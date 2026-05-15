リゾートホテル及び旅館等の宿泊施設の運営受託・経営及び運営のコンサルティング業務を行うハートフル・ホスピタリティ株式会社(所在地：東京都港区、代表取締役社長：中村 一行)は、2026年秋、神奈川県・箱根湯本に、ドッグ・プレミアムホテル「THE SCENE HAKONE YUMOTO」を開業予定です。





「THE SCENE HAKONE YUMOTO」公式サイト： https://thescene-hakoneyumoto.com/





ドッグテラス





箱根湯本は、古くから“箱根の玄関口”として親しまれ、多くの温泉旅館や名湯が集まる、日本有数の温泉地です。近年、「ペットと泊まれる宿」は全国的に増加し、愛犬との旅行は特別なものではなくなりました。

しかし当社は、その先にある“本当に心を満たす滞在体験”こそ、これからの愛犬旅に必要な価値だと考えています。

THE SCENE HAKONE YUMOTOが目指すのは、“愛犬同伴可能なホテル”ではありません。

愛犬がいることで、人生の景色そのものが豊かになる。そんな時間を創るための、ドッグ・プレミアムホテルです。





料理長が振る舞う一皿に、思わず愛犬の瞳まで輝き出す夜。

湯船にたゆたう湯気の向こう、穏やかな寝息に包まれる朝。

草原を駆ける愛犬を、ワイングラス片手に眺める夕暮れ。

ここでは、愛犬は“ペット”ではありません。この景色を完成させる、大切な家族です。





館内では、愛犬へのホスピタリティと、人のためのラグジュアリーを両立。

愛犬が快適に過ごせる専用設備や空間設計に加え、箱根の自然と温泉を堪能できる滞在体験、そして美食を通じた上質な時間を提供します。





「THE SCENE」という名前には、“人生で最も幸せな景色(シーン)を生み出したい”という想いを込めました。

きみがいるから、すべてが最高になる。

きみがいないと、この景色は完成しない。

THE SCENE HAKONE YUMOTOは、愛犬と生きる人々にとっての“新しい旅の原風景”を創造してまいります。





食事風景





■「THE SCENE HAKONE YUMOTO」の特徴

＊ドッグ・プレミアムホテルという新ジャンル

昨今、「ペットと泊まれる宿」は広く普及し、愛犬同伴可能であることは特別ではなくなりました。しかし、当社は、その先にある“本当に満たされる滞在体験”こそが、これから求められる価値だと考えています。





＊高級感×親しみやすさでくつろぐ癒し空間

館内では、愛犬の快適性と安全性を追求した専用設備に加え、上質な温泉体験、箱根の自然との調和を大切にした空間設計を採用。すべての空間でご家族がともに過ごせるよう配慮しています。





＊料理の枠を超えた美食体験

料理長が手がける一皿はジャンルを超えた創作美食となっており、箱根の地形を地産食材で再現したアーティスティックなコース料理となっています。





客室





■施設概要

施設名 ： THE SCENE HAKONE YUMOTO

開業予定： 2026年秋

所在地 ： 〒250-0312 神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋184

アクセス： 箱根登山鉄道「箱根湯本」駅 徒歩20分

URL ： https://thescene-hakoneyumoto.com/





外観





■会社概要

商号 ： ハートフル・ホスピタリティ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 中村 一行

所在地 ： 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目1番5号メトロシティ神谷町6階

設立 ： 2023年10月

事業内容： リゾートホテル及び旅館等の宿泊施設の

運営受託・経営及び運営のコンサルティング業務

URL ： https://heartful-hospitality.com/