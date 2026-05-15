ベルティスが「extreme」にリーテックスの「ONEデジ(R)API」を採用。追加契約・ユーザー負担ゼロの電子署名組み込みモデル

リーテックス株式会社

リーテックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小倉 隆志）が運営する「ONEデジ(R)︎API」は、株式会社ベルティス（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：石井 保志）が運営する「extreme」と連携いたしました。

これにより、株式会社ベルティスが提供する自動車業界向けシステム「extreme」および「カーチャンネルプライム」において、API連携による電子契約機能の提供を開始したことをお知らせいたします。

◼︎API連携の背景：システムベンダー様が直面する「電子契約実装」の壁

電子契約機能の追加をご検討されるシステムベンダー様において、自社開発には膨大な開発コストと時間がかかります。一方で、従来の外部サービスとの連携には以下3つの課題があります。

1.高コスト

送信ごとの従量課金や月額費用が収益を圧迫する、あるいは販売店様にとって手軽な料金体系を維持することが難しい。

2.利便性の低下

外部サービスへの画面遷移により自社ブランドとしての統一感が損なわれ、操作に迷ったユーザーが離脱してしまう。また、メールを使わない・誤って登録してしまったお客様への通知手段がないため、現場で契約が完結しない。

3.ユーザーの手間

利用者様が電子契約サービスを別途契約する必要があり、導入のハードルが高い。

こうした、システム会社が抱える「開発・運用のコスト」と「利用者様の利便性」という課題を解決するために、今回のAPI連携が実現しました。

◼︎連携の概要

本連携により、ベルティス様が提供する「extreme」および「カーチャンネルプライム」をご利用の販売店様は、別サービスや追加契約の手間なく、いつもの画面からワンクリックでお客様へ電子署名を依頼できるようになりました。

◼︎株式会社ベルティスが「ONEデジ(R)︎API」を選んだ3つの決め手

1. 特許技術による低価格と「収益性」の両立

認証局を通さない独自技術で中間コストを最小化。システムベンダー様の収益を圧迫することなく、販売店様へも導入しやすい料金体系での提供を実現します。

2. 自社システムの一部として動く「一体感」とSMS通知

外部サービスへの切り替えや画面移動を感じさせないため、販売店様も直感的に操作可能です。また、メールを使わないお客様へもSMSで通知を届けることが可能なため、契約の完結率を最大化します。

3.販売店様の「個別契約・追加登録」が一切不要

販売店様が、リーテックス社と個別に契約を結ぶ手間は一切なし。普段使い慣れたシステム（extremeなど）に機能が追加される形でそのまま利用できるため、導入時のハードルを最小限に抑えられます。

■ 担当者コメント

【株式会社ベルティス 井上様】

「自動車販売店様がリーテックス社と個別に契約を結ぶ手間が不要になる」という点が最大の決め手でした。システムも安定していて、コストも想定通り。お客様からも好評で、今後さらに多くの販売店様に展開していきたいと思っています。

【リーテックス株式会社 営業担当 内田】

ベルティス様の徹底したユーザーファーストの姿勢が、お客様からの好評に繋がったと確信しています。今後もベルティス様と販売店様に安心してご利用いただき、現場の業務効率に影ながら寄与できるよう、精進してまいります。

■ 【個別相談会のご案内】自社システムへの電子署名実装をご検討の方へ

「自社ブランドとして電子署名を提供したい」「エンドユーザーの契約の手間を省きたい」といった課題をお持ちのシステムベンダー様向けに、API連携の個別相談を実施しております。

詳細・お問い合わせはこちら：https://le-techs.com/lp/onedigi-api

■ 会社概要

【リーテックス株式会社】

・所在地：東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル5階

・事業内容：電子署名「ONEデジ(R)」の開発・提供

・URL：https://le-techs.co.jp/

【株式会社ベルティス】

・所在地：岡山県岡山市南区泉田421-20

・事業内容：自動車業界向けシステム「extreme」「カーチャンネルプライム」の開発・提供

・URL：https://www.vertice.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

リーテックス株式会社 E-mail：sales_support@le-techs.com