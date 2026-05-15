LDK the Beauty年間ベスコス受賞シリーズから待望の新色登場！税込550円の高コスパ＆高機能*8色アイシャドウパレットに新展開

iromikkeの8色アイシャドウシリーズとは？

株式会社 AXIS ONE

iromikke（イロミッケ）の8色アイシャドウパレットは、2024年11月22日に発売。

当初は数量限定商品として展開されましたが、想定を上回る反響を受け、急遽定番化された人気シリーズです。

中でも「01 ブラウンシュガー」は、美容雑誌『LDK the Beauty』にて2025年パレットアイシャドウ部門の年間ベストコスメを受賞し、シリーズを代表する人気カラーとして高い評価を獲得しています。

本シリーズは、税込550円ながら、アイシャドウベース1色＋アイカラー7色をセット。

トーンアップ・発色・色持ち・ヨレ防止を叶えるアイシャドウベースに加え、マット・ラメ・シアーをバランスよく配置したカラー設計で、“捨て色なし”かつ、重ねるだけで定番からトレンドまで幅広いメイクを楽しめる使いやすさが特長です。

8色アイシャドウ01ブラウンシュガー

季節を問わず使える4つの新色が登場

今回の新色は、既存シリーズの使いやすさと高機能*はそのままに、より多様なトレンドやパーソナルカラー、メイクニーズに応えられるようカラーバリエーションを拡充。

パーソナルカラーに加え、誰にでもなじみやすいカラーや落ち着いたくすみカラーも取り入れ、ユーザーの選択肢を広げるとともに、店頭で見た瞬間に「なりたいイメージ」で選びやすいラインナップとしました。

また、“重ねるだけで完成する設計”を踏襲し、自然なグラデーションが作れる配色構成に。

メイク初心者から上級者まで、テクニックに依存せずトレンド感のある目元を再現できる点も特長です。

新色ラインナップ詳細

05 ピオニーブリーズ

華やかな印象を与える青みピンクを主軸に、繊細なシアーラメとやや青みのあるラメを組み合わせた構成。甘さの中に透明感をプラスし、フェミニンかつ洗練された目元を演出します。

06 ミモザベージュ

コーラルピーチ系の高彩度カラーを中心に、偏光ラメやピンクゴールドラメをアクセントに配置。

サーモンピンクやピンクベージュのマットカラーと組み合わせることで、明るくヘルシーな印象に仕上がります。

07 ピンクアラモード

淡いトーンで統一したピンクパレットに、中央のローズ系ラメが華やかなアクセントとして際立つ設計。イエベ・ブルベ問わず使いやすく、軽やかで抜け感のあるトレンドメイクを実現します。

08 シフォンモカ

ベージュ、グレージュ、クリームカラーを中心にミュートトーンで構成された落ち着きのあるパレット。ブラウンラメやカフェラテ調のラメを組み合わせることで、日常使いからモードな印象まで幅広く対応可能です。

手に取りやすい価格と高い機能性*を兼ね備えたアイテムとして、幅広い層から支持を集めているiromikkeの8色アイシャドウパレット。

今回の新色追加により、より多様な“なりたい目元”を叶えるラインナップへと進化しました。

毎日のメイクに取り入れやすく、重ねるだけで旬の仕上がりが完成する8色アイシャドウパレットを、ぜひ手に取っていただき、自分に合うカラーと新しいメイクの可能性をお楽しみください。

*１つで複数の仕上がりを叶える設計のこと

■販売情報

発売日：2026年5月15日

販売場所：全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）および主要オンラインストア

製造販売元：株式会社AXIS ONE

代表者：代表取締役 徐 宇中

所在地：東京都港区赤坂 2-11-3 福田ビルウエスト 5F

事業内容：化粧品、美容器具、健康食品などの企画、輸入輸出、製造、販売

会社HP：https://axis-one.jp/

■iromikke（イロミッケ）とは？

“私の毎日を彩る、Lifewearコスメ”をテーマに展開するコスメブランドです。

高品質*でありながら日常に寄り添う価格と使いやすさで、誰もが自分らしい色と質感を自由に楽しめるメイク体験を提案しています。

*発色、使用感に配慮した設計のこと

■公式サイト/SNS

・iromikke公式サイト：https://iromikke.com/

・Tiktok：@iromikke_official

・Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/aztk

・楽天市場公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/iromikke/

・Instagram：@iromikke_official

・X：@find_iromikke

■商品についてのお問い合わせ

株式会社AXIS ONE

PR担当：土田、山田

MAIL：info@axis-one.jp