電子機器向けプラスチック市場の成長は、熱可塑性樹脂と車載電子機器によってますます牽引されている
市場が2035年までに1,157億ドル規模へ向かう中、軽量素材、持続可能なプラスチック、そして電気自動車関連電子機器需要がセグメント成長を再形成している
プラスチックは、現代の電子機器において最も重要な材料の一つへ静かに変化してきました。
スマートフォンやウェアラブル機器から電気自動車や産業システムに至るまで、プラスチックはもはや絶縁材や外装ケース用途だけに使用されているわけではありません。現在では、製品重量、耐熱性、耐久性、持続可能性、設計柔軟性にも大きな影響を与えています。
そして、市場内のすべてのセグメントが同じ速度で成長しているわけではありません。
現在、最も強い成長モメンタムは、熱可塑性樹脂と車載電子機器の分野で形成されています。これら二つの領域は、軽量設計要件、電動モビリティ、持続可能な製造目標とますます密接に結び付いています。
これらの変化が、世界の電子機器向けプラスチック市場の成長を支えています。同市場は2020年以降、年平均成長率8.0%で成長し、2025年には597億5,430万ドルへ達しました。市場は2030年までに849億3,590万ドルへ、さらに2035年には1,157億3,930万ドルまで拡大すると予測されています。
しかし、本当の注目点は、どこへ成長が集中しているかにあります。
熱可塑性樹脂は引き続き市場ポジションを強化している
製品タイプ別では、熱可塑性樹脂が2025年において最大セグメントを維持し、
● 市場シェア69.6%
● 416億1,270万ドル
を占めました。
また、このセグメントは2030年まで最も高い成長率を示す製品カテゴリーになると予測されており、年平均成長率7.9%で拡大する見込みです。
この成長は、以下を兼ね備えた材料への需要増加によって支えられています。
● 軽量特性
● 高耐久性
● 設計柔軟性
● 熱的・電気的性能
● リサイクル性および持続可能性の優位性
電子機器メーカーが、より薄型で軽量かつ省エネルギー型製品へ注力し続ける中、熱可塑性樹脂は複数用途でますます重要性を高めています。
同時に、メーカー各社は以下への投資を進めています。
● バイオベースプラスチック
● 再生ＡＢＳ材料
● 低密度高性能ポリアミド
● 持続可能なディスプレイ技術
これらの動きは、性能目標と持続可能性目標の両方を支える材料へ市場が移行していることを示しています。
電子機器向けプラスチック市場における最も成長率の高い製品セグメント、用途トレンド、地域機会についてさらに詳しいインサイトをご希望の場合は、こちらからレポートの無料サンプルをご確認いただけます。
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=28758&type=smp&name=Plastics+In+Electronics+Market+Report+2026
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349363/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349363/images/bodyimage2】
車載電子機器が主要な成長エンジンとして台頭している
民生用電子機器は2025年において依然として最大用途セグメントであり、
● シェア32.2%
● 192億2,500万ドル
を占めました。
しかし、将来的に最も高い成長が見込まれているのは車載電子機器分野であり、2025年から2030年にかけて年平均成長率8.2%で成長すると予測されています。
車両内部に搭載される電子機器量の増加により、以下用途向け先進プラスチック材料への需要が拡大しています。
● バッテリーシステム
● センサーおよび制御ユニット
プラスチックは、現代の電子機器において最も重要な材料の一つへ静かに変化してきました。
スマートフォンやウェアラブル機器から電気自動車や産業システムに至るまで、プラスチックはもはや絶縁材や外装ケース用途だけに使用されているわけではありません。現在では、製品重量、耐熱性、耐久性、持続可能性、設計柔軟性にも大きな影響を与えています。
そして、市場内のすべてのセグメントが同じ速度で成長しているわけではありません。
現在、最も強い成長モメンタムは、熱可塑性樹脂と車載電子機器の分野で形成されています。これら二つの領域は、軽量設計要件、電動モビリティ、持続可能な製造目標とますます密接に結び付いています。
これらの変化が、世界の電子機器向けプラスチック市場の成長を支えています。同市場は2020年以降、年平均成長率8.0%で成長し、2025年には597億5,430万ドルへ達しました。市場は2030年までに849億3,590万ドルへ、さらに2035年には1,157億3,930万ドルまで拡大すると予測されています。
しかし、本当の注目点は、どこへ成長が集中しているかにあります。
熱可塑性樹脂は引き続き市場ポジションを強化している
製品タイプ別では、熱可塑性樹脂が2025年において最大セグメントを維持し、
● 市場シェア69.6%
● 416億1,270万ドル
を占めました。
また、このセグメントは2030年まで最も高い成長率を示す製品カテゴリーになると予測されており、年平均成長率7.9%で拡大する見込みです。
この成長は、以下を兼ね備えた材料への需要増加によって支えられています。
● 軽量特性
● 高耐久性
● 設計柔軟性
● 熱的・電気的性能
● リサイクル性および持続可能性の優位性
電子機器メーカーが、より薄型で軽量かつ省エネルギー型製品へ注力し続ける中、熱可塑性樹脂は複数用途でますます重要性を高めています。
同時に、メーカー各社は以下への投資を進めています。
● バイオベースプラスチック
● 再生ＡＢＳ材料
● 低密度高性能ポリアミド
● 持続可能なディスプレイ技術
これらの動きは、性能目標と持続可能性目標の両方を支える材料へ市場が移行していることを示しています。
電子機器向けプラスチック市場における最も成長率の高い製品セグメント、用途トレンド、地域機会についてさらに詳しいインサイトをご希望の場合は、こちらからレポートの無料サンプルをご確認いただけます。
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車載電子機器が主要な成長エンジンとして台頭している
民生用電子機器は2025年において依然として最大用途セグメントであり、
● シェア32.2%
● 192億2,500万ドル
を占めました。
しかし、将来的に最も高い成長が見込まれているのは車載電子機器分野であり、2025年から2030年にかけて年平均成長率8.2%で成長すると予測されています。
車両内部に搭載される電子機器量の増加により、以下用途向け先進プラスチック材料への需要が拡大しています。
● バッテリーシステム
● センサーおよび制御ユニット