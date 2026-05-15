「マシンピラティス×よもぎ蒸し」の独自モデルで急成長。ソエルスタジオ、約3年3ヶ月で全国100店舗を達成

SOELU株式会社

SOELU株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：白土 聡志、代表取締役CFO：蒋 詩豪）が運営する「マシンピラティス×よもぎ蒸し」を組み合わせた独自のスタジオブランド「女性専用フィットネススタジオ ソエル」は、サービス開始から約3年3ヶ月で全国100店舗を達成したことをお知らせします。女性のライフスタイルや体調に寄り添いながら、「温めて整える」新たなウェルネス習慣を提案する同モデルは、都市部から地方まで幅広く展開され、短期間での多店舗化を実現しました。

「女性専用フィットネススタジオ ソエル（以下、ソエル）」は、女性が気軽に続けられる運動習慣と、日々の心地よい健康づくりをサポートするフィットネススタジオです。オンラインフィットネスで培ったノウハウを活かしながら、スタジオならではの設備とサービスを組み合わせ「温めて整える」という新しいウェルネス体験が広がっています。

・よもぎ蒸し：身体を内側から温め、リラックスや巡りをサポート

・マシンピラティス：姿勢や体幹を整え、しなやかな身体を目指す

この2つを組み合わせることで、「温める×整える」を同時に実現し、継続しやすい新しいウェルネス体験を提供しています。また、初心者でも安心して通える設計や、短時間で効率よく取り組めるプログラム構成も支持され、幅広い層の利用者に選ばれています。

女性専用フィットネススタジオ ソエル：https://studio.soelu.com/

【約3年3ヶ月で100店舗達成】

2023年6月に1店舗をオープンして以降、全国へ店舗展開を進め、約3年3ヶ月で100店舗を達成しました。フランチャイズ形態のジムとしては、業界最速水準の成長率を遂げており、オンライン事業で培った顧客理解やサービス設計を活かす、女性のライフスタイルに寄り添ったサービス設計や、小規模・効率的な店舗運営モデル、全国への柔軟な出店戦略により、スピード感のある多店舗展開を実現しています。

また、都市部のみならず地方エリアにも展開することで、より多くの女性にとって「通いやすさ」と「続けやすさ」を両立できるスタジオを目指しています。

ソエルは、フランチャイズモデルを活用しながらも、サービス品質を維持し、安定した成長を続けており、全国各地へ積極的に出店しています。生活圏内で通えるスタジオとして、より多くの女性にとって身近な存在となることを目指しています。

オンラインフィットネスとスタジオ来店の両方を含めた総受講回数は、約1,200万回に到達。日常的に利用されるサービスとして、継続的な運動習慣の定着が進んでいます。

スタジオではマシンピラティス、よもぎ蒸し、ヨガなどのスタジオレッスンなど複数コンテンツを受講することができます。利用者アンケートでは、マシンピラティスレッスンへの満足度が最も高く、よもぎ蒸しと組み合わせた利用も多く見られ、「温める×整える」のコンディションケアと運動を両立できる体験が評価されています。

最も満足度の高いマシンピラティスは、利用者の80%が未経験からスタート。初めての方でも取り組みやすいプログラム設計により、運動習慣のハードルを下げています。

利用者は30代～50代が中心で、特に40代が最多となっています。健康意識や体調管理への関心が高い層を中心に、日常的なコンディションづくりの場として利用が広がっています。

【100店舗目は、駅・商業施設への出店。より身近な存在へ】

6月11日に「レイリア春日原店」（福岡県春日市）、「イオン西新井店」（東京都足立区）の2店舗を新たにオープンいたします。

「レイリア春日原店」は、西鉄電車天神大牟田線「春日原駅」直結の商業施設「レイリア春日原」内への出店となります。駅利用者や近隣住民の方々が、通勤・通学や買い物の合間にも立ち寄りやすい、生活動線上のウェルネス拠点を目指します。

「イオン西新井店」は、東京都足立区の大型商業施設「イオン西新井」内に出店。日常的に利用される商業施設への展開を通じて、地域の皆さまにとってより身近で通いやすいスタジオづくりを進めています。

ソエルは今後も、都市部・地方を問わず、女性が日常の中で無理なく健康づくりを続けられるスタジオを全国へ広げてまいります。

■レイリア春日原、店舗情報

・店舗名：レイリア春日原店

・オープン日：2026/06/11

・住所：〒816-0802 福岡県春日市春日原北町3丁目90-1 レイリア春日原1F

・営業時間：6:30～23:00

■イオン西新井、店舗情報

・店舗名：イオン西新井店

・オープン日：2026/06/11

・住所：〒121-0816 東京都足立区梅島3-32-7 イオン西新井4F

・営業時間：9:00～21:00

【取締役 / CPO越塚 麻未 コメント】

コロナ禍ではお家フィットネスの先駆者として、オンラインSOELUを多くの方にご利用いただきました。収束後は向かい風の中で、改めてビジョン「つづく健康を、あたりまえに」と向き合いました。そしてお客様の「通える場所がほしい」という声が、私たちをリアルの場づくりへと導いてくれました。マシンピラティス×よもぎ蒸しを24時間セルフ利用やオンラインレッスンと融合させたDXモデルは、忙しい女性が自分のペースで通い続けられる仕組みとして支持をいただいています。全国1,000店舗を目指し、健康が特別なことではなく日常になる社会をつくります。

【オンラインの実績を活かした店舗開発・フランチャイズ加盟店募集】

2023年6月に1店舗目として埼玉県川口市に「川口店」を開設以降、全100店舗を展開。FC形態のジムとしては、業界最速水準の成長率を遂げています。

SOELUはオンラインレッスンやパーソナルトレーニングなど、健康な生活をサポートするフィットネス事業の経験を活かし、運営の効率化を図っています。DXレッスンを中心に展開をすることで、インストラクターの採用を最小限に抑えつつ、質の高いレッスンを提供。マシンなどの設備も、女性のニーズや複数店舗を運営する中で利用実績に沿ったものを提供することで、平均で1ヶ月に6.2回来店するほどお客様の生活に密着した存在となっています。(※2025年3月～2026年3月の全店平均1ヶ月の来店回数)



実際に店舗をご利用いただいているお客様からも、「スタジオの大画面でのレッスンだけでなくスタッフさんの指導がありがたい」「店舗へ通う時間がない日や、仕事で疲れた日でも自宅でレッスンが受けられるのでお得！」など、ポジティブな声を多くいただいております。

引き続き全国の女性の方に提供すべく、早急に日本全国での店舗展開を目指しており、フランチャイズオーナー様を随時募集しております。フィットネス業界では、新しいDXジムとして、独自のポジショニングを確立しているため、従来のジムやスタジオとは明確な差別化に成功しており、低投資・ストック型のため、3年以内の早期回収も期待できます。

SOELUフランチャイズ資料請求はこちら：https://lp.soelu.com/franchise/index.html

SOELUは、女性の皆さんが毎日少しでも前向きで健康であるように、「ソエルに来て、また自分が好きになれた」と思っていただけるようなフィットネススタジオをこれからも作り続けます。

【会社概要】

称号：SOELU株式会社

設立：2014年4月1日

所在地：東京都港区六本木7-15-7新六本木ビル701

代表者名：代表取締役CEO白土 聡志、代表取締役CFO 蒋 詩豪

会社HP：https://corporate.soelu.com