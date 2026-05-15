『アナと雪の女王』のディズニーが贈る、感動のミュージカル・アドベンチャー「モアナと伝説の海」シリーズがBOX仕様で発売！『モアナと伝説の海：２ムービー・コレクション』2026年7月22日（水）発売！

株式会社ハピネット

世界中で愛されているディズニー・アニメーションの名作『モアナと伝説の海』の実写映画の7月31日（金）の劇場公開を記念し、『モアナと伝説の海』『モアナと伝説の海２』２作品のブルーレイ、DVDを収納したお得で豪華なBOXセットを、2026年7月22日（水）に発売いたします！

『モアナと伝説の海』（16）は、美しい海とその海に選ばれ愛されたひとりの少女の心の成長を、圧巻の歌と映像で描いた感動のファンタジー・アドベンチャー。盗まれた女神の＜心＞を取り戻し、世界に平和をもたらすという大きな使命のために、悩み傷つきながらも世界を救う冒険に挑む中、“伝説の英雄マウイ”と出会い、共に様々な苦難を乗り越え自分の進むべき道を切り拓いて行く主人公モアナの姿が、幅広い層の人々の共感を呼び、ディズニー・アニメーションを代表する１作となりました。

続く『モアナと伝説の海２』（24）の舞台は、前作の壮大な冒険から3年後。海と特別な絆で結ばれたモアナが、すべての海をつなぐ1000年にひとりの“導く者”となり、彼方の島にいる人々を探す中、人間を憎み世界を引き裂いた“嵐の神の伝説”を知り、その呪いを解き世界を再びひとつにするため、マウイや新たな仲間と共に危険に満ちた新たな航海に出る物語。美しく神秘的な海を舞台にした感動のミュージカル・アドベンチャーです。

豪華BOXで登場する『モアナと伝説の海：２ムービー・コレクション』を、この機会にぜひお楽しみください！

■STORY

『モアナと伝説の海』

伝説が息づく南の楽園モトゥヌイを治める村長の娘、モアナは危機に瀕した島を救うために、禁じられた海へ漕ぎ出す決意をする。命の女神テ・フィティの＜心＞を返し、この世界を闇から救うために。身勝手で自信満々な伝説の英雄マウイを道連れに、悩み傷つきながらも、自分を信じて進み続けるモアナの冒険に心が熱くなる。

『モアナと伝説の海２』

壮大な冒険から3年。海と特別な絆で結ばれたモアナは、すべての海をつなぐ1000年にひとりの“導く者”となり、彼方の島にいる人々を探していた。ある日、人間を憎み世界を引き裂いた“嵐の神の伝説”を知ったモアナは、その呪いを解き、世界を再びひとつにするため、半神半人の英雄・マウイや新たな仲間と共に危険に満ちた新たな航海に出る。

■商品データ ＜発売日：2026年7月22日（水）＞※データは変更になる場合がございます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31422/table/2673_1_e45fe86e87f1d4052d814cf0a69cb06c.jpg?v=202605151051 ]

●収録ディスク＜4枚組＞

『モアナと伝説の海 ブルーレイ ＋ ＤＶＤ セット ＜２枚組＞』

『モアナと伝説の海２ ブルーレイ ＋ ＤＶＤ セット ＜２枚組＞』

※ブルーレイとDVDのディスク内容は、

WDXA-1035『モアナと伝説の海 ブルーレイ＋DVD セット』

WDXA-1018 『モアナと伝説の海２ ブルーレイ＋DVD セット』

と同仕様です。