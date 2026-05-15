InfiniCloudとCNIがOEM提携、「Storaクラウド InfiniCloud Ver」を提供開始

InfiniCloud株式会社

InfiniCloud株式会社（以下 InfiniCloud）は、コアネットインタナショナル株式会社（以下 CNI）とOEM契約を締結いたしました。本提携に基づき、InfiniCloudが提供するハイパーバイザー「InfiniCloud(R) HV」をインフラ基盤として提供し、CNIのセミオーダー型プライベートクラウドサービスの新ラインナップとして「Storaクラウド InfiniCloud Ver」が提供されることをお知らせいたします。

近年、企業におけるクラウド導入は急速に進展していますが、同時に「データをどこに置くか」「自社管理と利便性の両立」「既存システムとの親和性」といった課題も顕在化しています。こうした背景のもと、CNIが展開する「Storaクラウド」は、アプリケーション開発や業務システム構築に強みを持つCNIならではの発想で、ユーザーの業務要件に最適化されたセミオーダー型サービスとして注目されています。CNIはアプリ開発に長けた企業として、クラウド基盤を単なるインフラではなく、業務の成長を支えるプラットフォームとして位置づけています。

今回新たに提供開始される「Storaクラウド InfiniCloud Ver」は、HCI（ハイパーコンバージドインフラ）をベースとした堅牢な構成と、アプリケーション層までを見据えた柔軟な設計思想により、オンプレミス環境とのハイブリッド構成にも対応できることが特長です。

InfiniCloudは、この新サービスの中核となるインフラ層に「InfiniCloud(R) HV」をOEM提供し、技術面から強力に支援します。InfiniCloudが得意とするハイパーバイザー技術、オーケストレーション設計、ストレージ分散制御、運用自動化などのノウハウを統合することで、CNIのクラウドサービスをより高性能かつ拡張性の高い環境へと進化させます。これにより、ユーザー企業は初期導入コストの抑制、運用負荷の軽減、システムの可用性向上を同時に実現することが可能となります。

また、「InfiniCloud(R) HV」の技術基盤を活かすことで、ランサムウェアに強い耐障害構成や、広域でのBCP（事業継続計画）を支える分散環境など、よりレジリエントなインフラを実現します。CNIはこの堅牢な基盤をもとに、データ主権を確保した安心・安全な環境をお客様に提供できるようになります。将来的にはAIサービスを含めた高付加価値なクラウドソリューションの展開にも期待が高まります。

この提携を通じInfiniCloudは「Storaクラウド」の技術基盤をさらに強化し、CNIはアプリケーション層からインフラ層までを一体的に提供できる体制を確立しました。両社は今後も連携を深め、より高品質で拡張性の高いプライベートクラウド環境をお客様に提供していきます。

各社エンドースメント

InfiniCloud株式会社 代表取締役CEO 瀧 康史

コアネットインタナショナル様とのOEM提携、ならびに「Storaクラウド InfiniCloud Ver」の提供開始を心より歓迎いたします。

近年、仮想化環境のライセンス変更や高度化するサイバー脅威など、企業におけるインフラ選定はかつてない転換期を迎えています。こうした中、CNI様が持つミッションクリティカルな業務システムの構築ノウハウと、当社のハイパーバイザー「InfiniCloud(R) HV」が融合することは、お客様にとって最良の選択肢になると確信しております。

当社の強みである運用自動化や高耐障害性を誇るインフラ技術を提供することで、CNI様のクラウドサービスを根底から支え、今後も日本企業の安全で柔軟なIT基盤づくりとDX推進に貢献してまいります。

コアネットインタナショナル株式会社 代表取締役社長 金城 広

当社はこれまで、製造業、医療・介護、流通業など幅広い分野において、基幹業務システムを中心としたミッションクリティカルなIT基盤の設計・構築・運用サービスを提供してまいりました。

近年、企業のクラウド活用は加速していますが、実際の現場では既存システムとの親和性や運用負荷、セキュリティ、データ管理の在り方など、多くの課題が存在しています。

当社が提供するセミオーダー型プライベートクラウド『Storaクラウド』は、こうした課題に対し、お客様の業務要件に合わせてインフラ構成を柔軟に設計できるクラウドサービスとして展開してきました。

今回、InfiniCloud様の先進的なクラウドインフラ技術と当社の業務システム設計・運用ノウハウを融合することで、より高い可用性と拡張性を備えたクラウド基盤を提供できるようになります。

今後も当社は、アプリケーションからインフラ、運用までを一体として提供する「業務を支えるクラウドサービス」として、お客様のIT基盤の高度化とDX推進に貢献してまいります。

会社概要

InfiniCloud株式会社

InfiniCloudは、「ストレージ」「サーバー」「ネットワーク」それぞれの技術をソフトウェアの力で柔軟に組み合わせ、「日本品質」にこだわりお客様にミッションクリティカルで安定したコストパフォーマンスの高いクラウドサービスを提供しています。

所在地：静岡県静岡市葵区呉服町2-1-5 五風来館5F

代表者：代表取締役CEO 瀧 康史

設立：2001年11月

事業：クラウドインフラ賃貸事業、ホスティング事業、クラウドソフトウェア開発事業、ネットワーク、サーバーインフラの構築、保守管理業務

URL：https://infinicloud.com/