ちいかわのおでかけバッグ＆ホログラムシールが付録！　小学生の“今いちばんかわいい”がつまった雑誌『キラピチ6月号』発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年5月15日に『キラピチ6月号』を発売いたします。

■小学生の“今いちばんかわいい”がつまった雑誌『キラピチ』

「キャラクター大好き！」

「文房具や雑貨がほしい！」

「マンガも読みたい！」

「オシャレだって気になる！」

そんな小学生の好きなものをいっぱいつめこんだ雑誌が『キラピチ』です。

5月15日発売の『キラピチ6月号』の別冊付録は、「ちいかわ おでかけトートバッグ」。

さらにとじ込み付録には、ちいかわ・すみっコぐらし・シナモロール・もちもちぱんだなどの絵柄がかわいい「キャラMIXホログラムシール」と、ちいかわ・サンリオキャラクターズ・すみっコぐらしの「キャラMIXおでかけリスト」がついています。本誌はリラックマ、オバケーヌ、パペットスンスンなど人気キャラクターの情報だけでなく、新学期にぴったりなファッション＆ヘアアレンジ情報が満載。すぐマネできてハヤりもばっちりおさえたコーデや、暑い日もくずれないヘアアレンジテクなどを紹介しています。

■6月号もシール盛りだくさん！「キャラMIXホログラムシール」

とじ込み付録１.「キャラMIXホログラムシール」は、キラピチオリジナルの絵柄とキラキラ輝くホロ仕様がポイント。今回は11のキャラクターのシールがぎゅぎゅっと詰まっていて、シール交換やデコなど、使い道に迷うかわいさです。

気になるキャラクターのラインナップは、ちいかわ、すみっコぐらし、オバケーヌ、もちもちぱんだ、シナモロール、クロミ、ポムポムプリン、リラックマ、mofusand、そしてキラピチに連載中の漫画「はぴここ！」や「キララとピーチのかわいいの魔法」のキャラクターたちが初登場！

■［別冊付録］ちいかわ おでかけトートバッグ

付録の「ちいかわ おでかけトートバッグ」は、ちいかわ・ハチワレ・うさぎがかわいくデザインされたレジャーシート素材のバッグです。マチ付きで、500mLペットボトルが4本、A4サイズのノートがすっぽり入る大容量！ もちろんキラピチも入ります。おでかけや通学時、習い事のサブバッグにぴったりです。

■［とじ込み付録２.］キャラMIXおでかけリスト

キャラMIXおでかけリストは、ちいかわ・サンリオキャラクターズ・すみっコぐらしの3柄。夏のおでかけの計画や、おでかけ先でやりたいこと・ほしいものなどを書いて持ち歩ける、自分だけのかわいいリストを作ることができます。トートバッグといっしょにおでかけに持っていけば、楽しさ倍増すること間違いなしです。

■6月号の内容は？

『キラピチ6月号』ではついに、第13回キラピチモデルオーディションに合格した新キラモを発表！ また、夏のハヤりを先取りできるキーワード特集をはじめ、くずれにくいヘアアレンジやネイル特集など、初夏を楽しく満喫できるおしゃれ情報が満載。ほかにも、人気キャラクターの特集ページや連載マンガ「はぴここ！」など、楽しい内容が盛りだくさんです。

【キラピチ6月号の内容】

-------- 特集 --------

●フレッシュな4人が仲間入り♪ 新キラモ大発表★

●コーデのテイストもわかるからすぐマネできる！ 夏のHITワード16!!

●色で好きをアピールしよ(ハート) さわやか推し色コーデ

●カンタンかわいくアップデート チップ＆シールでおしゃネイル(ハート)

●キラモのプロフノート【第8回】久松かのん

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・今号のふろく ちいかわ おでかけトートバッグで夏のレジャーはバッチリ★

・キラキラSummerプレゼント

・キラモのプロフィールBOOK

・【第2回】JS通学着まわし マジカル★シスターズ

・＜マジカル★オシャレガール＞キララ＆ピーチ かわいいの魔法

・＜ちいかわ＞ちいかわといっしょにおでかけしよう！

・＜すみっコぐらし＞すみっコたちの「忍者ごっこ」

・＜シナモロール＞ミュージックビンゴ

・＜もちもちぱんだ＞ちびぱんたちの七夕の願いごと

・＜クロミ＞クロミの相性ぴったり(ハート)ラブしん断

・＜オバケーヌ＞夏を楽しむオバケーヌ♪

・＜ポムポムプリン＞ポムポムプリンのまちへようこそ

・＜mofusand＞ジューシーなフルーツにゃん

・＜リラックマ＞リラックマといつでもいっしょ♪

・＜パペットスンスン＞パペットスンスンに大ちゅーもく！

・キラピチNEWSチャンネル

・キラピチおなやみ相談室

・【連載マンガ】はぴここ！ 第7話

・キラキラ放課後ひろば

・撮影ウラ日記

・キラモプロフ帳

・次号予告／ショップリスト

■キラピチ公式SNSやYouTubeのバラエティ動画も要チェック！

『キラピチ』の公式SNSやYouTubeでは、キラピチについての情報やキラピチモデルのキュートな動画をどんどん配信しています。

YouTubeでは、キラピチモデルたちがランダムで出演するバラエティ動画も公開中！ キラピチのことがもっと好きになるはず。ぜひフォローして待っていてください。

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【YouTube】

https://www.youtube.com/channel/UCVaHxvJkh5Sz1faqi0qKSKw

【Instagram】

https://www.instagram.com/kirapichi/

【TikTok】

https://www.tiktok.com/@kirapichi

【X（旧：Twitter）】

https://x.com/kirapichi

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『キラピチ6月号』は、全国の書店やネット書店で発売！ 気になった方はぜひゲットしてください。

［商品概要］

■『キラピチ6月号』

特別価格：1,430円（税込）

発売日：2026年5月15日

判型：AB判／68ページ

電子版：あり

雑誌JANコード：4912029890660

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/magazine/3602989066(https://hon.gakken.jp/magazine/3602989066)

公式サイト：https://kirapichi.net/(https://kirapichi.net/)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://amzn.asia/d/07gqJHgO(https://amzn.asia/d/07gqJHgO)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18621408/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18621408/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1267511186(https://7net.omni7.jp/detail/1267511186)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開