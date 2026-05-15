欧州最大級の研究機関TNOからスピンアウトしたPerovionを含む三者で、ペロブスカイト太陽電池のグローバルな社会実装に向けた連携体制構築に合意

■パートナーシップ構築の背景近年、屋根の耐荷重の制約や形状の多様化、災害時に割れにくい軽量パネルのニーズの高まりを背景に、柔軟で軽量、かつカスタマイズに対応できるフレキシブル太陽光発電パネルへの期待が高まっています。特に、ペロブスカイト太陽電池は、近年の技術開発による発電効率の向上を受け、社会実装が近い次世代型太陽電池として世界的に注目されています。当社は、「MiraNeo®」ブランドを通じて、さまざまな次世代デバイスへの展開を目指す中で、世界的な関心の高まりと市場成長が見込まれるペロブスカイト太陽電池分野に対し、積極的に技術開発と事業化を進めています。その一環として、2025年からTNOと連携し、欧州におけるコストパフォーマンスに優れたペロブスカイト太陽電池を含む次世代フレキシブル太陽光発電パネルの量産化に向けた取り組みを進めてきました。「MiraNeo®」製品（フロントシート、バックシート、端部封止材）を、TNOが開発したR to R（ロール・トゥ・ロール）型※3アッセンブリ製造ラインに最適化し、マスカスタマイゼーションへの対応を図っています。このたび、TNOからスピンアウトしたPerovionが、TNOが開発したペロブスカイトセルの製造技術を継承する企業として2026年3月に設立されました。Perovionが有する製造・供給機能と、当社の「MiraNeo®」製品によるモジュール統合を通じて、さらなる実装性の強化や安定供給体制の確立、サプライチェーンのネットワーク拡大を図るため、TNOおよびPerovionとの技術面での戦略的パートナーシップを構築することで合意しました。