[mt masking tape] 京都・堀川で「mt ex展」を5/15～31の期間限定開催。定番京都土産とのコラボデザインや限定カフェメニューも登場！

カモ井加工紙株式会社イベントメインビジュアル

文具・雑貨向けマスキングテープ”mt masking tape”を製造するカモ井加工紙株式会社(https://www.kamoi-net.co.jp/)（本社：岡山県倉敷市）は、京都市の「堀川新文化ビルヂング(https://horikawa-shinbunkabldg.jp/)」(運営：大垣書店)にて、mtの大型イベント「mt ex展」を開催します。

京都・西陣のほど近く、伝統的なものづくりの文化と精神が今なお受け継がれる堀川エリアを舞台に、mtと京都文化が融合した展示販売イベントを開催いたします。京都での「mt ex展」開催は、7年ぶりとなります。

会場では、イベント限定デザインのマスキングテープの販売をはじめ、株式会社美十とのコラボ企画として、「おたべ」や「京ばあむ」をモチーフにしたオリジナルデザインのマスキングテープも販売予定です。

また、会場1階のカフェ＆バー"SLow Page"では、期間限定のコラボカフェも実施いたします。

イメージ

会場は、書店・本にちなんで、文字・漢字の要素を抽象化した色面とパターンを組み合わせた装飾柄で彩ります。

京都を代表するカルチャーや銘菓の魅力を、mtならではの視点で表現した限定アイテムや企画が集まる特別なイベントです。

春の京都散策とともに、ここでしか体験できないmtの世界をぜひお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114607/table/34_1_354f6fec156db0cdde829a788c2c8ac5.jpg?v=202605151051 ]

---ご案内---◆一部企画を除き、会場でのお買い物はキャッシュレス決済のみとなります。

◆お車でお越しの際は、近隣の有料駐車場をご利用ください。

◆新mt STAMPアプリ対象イベント

（対象商品を税込550円以上ご購入の方がスタンプ付与対象となります）

みどころ その１ ~京都銘菓とのコラボレーション~

イベント詳細HP :https://www.masking-tape.jp/event/details/?id=671

mtの表現の幅を広げるコラボレーション。

今回は京都土産の定番「京ばあむ」「おたべ」を製造する株式会社美十とのコラボレーションが実現しました。

※コラボレーション商品につきましては、在庫に限りがございますので購入制限を設けさせていただく可能性がございます。

■mt × 京都銘菓おたべ & 京ばあむ

株式会社美十とのコラボレーション企画として、京都土産の定番商品「京ばあむ」や「おたべ」をモチーフにした、オリジナルデザインのマスキングテープを会場限定で販売いたします。

京都を代表する銘菓として長年親しまれてきた人気商品を、mtならではのデザインでアレンジ。

京都らしい魅力とmtのデザイン性が融合した、お土産にもおすすめのアイテムです！

なお、本商品は製造の都合によりイベント期間途中より販売開始を予定しております。

発売日につきましては、mt公式Instagram (@mt_maskingtape_event(https://www.instagram.com/mt_maskingtape_event/))にてお知らせいたします。

各種 税込価格 209円

※画像はイメージです京都銘菓 おたべ京ばあむ

株式会社美十(https://www.bijuu.co.jp/)京都を代表する銘菓「おたべ」や「京ばあむ」を展開する菓子メーカー。“お菓子を通じて京都の文化や魅力を届ける”ことを大切にし、伝統を受け継ぎながらも、新しい発想を取り入れた商品づくりを行っています。京都土産として長年愛される定番商品をはじめ、素材や製法にこだわった菓子づくりで、多くの人々に親しまれています。

みどころ その２ ~会場カフェにて期間限定のコラボメニューが誕生！~

会場1階にある、自家焙煎コーヒーが人気のカフェSLow Pageにて、イベント開催を記念した期間限定のコラボメニューを展開いたします。

イベントのメインビジュアルをイメージしたミントカラーとピンクを取り入れたワッフルやラッシーをはじめ、京都らしい“おいも風味”のスムージーなど、見た目にも楽しいカラフルな限定メニューをご用意しました。

さらに、対象のコラボメニューを1点ご注文につき、オリジナルノベルティテープを1つプレゼント。

イベントとあわせて、ここでしか味わえない特別なカフェメニューをぜひお楽しみください。

※ノベルティテープは数量限定です。なくなり次第終了となります。

※状況により、予告なく対象メニューの提供を終了する場合がございます。

カフェ＆バー SLow Page(スローページ)営業時間：8:30-23:00(不定休)

場所： 京都府京都市上京区皀莢町(サイカチチョウ)287 堀川新文化ビルヂング1階

公式Instagram：https://www.instagram.com/cafeslowpage/

みどころ その3 ~京都らしいモチーフ満載の会場限定マスキングテープ~

mtイベントではお馴染みの、会場限定マスキングテープ。

ここでしか手に入らない特別なデザインのマスキングテープを当会場でも販売いたします。

今回は、開催地京都にちなんで、着物やお茶、かんざし、京野菜など、京都ならではの文化や名産品をモチーフにしました。

会場を彩るパターンデザインもポップなカラーで春らしいマスキングテープになりました。

ご来場の記念やお土産に、ぜひお手に取ってご覧ください。

※画像はイメージです

全種15mm×5m

会場限定マスキングテープ 各種 税込198円

コンプリートセット 税込990円

みどころ その4 ~大好評！体験型企画も盛りだくさん~

各地のmtイベントでご好評いただいている、リアルイベントならではの企画もたくさんご用意しております。来場記念のスタンプやマスキングテープの詰め放題企画など、ご家族やグループでお楽しみください。

◆mt ex at 堀川新文化ビルヂング 来場記念スタンプ

ご来場記念にお手持ちのノートなどに捺せる記念スタンプ。

京都らしい和のモチーフが並ぶオリジナルデザインです。

旅の思い出のコレクションに。

※参加無料

来場記念スタンプ

◆mt choice タピオカカップ

mtイベントで大人気のマスキングテープの詰め放題企画を開催。

タピオカカップにマスキングテープを詰め、フタが閉まればお持ち帰りOK。

幅の違うマスキングテープを上手に組み合わせて、自分だけのタピオカカップセットを作りましょう。

1回 税込1100円

mt choice タピオカカップ

◆mtガチャ

小巻のマスキングテープが入ったmtイベントの人気企画。

必ず一つはマスキングテープが入っており、「あたり」と書かれたチケットが入っていれば非売品のマスキングテープをもう一つプレゼント！

ご来場の思い出に、ご家族やお友達と運だめしはいかがですか？

1回税込100円

※現金のみ

◆mtつかみ取り

20秒間につかめたマスキングテープを全てゲットできる大人気企画！

定番デザインの幅違いや、過去の限定マスキングテープなどレア物も入っています。

グループやご家族で競い合って、盛り上がること間違いなし！

1回税込500円

※現金のみ

★その他、お得なアウトレットコーナーや、mt新商品の先行販売も予定しております！

京都・堀川を舞台に、mtと京都文化が融合する特別な「mt ex展」。

会場限定テープをはじめ、株式会社美十とのコラボレーション企画、SLow Pageでの限定カフェなど、mtが表現する京都の魅力をお楽しみください。

mt ex at 堀川新文化ビルヂング

会期：2026年5月15日（金）～5月31日（日）

営業時間：11:00～18:00

会場：大垣書店堀川新文化ビルヂング2階

住所：京都府京都市上京区皀莢町287

アクセス：堀川商店街北側より徒歩1分／晴明神社より徒歩10分



※mt STAMPアプリ対象イベント

（対象商品を税込550円以上ご購入の方がスタンプ付与対象となります）

mt masking tapeとは

2008年に初の文具・雑貨向けマスキングテープとして生まれた「mt」。その誕生のきっかけは3人の工業用マスキングテープのファンでした。「色彩豊かなマスキングテープを作ってほしい」。そんな声から生まれたカラフルな文具用マスキングテープは、誕生から18年となる現在、文具の領域を超え、アートや教育、介護の現場でも活躍の幅を広げるアイテムとなりました。

[直営店]mt lab.

mt公式サイト :https://www.masking-tape.jp/

■mt lab. TOKYO

〒111-0042

東京都台東区寿3-14-5

tel.080-1649-7715

OPEN 10:00～12:00/13:00～19:00

※休業日は下記店舗SNSにてご確認ください。

店舗公式Instagramはこちら(https://www.instagram.com/mtlab._kuramae?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)

■mt lab. OSAKA

〒531-0071

大阪市北区中津3丁目6-21 S＆S III 1F

tel.080-1640-0032

OPEN 10:00～12:00/13:00～19:00

※休業日は下記店舗SNSにてご確認ください。

店舗公式Instagramはこちら(https://www.instagram.com/mtlab._osaka?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

カモ井加工紙株式会社

【会社概要】

ハエトリ紙製造メーカーとして設立し、現在は工業用養生テープや文具・雑貨向けマスキングテープなど創業当初より培った紙・粘着技術を活かした粘着商品の製造・販売を行っております。

2023年2月15日に創業100周年を迎えました。

これからも、粘着製品の製造・販売を通して様々な取り組みを発信してまいります。



設立：1923年(大正12年)2月15日

所在地：

[本社・工場］〒710-8611 岡山県倉敷市片島町236

[矢掛工場］〒714-1215 岡山県小田郡矢掛町中808

[東京支店］〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-3-9 華山ビル

[大阪営業所］〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-9-28 TAIYOセンタービル202号

ホームページ：https://www.kamoi-net.co.jp/