「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 賢島」開業10周年記念、“10年間の名作料理”を一夜で味わう宿泊プランを販売開始

株式会社ひらまつ

株式会社ひらまつ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：三須和泰、以下ひらまつ）が運営する「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 賢島」は、2026年7月15日に開業10周年を迎えます。これまでの10年間に感謝の想いを込めて、スタッフのアイデアをもとに企画した賢島開業10周年記念プランの販売を開始いたしました。この日のために料理人が仕立てる特別なディナー、ソムリエが選ぶワインペアリング、そして伊勢志摩の魅力を詰め込んだお土産とともに、賢島ならではのひとときをお楽しみください。

10年の軌跡とこれからへ。過去の名作をたどる特別な美食のひととき

「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 賢島」料理長 今村 将人

「語りだしたらきりがない」と10周年に想いを込める料理長・今村将人（いまむら まさと)。東京やパリのひらまつ各店でフランス料理の技を磨き、2016年の「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 賢島」開業以来、厨房を率いてきました。

「10年分の感謝をどのように届けるか、料理人とサービススタッフ全員でアイデアを出し合いました。たどり着いたのは、“過去の名作料理”を結集した、いわばシグネチャー揃いの特別なディナーコースです。松坂牛・鮑・伊勢海老などを用いた料理をはじめ、これまでの10年間にご提供した中から、お客様やスタッフの双方から特に反響の大きかった一皿を厳選しました。どの季節にお越しいただいても、ご満足いただける準備はできています」。

アペリティフには、開業年と同じ2016年のヴィンテージシャンパーニュをご用意。ソムリエによるワインペアリングと共に、10年の美食の軌跡をご堪能ください。

また、本プランの宿泊者限定で、スタッフが厳選した地元のお土産セットもご用意。料理長・今村がこれまで信頼関係を築いてきた農家の奉納米や、伊勢神宮を流れる五十鈴川の水を配合したハンドクリームなど、伊勢志摩の魅力を詰め込んだアイテムを取り揃えました。10周年記念オリジナルデザインのトートバッグとともにお持ち帰りいただき、ご滞在の余韻をご自宅でもお楽しみください。

日本が誇る食の宝庫と、英虞湾の絶景に抱かれた全8室のホテル

「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 賢島」は、日本有数の絶景として知られる英虞湾を望む、わずか8室のスモールラグジュアリーホテル。客室やダイニングの窓の外には穏やかな景色が広がり、静けさに満ちた非日常のひとときをお過ごしいただけます。

別棟エグゼクティブツイン

「滞在するレストラン」というコンセプトで始まったこのホテルでは、美食を楽しむ時間を軸に、その前後のご滞在も上質なひとときをお過ごしいただけるよう、すべての空間を設計しています。客室は、木をふんだんに使った温もりある本棟4室と、半露天温泉風呂をしつらえた別棟４室。わずか8室のホテルだからこそ、一組、一組のお客様に寄り添いながら、オーダーメイドのおもてなしを実現してきました。

これまでたくさんの笑顔やお言葉で支えてくださったお客様への感謝を込めて、そして新たな出会いも楽しみに、賢島スタッフ一同、皆様のご利用を心よりお待ちしております。

【賢島限定】10周年ディナーと祝杯を味わう滞在／夕・朝食付

■宿泊期間

・2026年7月15日（水）～2027年3月31日（水）

■料金

・1名様 \110,000～（2名1室／消費税・入湯税込み)

※料金は、客室タイプによって異なります。

■内容

・ご夕食 10周年特別コース

・ご朝食 洋朝食

・2016年ヴィンテージシャンパーニュを含むワインペアリング

※オリジナルのノンアルコールドリンクもご用意しております。

■特典

・スタッフ厳選のお土産入り、10周年記念オリジナルトートバッグをプレゼント

■伊勢海老について

・伊勢海老は、5月から9月が禁漁期間とされています。

このため、伊勢海老については10月から4月頃までお楽しみいただけます。

・伊勢海老の禁漁期間中は旬を迎える鮑をご用意しております。

詳細・ご予約はこちら :https://www.489pro-x.com/ja/hiramatsuhotels/kashikojima/search/?plans=77&show=plan

THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 賢島

英文表記 | THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS KASHIKOJIMA

所在地 |三重県志摩市阿児町鵜方3618-52

客室数 | 8室

公式サイト |https://www.hiramatsuhotels.com/kashikojima/