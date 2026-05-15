【アドインテ】信頼性の高い広告配信体制を構築。JICDAQ認証取得により、ブランド価値を保護するデジタルマーケティング支援を加速

株式会社アドインテ

株式会社アドインテ（本社：京都府京都市、代表取締役：十河 慎治、以下「当社」）は、一般社団法人デジタル広告品質認証機構（JICDAQ）の認証基準に基づき、広告購入者領域「ブランドセーフティ」および「無効トラフィック対策」の2分野において、「品質認証事業者」として認定されました。

近年、デジタル広告市場の急速な拡大に伴い、アドフラウド（広告詐欺）やブランド毀損のリスクが大きな課題となっています。当社は、独自のIoT・AI技術を活用したリテールメディア事業を推進する中で、広告主様のブランド価値を守り、消費者に誠実な情報を届ける「広告の透明性」を最優先事項として取り組んでまいりました。

この度の認証取得は、当社の運用フローおよび管理体制がJICDAQの定める基準に適合していることが、第三者機関により客観的に証明されたものです。

■ JICDAQ（デジタル広告品質認証機構）について

JICDAQ認証は、デジタル広告市場の健全な発展を目的に、広告取引の透明性と安全性を確保するための日本独自の認証制度です。公益社団法人日本アドバタイザーズ協会、一般社団法人日本広告業協会、一般社団法人日本インタラクティブ広告協会の広告関連3団体により設立され、以下の2つの分野において広告関連事業者の業務プロセスを確認のうえ認証・公開を行っています。

【取得した認証】

■ブランドセーフティ

広告掲載先の品質を確保し、ブランド毀損を防止する体制

■アドフラウド対策

無効なトラフィックを排除し、広告費の不正搾取を防止する体制

▼JICDAQ品質認証事業者一覧

https://www.jicdaq.or.jp/list/

当社は、今回の認証取得を機に、国内最大級のリテールメディアネットワークとしての責任を果たし、より一層「安全・安心な広告運用」を徹底してまいります。今後も、JICDAQ認証に基づく適切な運用を通じて、企業のDX推進およびデジタル広告市場の健全な発展に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社アドインテ

代表者：代表取締役 十河 慎治

本社所在地：京都府京都市下京区新町通四条下る四条町347-1 CUBE西烏丸7F

設立：2009年4月

事業内容：流通小売DX支援/リテールメディア開発・運用/O2O・OMOマーケティング

URL：https://adinte.co.jp/