株式会社バブル(本社：神奈川県伊勢原市、代表取締役：鈴木俊介、以下 当社)は、3人乗りの次世代EV、電動トゥクトゥク「VIVEL TRIKE(ビベルトライク)」シリーズの正規販売代理店ネットワークが、全国21店舗に拡大したことをお知らせいたします。





ビベルトラック ビベルCOCO ビベルトライク メインの三車種





■ 背景と目的：加速する「ちょい乗りEV」需要

昨今のカーボンニュートラルへの意識高まりや、観光地での二次交通(ラストワンマイル)不足、そして「日常の移動をもっと楽しくしたい」というライフスタイルの変化により、電動マイクロモビリティへの注目が集まっています。

当社では、普通免許で運転でき、車検・車庫証明不要(側車付軽二輪登録)という手軽さと、デザイン性を兼ね備えた「ビベルトライク」を展開してきました。この度、全国各地からの「実車を見たい」「試乗したい」という声に応えるべく、販売・メンテナンス体制を強化し、代理店網を20店舗まで拡大いたしました。今後、47都道府県すべてでビベルトライクをご体験いただけるよう、さらなるネットワーク拡大を目指してまいります。









■ 「ビベルトライク」シリーズの特長

ビベルトライクシリーズは、累計販売台数300台を突破(2026年2月時点)しており、個人利用から観光スポットでのレンタル、施設内移動まで幅広く導入が進んでいます。

URL： https://vivel.co.jp/





特徴(1)：普通自動車免許で運転可能な三輪構造

屋根付き三輪設計により安定性を確保。ヘルメット着用義務がなく、特別な二輪免許を必要としないため、どなたでも気軽に運転可能です。

特徴(2)：EVならではの静音性と排気ガスゼロ

電動モーターのため走行音が極めて静かです。早朝・夜間の住宅街や、自然豊かな観光地、施設敷地内でも周囲に配慮した運用が可能です。

特徴(3)：ガソリン不要によるランニングコスト対策

家庭用100Vコンセントで充電可能。ガソリン代がかからず、燃料費高騰の影響を受けにくいため、家計や事業のコスト削減にも貢献します。









■ 全国20店舗の展開エリア

当社の電動トライク(電動トゥクトゥク)は全国の正規取扱店にて販売・試乗・納車対応を行っています。EV車やトライクやEVミニカーを初めてご利用になるお客様にも安心してご購入いただくため、地域密着の販売体制を整えています。主要都市および観光エリアを中心に展開しており、今後も取り扱い拡大を目指してまいります。





＜正規取り扱い店舗一覧＞ ※2026年5月時点

東北・北陸： ITOmobility(宮城)、YESガレージ(新潟)

関東 ： ランドサービス(埼玉)、サークルコーポレーション(群馬)、

TANI VEHICLE(群馬)、バイクショップバブル(神奈川/本社)、

ロータスイシヤマ(千葉)ビジネスプラザ神奈川(横浜)

中部 ： teホールディングス(愛知)ビベル正規代理店 岐阜(岐阜)

近畿 ： 専門店elemo(京都)、坂本自動車(大阪)、

カーショップティーズ(大阪)

中国・四国： ADVANCE CORPORATION(鳥取)、山本自動車(広島)、

喜びフーヅ(高知)、大洋モータース(香川)オートプラン(広島)

九州・沖縄： アースモータリング(福岡)、原口カンパニー(熊本)、

鹿屋ヂーゼル機器(鹿児島)、ストックガレージ(沖縄)





※店舗により「準備中」「近日試乗開始」の場合がございます。最新の詳細は公式サイトをご確認ください。

店舗詳細URL： https://vivel.co.jp/agency









■ 代表コメント(株式会社バブル 代表取締役 鈴木俊介)

ビベルトライクは単なる移動手段ではなく、日常をワクワクさせる『体験』を提供します。販売代理店も20店舗を超えました。今後はさらに取り扱い拡大を目指すとともに、サービス品質を向上させ、日本中の公道がよりカラフルで楽しいものになるよう邁進してまいります。





【会社概要】

社名 ： 株式会社バブル

代表 ： 代表取締役社長 鈴木俊介

本社所在地： 神奈川県伊勢原市下平間50-2

URL ： https://vivel.co.jp/

事業内容 ： 電動トライク「ビベルトライク」シリーズの企画・開発・販売