ！」


なんて、彼は現実と空想の区別がつかなくなった、ドン・キホーテなのかもしれません。


これは、混迷する今を生きる人々の想いを歌で綴る、"夢と希望に溢れたおとぎ話"です。



言葉が翼に、歌が地図となり、「見果てぬ夢」へと誘う一夜の物語！


七月の夜、ロシナンテ号へのご搭乗をお待ちしております。



公演概要

歌唱×朗読『空飛ぶドン・キホーテ～祈りの歌を鞄に詰めて、風のリズムと旅する二人～』


公演日時：2026年7月22日（水）昼の部　14:00開演／夜の部　18:30開演（※開場は開演の45分前）


会場：渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール（東京都渋谷区桜丘町２３－２１）



■出演者


村井國夫　山崎薫
【ピアノ】松永裕平



■スタッフ
作・演出：小見山佳典


照明：阿部康子


音響：川端宙輝


衣裳：三田村帆乃香


歌唱指導：南智子


作曲『ぼくらのゆくえ』：内藤正彦


舞台監督：松本仁志


宣伝写真：ノザワトシアキ


宣伝美術：立川明


宣伝ヘアメイク：渡邉文


プロデューサー：岡田潔


企画制作：トム・プロジェクト



■チケット料金
一般 7,000円（全席指定・税込）



チケットサイト「カンフェティ」
チケットサイト「カンフェティ」

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https://service.confetti-web.com