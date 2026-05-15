NeoStella、新曲『GENESIS』2026年5月22日より配信開始！プレデビューグループが初ワンマンライブの記録を音楽に刻む、″創世″の一曲が誕生。

株式会社BUZZ GROUP

株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺憲）のグループ会社である株式会社BUZZ PRODUCTIONSは、同社所属のプレデビューガールズグループ「NeoStella（ネオステラ）」の新曲『GENESIS』を2026年5月22日（金）より、Spotify・Apple Music・LINE MUSIC・Amazon Musicほか主要音楽配信サービスにてリリースいたします。

本楽曲は、NEOSTAGE PROJECT初のワンマンライブ「GENESIS」の記録と物語の起点を音楽として昇華した、NeoStellaにとって新たな章のはじまりを告げる重要な一曲です。

『GENESIS』を今すぐ聴く :https://big-up.style/Q5ZuCf5jS7

✦ 楽曲について

『GENESIS』配信ジャケット写真

「"はじまり"は、ここから証明する。」--そんな強い意志を込めた『GENESIS』は、NeoStellaが初のワンマンライブに挑んだ経験と感情を凝縮した楽曲です。

迷いも、不安も、過程も、すべて抱えたまま前に進む。誰かに決められた未来ではなく、自分たちの意志で切り拓く。その決意がひとつひとつの音に宿っています。

「GENESIS。これは、創世。これは、はじまりの証明。」

前作『StepOut』『R.E.S.E.T』でスタートラインに立ち、“やり直し”ではなく“再起動”をしたNeoStellaが、この『GENESIS』でいよいよ自分たちだけの物語を力強く歩み始めます。

✦ 楽曲情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/397_1_d6707440266c30bfe82ffae055985d50.jpg?v=202605151051 ]

『GENESIS』を今すぐ聴く :https://big-up.style/Q5ZuCf5jS7

✦ NeoStella（ネオステラ）とは

NeoStellaメンバー

NeoStellaは、「未完成だからこそ輝ける」「誰かの背中をそっと押す存在に」という想いを胸に活動するプレデビューガールズグループ。"新しい星"を意味するグループ名のとおり、メンバーそれぞれが個性を放ちながら、唯一無二の存在を目指しています。

夢を追うすべての人に寄り添い、同じ目線で歩んでいく"等身大の光"として、一つひとつのステージを全力で駆け抜けています。

メンバー： Yuity（高橋有生）／HONOKA（中山穗乃楓）／Miyu／Hiyori

［画像：Yuity プロフィール写真］

［画像：HONOKA プロフィール写真］

［画像：Miyu プロフィール写真］

［画像：Hiyori プロフィール写真］

✦ NEOSTAGE PROJECTについて

NEOSTAGE PROJECTは、夢を抱く原石たちが出会い、葛藤し、成長していく過程そのものをエンターテインメントとして届ける次世代ガールズグループ創出プロジェクトです。

完成された姿ではなく、“変化し続ける姿”を届けることで、夢を追うすべての人に寄り添う新しいエンターテインメントの形を提示しています。

NeoStellaが所属するプロジェクトで、初のワンマンライブ「GENESIS」を開催。挑戦の記録と物語の起点として、グループの新たなフェーズを切り拓いています。

NeoStellaの最新情報をチェック :https://lit.link/neostellaofficial

✦ 株式会社BUZZ PRODUCTIONSについて

株式会社BUZZ PRODUCTIONS

社名：株式会社BUZZ PRODUCTIONS

本社所在地：本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：プロダクション運営、イベント制作

※株式会社BUZZ PRODUCTIONSは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ： https://group-buzz.com/contact/