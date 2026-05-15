コーヒーが持つ風味、味、香りを引き出すために設計されたコーヒーウェアブランド「ICOSA Brewhouse」5月15日（金）より日本国内販売開始

小川珈琲株式会社

小川珈琲株式会社（本社：京都市右京区、代表取締役社長／CEO：宇田 吉範）は、当社が日本総販売店としてコーヒーウェアブランド 「ICOSA Brewhouse」 の日本国内での販売を、2026年5月15日（金） より開始します。

ICOSA Brewhouse は、カナダで誕生したコーヒーウェアブランドです。コーヒーを愛する3人の友人たちによって設立され、「抽出後のコーヒー体験を最大化する」ことを目的に、美しさと機能性を兼ね備えたプロダクトを開発しています。

近年、スペシャルティコーヒー市場においては、抽出技術や原料品質の向上に加え、多様化する消費者のニーズに合わせた様々なアプローチが注目されています。その中の一つとして「飲用体験」そのものの価値も重視されています。今回、日本での展開では、香りと味わいを立体的に引き出すグラスウェア「ICOSA Avensi Classic」 および 「ICOSA Avensi Wave」、さらに微細なマイクロフィルターを採用したコールドブリュー（水出し）用コーヒーメーカー 「ICOSA ARCTIC Cold Brew System」 の販売を開始します。なお、「ICOSA Avensi Classic」は2021年に、「ICOSA Avensi Wave」は2025年に、スペシャルティコーヒー協会（SCA）が選出する「Best New Product Award」を受賞しています。いずれもコーヒーの香りや味わい、さらには時間とともに変化する温度帯による風味の広がりを、より豊かに感じていただくために設計されたグラスウェアです。

ICOSA Brewhouseのコーヒーウェアがもたらす新しいコーヒー体験を、ぜひお楽しみください。

｜商品詳細｜

■ ICOSA Avensi Classic

美しいデザインと機能性を兼ね備えたコーヒー体験を向上させる3種類のグラス

グラススワリング（グラスの中でコーヒーを回すこと）に適したフォルムで、香りが立ち上がりやすく設計された「Avensi Classic」。上部はシングルウォール、下部はダブルウォールのハイブリッド構造で香りを引き出しながら、適温を保つことができます。

2021年スペシャルティコーヒー協会（SCA）「ベストニュープロダクト賞」受賞

ICOSA Avensi Classic ALTO

フレア形状で浅煎りのコーヒーに適したデザイン。

容量：430ml

最適注水量※：180ml

参考小売価格：8,000円（本体価格）

※スワリングする際、こぼれにくい適切な量

ICOSA Avensi Classic SENTI

グラスの胴部が広がった形状で、中煎りから深煎りのコーヒーに適したデザイン。

容量：475ml

最適注水量：180ml

参考小売価格：8,000円（本体価格）

ICOSA Avensi Classic VIDA

チューリップ型の形状で、焙煎度を問わず幅広いコーヒーに適したデザイン。

容量：415ml

最適注水量：180ml

参考小売価格：8,000円（本体価格）

ICOSA Avensi Classic 3-Piece Complete Set

「ALTO」「SENTI」「VIDA」がセットになった商品。

参考小売価格：20,000円（本体価格）

■ICOSA Avensi Wave

香りをより立体的に、分かりやすく体験できる革新的なデザイン

独自の「Avensi Waveリッジ（突起）」によってスワリング（グラスの中でコーヒーを回すこと）時に微細な泡を生み出し、エアレーション効果でコーヒーの香りを引き立てます。

2025年スペシャルティコーヒー協会（SCA）「ベストニュープロダクト賞」受賞

ICOSA Avensi Wave AERESSO Espresso Cup

中央部分を膨らませることで、液面が広くなり、香りを感じやすい。

エスプレッソのテイスティングに最適なカップ。

容量：190ml

最適注水量：75ml

参考小売価格：4,500円（本体価格）

ICOSA Avensi Wave ALTO Tasting Cup

中央部分を膨らませることで、液面が広くなり、香りを感じやすい。

プアオーバーのテイスティングに最適なカップ。

容量：330ml

最適注水量：120ml

参考小売価格：5,000円（本体価格）

ICOSA Avensi Wave Cyclone Sensory Carafe -Standard-

ワインのデキャンタに着想を得た、香りを開かせるデザイン。

容量：550ml

最適注水量：330ml

参考小売価格：6,000円（本体価格）

ICOSA Avensi Wave Cyclone Sensory Carafe -Small-

容量：400ml

最適注水量：180ml

参考小売価格：5,800円（本体価格）

発売時期：未定

■ICOSA ARCTIC Cold Brew System

繰り返し使えるステンレスフィルター付きコールドブリュー（水出し）コーヒーメーカー

さびにくく美しい輝きが特徴の18/8ステンレスを使用し、高精度なレーザーカットを施した微細なマイクロンフィルターを採用。コールドブリューならではのスムースな質感のコーヒーが抽出できます。カラフェ部分には一つ一つ丁寧に作られた手吹きグラスを使用しています。

ICOSA ARCTIC Cold Brew System

容量：1600ml

参考小売価格：15,000円（本体価格）

｜ICOSA Brewhouse｜

ICOSA Brewhouse は、コーヒー好きの友人3人によって生まれたカナダ発のドリンクウェアブランド。コーヒーを飲む体験を向上させる、美しく機能的なプロダクトを展開しています。

ICOSA Brewhouse日本公式サイト： https://icosabrewhouse.jp/

※商品の仕様・デザイン・価格は変更する場合がございます。