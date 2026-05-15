プラマイゼロ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：青木 忠輝)は、デザイン家電ブランド「±0(プラスマイナスゼロ)」より、家にあるキッチンペーパーがフィルター代わりになる新発想の掃除機「カセット式コードレスクリーナー(紙パック付き)」を、2026年5月15日より発売いたします。





カセット式コードレスクリーナー(紙パック付き)





・±0公式サイト： https://www.plusminuszero.jp/item/27624/

本商品は、専用のカセット式ホルダーにキッチンペーパーを1枚挟んでセットすることで、フィルターのように使えるコードレスクリーナーです。掃除後は、ホコリやゴミを受け止めたキッチンペーパーをそのまま捨てられるため、ゴミに直接触れにくく、ホコリが舞いにくいのが特長です。





カセット式ホルダーにキッチンペーパーをセット





ダストボックスに差し込めばフィルター代わりに





ゴミを触らず捨てられる





◆紙パックでも使える2WAY仕様

本商品には、紙パックホルダーと専用紙パック5枚、アクセサリー変換アダプターを同梱。キッチンペーパーで手軽に掃除できるだけでなく、専用紙パックでも使える2WAY仕様です。キッチンペーパーと専用紙パック、2種類の集じん方法に対応しています。





本商品に付属の紙パック５枚とホルダー





紙パックも使える2WAY仕様





◆軽くて、毎日の掃除に使いやすい

本体はロングノズル＋フロアノズル装着時で約1.2kg、吸引仕事率は42W。標準・強・ハイパワーの3段階運転に対応し、標準モードでは最長約60分の連続使用が可能です。

付属のアクセサリー変換アダプターを使えば、±0コードレスクリーナーシリーズ専用の別売アクセサリーノズルも使用できます。





本商品に付属のアクセサリー用変換アダプター





別売の５種類のアクセサリーノズルを本体に接続可能





◆iFデザイン賞2026を受賞

出しっぱなしでも空間になじむシンプルなデザインで、iFデザイン賞2026を受賞。使う・捨てる・しまうまで快適に設計された一台です。





モード変更も電源OFFもボタン１つで簡単操作





引っ掛けて収納できる





ノズルの付替えで車内掃除も手軽に





付属の隙間ノズルでお部屋の隅もラクに掃除





【商品概要】

±0 カセット式コードレスクリーナー(紙パック付き)

2026年5月15日より順次発売

税込売価 ： 22,000円

カラー ： ホワイト／ブラウングレー

形名 ： XJC-K211

電源 ： リチウムイオンバッテリー

充電時間 ： 約2.5時間

連続使用時間 ： 標準 約60分／強 約16分／ハイパワー 約11分

吸引仕事率 ： 42W

質量 ： 約1.2kg

外形寸法 ： 約H933×W200×D182mm

ダストボックス容量： カセット式ホルダー使用時 約0.15L、

紙パック使用時 約0.20L

製造地 ： 中国

・紙パックでもキッチンペーパーでも使えるカセット式

・ゴミに触れにくく、ホコリが舞いにくいゴミ捨て

・すぐにお掃除できるキッチンペーパー5枚、紙パック5枚、紙パックホルダー、アクセサリー変換アダプターが付属

・iFデザイン賞2026受賞









【会社概要】

社名 ： プラマイゼロ株式会社(英字表記：PLUS MINUS ZERO CO.,LTD.)

代表者 ： 代表取締役社長 青木 忠輝

本社 ： 〒104-0031 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー13F

設立 ： 2003年9月1日

資本金 ： 100,000,000円

主事業内容 ： 家電・雑貨の企画、製造、販売

ホームページ： https://www.plusminuszero.jp