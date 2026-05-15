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【うた☆プリ】HE★VENSのドラマCD「BLACK GARDEN-memento-」が、2026年8月19日（水）に発売決定
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：大儀 真士）は、『うたの☆プリンスさまっ♪』より、HE★VENSのドラマCD「BLACK GARDEN-memento-」を2026年8月19日（水）に発売します。
2021年、2026年のエイプリルフールに公開され話題を呼んだHE★VENSの本格ホラーノベルゲーム『BLACK GARDEN』の前日譚を描いた本作は、ゲーム本編の真相ENDを一部収録。ボイスで再現される名シーンは必聴です。さらに新録となるテーマソング「BLACK GARDEN」をHE★VENSが歌唱。ドラマの世界観を踏襲したゴシックホラーな楽曲がストーリーを引き立てます。
さらに、初回封入特典はアイドルメッセージカード（7種ランダムで1枚封入・裏面にメンバーからのメッセージ入り）、サウンドノベル「BLACK GARDEN」がプレイできるシリアルコードが封入されています。
CDの詳細は、特設サイトをご確認ください。
https://sp.utapri.com/heavens/blackgarden/
【あらすじ】
美しき庭を有する屋敷に仕える使用人たちによって残された手記から辿る、彼らの運命。
庭に囚われた人間たちが織りなす物語。
幸福な日々が青い薔薇をめぐり、狂気に蝕まれていく。
まだ知らないこの庭の秘密がここに……。
【CD概要】
出演 ：鳳 瑛一(CV.緑川 光)、皇 綺羅(CV.小野大輔)、帝 ナギ(CV.代永 翼)、
鳳 瑛二(CV.内田雄馬)、桐生院ヴァン(CV.高橋英則)、
日向大和(CV.木村良平)、天草シオン(CV.山下大輝)
価格 ：3,630円（税込）
発売日：2026年8月19日（水）
【トラックリスト】
１.テーマソング「BLACK GARDEN」
歌：鳳 瑛一(CV.緑川 光)、皇 綺羅(CV.小野大輔)、帝 ナギ(CV.代永 翼)、
鳳 瑛二(CV.内田雄馬)、桐生院ヴァン(CV.高橋英則)、
日向大和(CV.木村良平)、天草シオン(CV.山下大輝)
作詞：織田あすか(Elements Garden)
作編曲：岩橋星実(Elements Garden)
２.在りし日の記憶
３.薔薇の祝祭
４.エイベルの手記
５.シモンの手記
６.ヒューゴの手記
７.キースの手記
８.ミカの手記
９.エリックの手記
１０.ヴァージルの手記
１１.時を止めた楽園
１２.美しき魂
出演：鳳 瑛一(CV.緑川 光)、皇 綺羅(CV.小野大輔)、帝 ナギ(CV.代永 翼)、
鳳 瑛二(CV.内田雄馬)、桐生院ヴァン(CV.高橋英則)、
日向大和(CV.木村良平)、天草シオン(CV.山下大輝)
１３.テーマソング「BLACK GARDEN」 *off vocal
【初回封入特典】
・アイドルメッセージカード（7種ランダムで1枚封入・裏面にメンバーからのメッセージ入り）
・サウンドノベル「BLACK GARDEN」シリアルコード（有効期限 2026年8月19日（水）〜12月31日（木））
©SAOTOME GAKUEN Illust.KOGADO STUDIO
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
2021年、2026年のエイプリルフールに公開され話題を呼んだHE★VENSの本格ホラーノベルゲーム『BLACK GARDEN』の前日譚を描いた本作は、ゲーム本編の真相ENDを一部収録。ボイスで再現される名シーンは必聴です。さらに新録となるテーマソング「BLACK GARDEN」をHE★VENSが歌唱。ドラマの世界観を踏襲したゴシックホラーな楽曲がストーリーを引き立てます。
CDの詳細は、特設サイトをご確認ください。
https://sp.utapri.com/heavens/blackgarden/
【あらすじ】
美しき庭を有する屋敷に仕える使用人たちによって残された手記から辿る、彼らの運命。
庭に囚われた人間たちが織りなす物語。
幸福な日々が青い薔薇をめぐり、狂気に蝕まれていく。
まだ知らないこの庭の秘密がここに……。
【CD概要】
出演 ：鳳 瑛一(CV.緑川 光)、皇 綺羅(CV.小野大輔)、帝 ナギ(CV.代永 翼)、
鳳 瑛二(CV.内田雄馬)、桐生院ヴァン(CV.高橋英則)、
日向大和(CV.木村良平)、天草シオン(CV.山下大輝)
価格 ：3,630円（税込）
発売日：2026年8月19日（水）
【トラックリスト】
１.テーマソング「BLACK GARDEN」
歌：鳳 瑛一(CV.緑川 光)、皇 綺羅(CV.小野大輔)、帝 ナギ(CV.代永 翼)、
鳳 瑛二(CV.内田雄馬)、桐生院ヴァン(CV.高橋英則)、
日向大和(CV.木村良平)、天草シオン(CV.山下大輝)
作詞：織田あすか(Elements Garden)
作編曲：岩橋星実(Elements Garden)
２.在りし日の記憶
３.薔薇の祝祭
４.エイベルの手記
５.シモンの手記
６.ヒューゴの手記
７.キースの手記
８.ミカの手記
９.エリックの手記
１０.ヴァージルの手記
１１.時を止めた楽園
１２.美しき魂
出演：鳳 瑛一(CV.緑川 光)、皇 綺羅(CV.小野大輔)、帝 ナギ(CV.代永 翼)、
鳳 瑛二(CV.内田雄馬)、桐生院ヴァン(CV.高橋英則)、
日向大和(CV.木村良平)、天草シオン(CV.山下大輝)
１３.テーマソング「BLACK GARDEN」 *off vocal
【初回封入特典】
・アイドルメッセージカード（7種ランダムで1枚封入・裏面にメンバーからのメッセージ入り）
・サウンドノベル「BLACK GARDEN」シリアルコード（有効期限 2026年8月19日（水）〜12月31日（木））
©SAOTOME GAKUEN Illust.KOGADO STUDIO
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）