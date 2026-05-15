【アトレ取手】5/23（土）開催　廃棄花を美しく再生するアップサイクル・アートカフェ～ロスフラワーで彩る自分だけのカップづくり～

株式会社アトレ

株式会社アトレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行※）が運営するアトレ取手（所在地：茨城県県取手市）では、2026年5月23日（土）、4F「たいけん美じゅつ場 VIVA」にて、サステナビリティをテーマにしたワークショップ「廃棄花を美しく再生するアップサイクル・アートカフェ～ロスフラワーで彩る自分だけのカップづくり～」と題し、ロスフラワーを利活用して、オリジナルカップをつくるアートカフェを開催します。

本イベントは、カフェ「スターバックス コーヒー アトレ取手店」、生花店「第一花壇」、アート拠点「たいけん美じゅつ場 VIVA」、そして「アトレ取手」の4者が手を取り合い、地域で廃棄物の削減と再価値化を楽しく体験・共有する場を創出することを目的としています。

廃棄花を美しく再生するアップサイクル・アートカフェ ～ロスフラワーで彩る自分だけのカップづくり～

リユーザブルカップ※画像はイメージです。

スターバックスのコーヒーを楽しみながら、アトレ取手1F「第一花壇」から提供された廃棄花を押し花にし、スターバックスコーヒーの「リユーザブルカップ」へデコレーションします。制作後の「カフェタイム」では、それぞれの考えるエコについて語り合う、対話型のアートカフェも開催します。

■日 時： 2026年5月23日（土）

[午前の部]10:30～11:30

[午後の部]13:30～14:30

■場 所： アトレ取手4F

たいけん美じゅつ場 VIVA

■定 員： 各回20名（計40名） ※事前予約制

■対 象： 小学3年生以上※小学生は保護者同伴必須

■参 加 費： リユーザブルカップ代 250円（税込）

■予約方法：ウェブサイト内の応募フォームからお申し込みください

WEB→ https://www.viva-toride.com/news/267

■主催：アトレ取手・たいけん美じゅつ場 VIVA

■協力：第一花壇 アトレ取手店

スターバックスコーヒー アトレ取手店

「たいけん美じゅつ場(通称：VIVA)」とは

たいけん美じゅつ場 VIVA東京藝大オープンアーカイブ

取手市、東京藝術大学、東日本旅客鉄道株式会社、株式会社アトレが連携し、取手の特徴のひとつであるアートによってまちの新しい魅力づくりを取り組むことをめざし、「たいけん美じゅつ場 VIVA」は誕生しました。

取手駅直通の駅ビル「アトレ取手」4Fにあり、東京藝術大学卒業制作作品を展示する公開型作品収蔵庫や工作室、ギャラリー、それぞれの目的で過ごすことができるパークなどがあり、様々な体験ができる文化交流施設です。

【公式HP】https://www.viva-toride.com/

【営業時間】平日10:00～21:00 土日祝：10:00～20:00

施設概要

■アトレ取手施設概要

施設名 ： アトレ取手

所在地 ：茨城県取手市中央町2‐5

営業時間：平日/10:00～21:00 土日祝/10:00～20:00

※一部営業時間が異なる店舗がございます。各ショップの営業時間はアトレ取手HPをご覧ください。

構造 ： 鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階数 ： 地上5階

延床面積： 約25,172m2

店舗面積： 約7,648m2

店舗数 ： 42ショップ（2026年5月15日現在）

■SC運営会社概要

名称 ：株式会社アトレ

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6F

会社設立：1990年4月2日

資本金 ：16億3千万円

代表者 ：高橋 弘行※

事業内容：駅ビルの管理及び運営等

運営施設：アトレ恵比寿、アトレ品川、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他

※高は、正式には「はしごだか」