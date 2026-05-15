プラマイゼロ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：青木 忠輝)は、デザイン家電ブランド「±0(プラスマイナスゼロ)」より、家にあるキッチンペーパーがフィルター代わりになる新発想の掃除機「カセット式コードレスクリーナー(紙パック付き)」を、2026年5月15日より発売いたします。


カセット式コードレスクリーナー(紙パック付き)


・±0公式サイト： https://www.plusminuszero.jp/item/27624/

本商品は、専用のカセット式ホルダーにキッチンペーパーを1枚挟んでセットすることで、フィルターのように使えるコードレスクリーナーです。掃除後は、ホコリやゴミを受け止めたキッチンペーパーをそのまま捨てられるため、ゴミに直接触れにくく、ホコリが舞いにくいのが特長です。


カセット式ホルダーにキッチンペーパーをセット


ダストボックスに差し込めばフィルター代わりに


ゴミを触らず捨てられる


◆紙パックでも使える2WAY仕様

本商品には、紙パックホルダーと専用紙パック5枚、アクセサリー変換アダプターを同梱。キッチンペーパーで手軽に掃除できるだけでなく、専用紙パックでも使える2WAY仕様です。キッチンペーパーと専用紙パック、2種類の集じん方法に対応しています。


本商品に付属の紙パック５枚とホルダー


紙パックも使える2WAY仕様


◆軽くて、毎日の掃除に使いやすい

本体はロングノズル＋フロアノズル装着時で約1.2kg、吸引仕事率は42W。標準・強・ハイパワーの3段階運転に対応し、標準モードでは最長約60分の連続使用が可能です。

付属のアクセサリー変換アダプターを使えば、±0コードレスクリーナーシリーズ専用の別売アクセサリーノズルも使用できます。


本商品に付属のアクセサリー用変換アダプター


別売の５種類のアクセサリーノズルを本体に接続可能


◆iFデザイン賞2026を受賞

出しっぱなしでも空間になじむシンプルなデザインで、iFデザイン賞2026を受賞。使う・捨てる・しまうまで快適に設計された一台です。


モード変更も電源OFFもボタン１つで簡単操作


引っ掛けて収納できる


ノズルの付替えで車内掃除も手軽に


付属の隙間ノズルでお部屋の隅もラクに掃除


【商品概要】

±0 カセット式コードレスクリーナー(紙パック付き)

2026年5月15日より順次発売

税込売価　　　　　： 22,000円

カラー　　　　　　： ホワイト／ブラウングレー

形名　　　　　　　： XJC-K211

電源　　　　　　　： リチウムイオンバッテリー

充電時間　　　　　： 約2.5時間

連続使用時間　　　： 標準 約60分／強 約16分／ハイパワー 約11分

吸引仕事率　　　　： 42W

質量　　　　　　　： 約1.2kg

外形寸法　　　　　： 約H933×W200×D182mm

ダストボックス容量： カセット式ホルダー使用時 約0.15L、

　　　　　　　　　　 紙パック使用時 約0.20L

製造地　　　　　　： 中国

・紙パックでもキッチンペーパーでも使えるカセット式

・ゴミに触れにくく、ホコリが舞いにくいゴミ捨て

・すぐにお掃除できるキッチンペーパー5枚、紙パック5枚、紙パックホルダー、アクセサリー変換アダプターが付属

・iFデザイン賞2026受賞



【会社概要】

社名　　　　： プラマイゼロ株式会社(英字表記：PLUS MINUS ZERO CO.,LTD.)

代表者　　　： 代表取締役社長　青木 忠輝

本社　　　　： 〒104-0031　東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー13F

設立　　　　： 2003年9月1日

資本金　　　： 100,000,000円

主事業内容　： 家電・雑貨の企画、製造、販売

ホームページ： https://www.plusminuszero.jp