BIOHEAL BOH（バイオヒールボ）の大人気クリーム3種に新サイズが登場！ 1～1.5ヶ月使えるコンパクトタイプを5月15日（金）より発売

CJ Olive Young Japan株式会社

韓国オリーブヤング発の高機能スキンケアブランド「BIOHEAL BOH（バイオヒールボ）」は、ブランドの代表製品であるスキンケアクリーム3種の新サイズを発売いたします。

今回発売するのは、お試し用としてはもちろん、お出かけのお供としても使いやすいコンパクトタイプの30mL。“タンタンクリーム”の愛称で親しまれる「プロバイオダーム(TM) 3Dリフティングクリーム」、大人の毛穴悩み*¹を集中ケアする「プロバイオダーム(TM) コラーゲンリモデリングクリーム」、3月に発売した新製品で、肌に上質なツヤを与える「NADプリズセル(TM) グロウブーストクリーム」を、より気軽にお手にとっていただける仕様となっています。

日々のスキンケアに寄り添う新しいかたちとして、幅広いシーンでご活用いただけます。

【ハリ弾力】

韓国オリーブヤング人気No.1*⁴美肌導く、ハリ活乳酸菌*⁵。“3Dタンタンクリーム”

バイオヒールボ

プロバイオダーム(TM)

3Dリフティングクリーム

30mL \1,980（税込）

2026年5月15日(金)発売

皮膚刺激テスト完了済み

※全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。

肌の弾力不足に悩む人々から圧倒的な支持を得ている“タンタンクリーム”。「ハリ活乳酸菌*⁵」を含むバイオヒールボ独自成分プロバイオダーム(TM)*⁶が肌環境を健やかに整え、17種のペプチド*⁷と、バイオヒールボ独自成分Core 3D V-uilder(TM)*⁸がハリ感に満ちた肌へと導きます。“タンタンクリーム”という愛称は、韓国語で“ハリのある様子”を表現するタンタン（탄탄）という言葉が由来。濃密なのにべたつかない使い心地の良さと、ハリ実感の高さで、韓国オリーブヤング人気No.1*⁴のハリケアクリームです。

＜POINT＞

●独自成分プロバイオダーム(TM)*⁶が、肌環境を健やかに

厳しい4段階バイオームスクリーニングを通じ、妥協なく選び抜いた乳酸菌株*⁵から生まれたプロバイオダーム(TM)*⁶を配合。肌バリアをサポートする乳酸菌*⁵でハリと弾力をケアしながら、ゆらぎがちな肌環境を健やかに導きます。

●弾力ハリ肌ケア成分*⁷*⁸を贅沢に配合

ふっくら若々しい肌印象を与えてハリ感に満ちた素肌へ導く17種のペプチド*⁷と、バイオヒールボ独自成分Core 3D V-uilder(TM)*⁸を配合。360度どこから見ても密度の高いハリ肌を目指します。

●フィット感のあるリッチなテクスチャー

心地よさにこだわった使用感で、塗った瞬間からハリを感じるフィット感を実現。密着感とハリ感を高めながらも、重さやべたつきは抑え、肌を支えるようにピタッと寄り添います。

【毛穴*¹・肌キメ】

大人の毛穴悩み*¹をコラーゲン*²でぷるっと満たし、ふっくらつるん肌へ

バイオヒールボ

プロバイオダーム(TM)

コラーゲンリモデリングクリーム

30mL \1,980（税込）

2026年5月15日(金)発売

皮膚刺激テスト完了済み

※全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。

うるおいで満ちた、なめらかな肌印象へ導くジェルクリーム。乾燥によって目立ちやすいバタフライゾーンの毛穴*¹に着目し、独自成分プロバイオダーム(TM)*⁶が肌バリアをサポート。ゆらぎがちな肌環境を整えながら、ハリと弾力のある肌へ導きます。コラーゲンコンプレックス*²と12種のペプチド*⁹がうるおいを与え、ふっくらとした肌に整え、毛穴*¹の目立ちにくい肌印象へ。さらにLHA*¹⁰・PHA*¹¹が古い角質をやさしくケアし、なめらかな肌キメと明るい肌印象に。みずみずしく軽やかな使用感で、コラーゲンカプセル*²が弾けて美容液成分を角質層まで届けます。

＜POINT＞

●肌バリアをサポートしながら、うるおい不足による毛穴をケア*¹²

うるおい不足によって目立ちやすくなる、バタフライゾーンの毛穴*¹に着目。独自成分プロバイオダーム(TM)*⁶が肌バリアをサポートし、ハリと弾力をケアしながら、ゆらぎがちな肌環境を健やかに整えます。さらに、コラーゲンコンプレックス*²が肌をうるおいで満たし毛穴をケア*¹²。12種のペプチド*⁹が肌をふっくらと導き、毛穴*¹の目立ちにくい、若々しい肌印象へ。

●肌のキメを整えて、明るい肌印象へ

マイルドに角質ケアができるLHA*¹⁰・PHA*¹¹を配合。肌のごわつきの元となる角質をケアすることでキメを整えて、明るい肌印象に。メイクのりもUPします。

●スッとなじむジェルテクスチャー

しっとりするのにべたつかない、ぷるっと軽い使用感のジェルクリーム。クリームの中には弾けるコラーゲンカプセル*²が配合されています。バイオヒールボならではのこだわりの技術を用いたテクスチャーが、美容液成分を肌に届けます*¹³。

【ツヤ・ハリ】

次世代成分NAD*³を配合した独自成分NADプリズセル(TM)*¹⁴と美容液成分を贅沢に。内側*¹⁵から輝きを放つ、上質なツヤ・ハリ肌へ



バイオヒールボ

NADプリズセル(TM)

グロウブーストクリーム

30mL \1,980（税込）

2026年5月15日(金)発売

皮膚刺激テスト完了済み

※全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。

次世代スキンケア成分NAD*³を約100ppm*¹⁶配合。肌の輝きを引き上げるバイオヒールボ独自成分NADプリズセル(TM)*¹⁴と、ペプチド*¹⁷やヒアルロン酸*¹⁸、セラミド*¹⁹、リジュバイブフィル(TM)*²⁰などの美容液成分を贅沢配合した“ツヤ製造クリーム”。

べたつかないライトな使用感と高い保湿力を両立し、乾燥してくすみが気になる肌やうるおい不足の肌にも、内側*¹⁵からツヤをブースティングします。まるで肌管理を受けた後のような上質な美しさを感じさせる仕上がりに。

＜POINT＞

●肌管理後のように瞬く間に輝きを量産する“ツヤ製造クリーム”

次世代スキンケア成分・NAD*³を豊富に配合。クリームを肌にのばすとNAD*³配合カプセルが弾けて、角質層まで浸透。溢れるようなうるおいを与えて瞬く間に輝きを量産し、肌の土台*¹⁵を整えます。内側*¹⁵からハリ・ツヤを感じさせる憧れの発光肌へと導きます。

●NADプリズセル(TM)*¹⁴、ペプチド*¹⁷、リジュバイブフィル(TM)*²⁰など

美しい肌に欠かせない成分を贅沢に配合

バイオヒールボ独自成分NADプリズセル(TM)*¹⁴が、肌の弾力やキメにアプローチ。さらにペプチド*¹⁷、ヒアルロン酸*¹⁸、セラミド*¹⁹、ナイアシンアミド*²¹、コラーゲン*²²、エラスチン*²³、グリチルリチン酸2K*²⁴、リジュバイブフィル(TM)*²⁰といった美容液成分を贅沢に配合し、肌を整え、輝くツヤ肌に仕上げます。



●メイクの前にも！スッとなじみやすいライトなクリームテクスチャー

スッとなじみやすいライトなクリームテクスチャーで、朝のスキンケアやメイク前にも使いやすい使用感のクリーム。

クリームの中には弾けるNAD*³配合のカプセルが配合されています。バイオヒールボならではのこだわりの技術を用いたテクスチャーが、美容成分を肌に届けます*¹³。

*1 うるおい不足による

*2 コラーゲン、コラーゲンエキス（ともに整肌成分）

*3 ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド（整肌成分）

*4 2024年1月～2024年8月オリーブヤングのクリームカテゴリでハリ、弾力ケアに関する商品の売り上げ（オリーブヤング調べ）

*5 乳酸桿菌発酵液（整肌成分）

*6 乳酸桿菌発酵液、フルクトオリゴ糖、フルクタン、イヌリン、パンテノール、ベタイン、 β一グルカン（全て整肌成分）

*7 ノナペプチド-１、アセチルテトラペプチド-９、アセチルテトラペプチド-５、アセチルヘキサペプチド-１、アセチルヘキサペプチド-８、パルミトイルトリペプチド-８、ジ酢酸ジペプチドジアミノブチロイルベンジルアミド、トリペプチド-１、トリペプチド-１銅、パルミトイルテトラペプチド-７、パルミトイルトリペプチド-１、パルミトイルトリペプチド-５、パルミトイルヘキサペプチド-１２、パルミトイルペンタペプチド-４、ヘキサペプチド-９、ペンタペプチド-３、オリゴペプチド-２（全て保湿成分）

*8 水溶性プロテオグリカン、グリセリン、水、サポニン、ミネラル塩（全て整肌成分）

*9 アセチルヘキサペプチド-８、ジ酢酸ジペプチドジアミノブチロイルベンジルアミド、トリペプチド-１、トリペプチド-１銅、ノナペプチド-１、パルミトイルテトラペプチド-７、パルミトイルトリペプチド-１、パルミトイルトリペプチド-５、パルミトイルヘキサペプチド-１２、パルミトイルペンタペプチド-４、ヘキサペプチド-９、ペンタペプチド-３（全て整肌成分）

*10 カプリロイルサリチル酸（整肌成分）

*11 グルコノラクトン（整肌成分）

*12 お肌を保湿すること

*13 角質層まで

*14 ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド、ナイアシンアミド、グルタチオン、水、グリセリン、1，2-ヘキサンジオール、アルギニン、コラーゲンエキス、水溶性コラーゲン、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、カプリリルグリコール、エラスチン、ヒドロキシアセトフェノン、トリペプチド-10シトルリン（全て整肌成分）

*15 角質層

*16 製品の内容量50mLにおける配合率（オリーブヤング調べ）

*17 トリペプチド-１０シトルリン、トリペプチド-１銅、（アラニン／ヒスチジン／リシン）ポリペプチド銅ＨＣｌ、アセチルテトラペプチド-３、オリゴペプチド-６、トリペプチド-１、ヘキサペプチド-９（全て整肌成分）

*18 ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ（ともに整肌成分）

*19 セラミドＮＰ（整肌成分）

*20 水、グリセリン、１，２-ヘキサンジオール、（アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム／ＶＰ）コポリマー、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、ポリカプロラクトン（全て整肌成分）

*21 ナイアシンアミド（整肌成分）

*22 コラーゲンエキス、水溶性コラーゲン（ともに整肌成分）

*23 エラスチン（整肌成分）

*24 グリチルリチン酸２Ｋ（整肌成分）

●「BIOHEAL BOH（バイオヒールボ）」とは？

韓国を代表するK-ビューティープラットフォーム「OLIVE YOUNG（オリーブヤング）」のプライベートブランドとして絶大な支持を得る「BIOHEAL BOH（バイオヒールボ）」。韓国のトレンドと皮膚科学研究から生まれたバイオスキンソリューションにより開発された高機能スキンケアブランドです。独自成分・テクノロジーを駆使することで、肌が本来持つBIO HEAL能力へアプローチ。一時的なものではない確かなケアを提案します。

●CJ OLIVE YOUNGについて

1999年に韓国のヘルス＆ビューティ専門店「OLIVE YOUNG（オリーブヤング）」の1号店をオープン。店舗事業は現在、韓国国内で1,300店舗以上へ拡大しています。並行して、2017年より公式オンラインモール事業を展開しています。また、2007年からは自社ブランドの展開も開始。スキンケア、メイクアップ、メイクアップツールなど、低価格ながら高品質のヒット商品を多く生み出しています。創業時から「健康的な美しさをキュレートする」というビジョンを掲げ、韓国を代表するKビューティープラットフォームとして、韓国コスメの躍進を支えてきたリーディングカンパニーのひとつです。

●お問い合わせ先

■バイオヒールボ公式ホームページ：https://www.biohealboh.jp

■バイオヒールボ公式Instagram：https://www.instagram.com/bioheal.boh_japan/

■バイオヒールボ公式X（旧Twitter）：https://x.com/BioHealBohJapan

■Amazon公式ショップ：https://amzn.to/3QggCmQ

■Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/biohealboh_official

■楽天公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/biohealboh/