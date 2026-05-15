ソファタイプならではのくつろぎ感で全身マッサージ「マッサージソファ KOYOI AIR」が新登場

株式会社アテックス

健康・美容機器、快眠寝具を製造販売するウエルネスカンパニー 株式会社アテックス（本社：大阪市中央区、代表取締役：原島 惠子、以下、アテックス）は、アテックストールシリーズから、もみ玉とエアで全身のコリをほぐす「マッサージソファ KOYOI AIR（AX-HD415）」を2026年5月28日より発売します。

もみ玉の心地よい刺激とエアバッグの加圧で、全身を包み込むようにマッサージします。

背中にはもみ玉を搭載し、コリをしっかりとほぐします。もも横やふくらはぎ部は内蔵されたエアバッグがやさしく圧をかけ、下半身の血行を促進します。

丸みのある上品なデザインと落ち着いたカラーは、さまざまなお部屋に自然に調和します。マッサージ機能をご使用にならない際には、通常のソファとしても快適にお使いいただけます。

URL：https://www.atex-net.co.jp/products/tor/AX-HD415/

広報画像：https://www.a-ms2.com/5370/

POINT１：もみ玉で首からお尻までマッサージ

背すじラインに沿ったS字フレームで、もみ玉が身体にフィットします。

もも横とふくらはぎ部にエアバッグ搭載

もも横（2カ所）とふくらはぎ部（4カ所）の計6ヵ所にエアバッグを搭載し、ねじる動きや加圧で

下半身の血行を促進します。

POINT２：あなたにピッタリ※のマッサージがすぐ始まる

※範囲指定

コースを選択した後、「範囲指定」で身長を選ぶだけで、マッサージがスタートします。気に入った部位

を指定してほぐし続ける「ここピタ」機能も搭載しました。

POINT3：ソファとしての座り心地も追求

マッサージをしない時は、ソファとしても活躍します。背面・座面にクッションを備え、座り心地を追求しました。

このクッションは取り外しできます。クッションはマッサージの強さ調整としてだけでなく、ソファとしての座り心地も大切にしています。

【 SPEC 】

品名 ：マッサージソファ KOYOI AIR

品番 ：AX-HD415gr（チャコールグレー）

AX-HD415iv（アイボリー）

価格 ：198,000円（税込）

サイズ ：通常時：（約）W67×L97～158×H103～75cm

座面高さ ：約45cm

重量 ：約44kg

電源コード ：約1.9m

電源 ：AC100V 50/60Hz

消費電力 ：107W（ヒーター17W）

タイマー ：15分自動オフ（背中ヒーター30分自動オフ）

背中ヒーター温度 ：約45℃

リクライニング角度：約114～153度

着脱パーツ ：枕、背面クッション、座面クッション、肘掛けカバー

付属品 ：電源コード

医療機器の種類 ：管理医療機器（家庭用電気マッサージ器）

販売名 ：マッサージソファ D15

医療機器認証番号 ：308AHBZX00019000

使用目的又は効果 ：あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

（疲労回復、血行を良くする、筋肉の疲れをとる、筋肉のこりをほぐす、神経痛、筋肉痛の痛みの緩解）

【 INFORMATION 】

ブランド「アテックストール」について

本物を知る大人たちへ ────

全身をマッサージする大型ソファタイプから部位別の小型マッサージャーまで、ストレス社会に暮らす大人たちに極上のリラックスタイムを届けます。落ち着いたデザインと先進機能でゆったりとした時間をお過ごしください。

■ 株式会社アテックス

［ 事業内容 ］

健康・美容家電（家庭用医療機器、マッサージ機器、エクササイズ機器など）、

快眠生活寝具（収納式ベッド、機能マットレスなど）の企画・開発・製造および販売



[ 本社 ]

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-1-5 ATEXビル

tel：06-7670-8600（代） fax：06-7670-8610（代）

公式サイト：https://www.atex-net.co.jp/