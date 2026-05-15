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重版決定！子ども向けなのに大人が大絶賛！？『日本史の詰んだ人図鑑』が累計1万2,000部突破！
歴史嫌いな大人にこそ刺さる「失敗からの大逆転劇」が話題に
株式会社サンクチュアリ・パブリッシング（本社：東京都文京区 代表取締役：鶴巻謙介）より2026年3月9日に発売された新刊『日本史の詰んだ人図鑑』が、発売から約2ヶ月で重版（3,000部）が決定し、累計発行部数1万2,000部を突破したことをお知らせいたします。
本書は、小学生を対象に徹底した調査を行い、「今の子に刺さる」言葉やオールカラーのイラストを採用した児童書として誕生しました。しかし発売後、読者ハガキやSNSを通じて、「子どもへのプレゼントとして買ったつもりが、大人の自分が夢中になってしまった」という驚きの声が続出しています。
https://www.sanctuarybooks.jp/book/detail/1640
■なぜ「大人」が今、この本にハマるのか？
本来、子ども向けに「失敗しても大丈夫」という前向きなメッセージを伝えるために企画された本書ですが、大人たちからは以下のような反響が寄せられています。
「歴史アレルギー」の克服
「学生の頃は年号や人名の暗記に絶望していたが、この本なら一気に引き込まれた」「歴史を単なる知識ではなく、先人たちの知恵の集積として捉え直せた」という声が寄せられています。
人間臭すぎる偉人の姿
「20年のニート生活（源頼朝）」や「船長なのに猛烈な船酔い（勝海舟）」など、教科書には載らない人間味あふれる「詰んだ（絶体絶命）」エピソードに共感する大人が急増しています。
教育現場での活用
塾講師からも「授業のネタとして非常に助かっている」と高く評価されています。
■ 本書の3つの魅力
1. 思わず吹き出す！衝撃の「詰み」エピソード
源頼朝：源氏のプリンスから、まさかの無職歴20年の「ニート生活」に転落。
勝海舟：海軍をつくった船長なのに、実は猛烈な「船酔い」でヘロヘロに。
紫式部：インテリで「陰キャ」すぎて女子グループに馴染めず、宮仕えで詰む。
など、教科書には載らない「人間臭すぎるピンチ」を知ることで、歴史への興味が一気に加速します。
2. 小学生を徹底調査！「今の子に刺さる」圧倒的な読みやすさ
小学生に人気のコミック雑誌を研究し、ABテストを繰り返して子どもたちが普段使っている言葉を誌面に反映しました。また、児童書で人気の小豆だるま氏が、全編オールカラーで偉人たちのピンチを楽しく彩ります。
3. 「ピンチは逆転できる」ことを伝える4ページ構成
各エピソードは、「詰んだ話（2ページ）」と、そこから見事に偉業を成し遂げた「逆転劇（2ページ）」の計4ページで構成。完璧ではない偉人たちが自らの力で運命を変える姿を通じ、読者の子どもたちへ「失敗しても大丈夫、自分も逆転できる！」という前向きな勇気を届けます。
■目次例
第一章 やらかしちゃって詰んだ人
・勝海舟 - 船長なのに船酔いでヘロヘロになる
・明智光秀 - おもてなしを大失敗！大目玉を食らう 他
第二章 生まれのせいで詰んだ人
・源頼朝 -おぼっちゃまからニート生活に転落！
・春日局 -裏切り者の娘の次は、裏切り者の妻になる！ 他
第三章 希望を失って詰んだ人
・夏目漱石 - メンタルがズタボロになって強制帰国
・足利尊氏 - 天皇を怒らせたショックで寺に引きこもる 他
第四章 時代の流れで詰んだ人
・黒田官兵衛 - 親友を説得しに行って監禁されてしまう
・清少納言 - 一生ついていくと決めた推しの一家が大没落！ 他
第五章 追い詰められて詰んだ人
・紫式部 - 陰キャでぼっち！数日で実家に逃げ帰る
・平清盛 - 出世をねたまれ、留守中に朝廷ジャック！ 他
第六章 ウソかホントか詰んだ人
・徳川家康 - 信玄の強さにビビり、うんこをもらす！？
・ヤマトタケル -サイコパスすぎて、父から嫌われてしまう！他
■書籍概要
書名：日本史の詰んだ人図鑑
定価：1,320円（本体1,200円＋税10%）
体裁：四六判ソフトカバー / 216ページ / オールカラー
監修：本郷和人
イラスト：小豆だるま
発売日：2026年3月9日（取次搬入：3月5日）
ISBN：978-4-8014-0164-8
本件に関するお問合わせ先
TEL：03-5834-8533 FAX：03-5834-8632 Mail：kouhou@sanctuarybooks.jp
サンクチュアリ出版広報部宣伝チーム 岩田梨恵子・南澤香織
関連リンク
書籍公式サイト
https://www.sanctuarybooks.jp/book/detail/1640
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4801401651/
楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/rb/18500912/
株式会社サンクチュアリ・パブリッシング（本社：東京都文京区 代表取締役：鶴巻謙介）より2026年3月9日に発売された新刊『日本史の詰んだ人図鑑』が、発売から約2ヶ月で重版（3,000部）が決定し、累計発行部数1万2,000部を突破したことをお知らせいたします。
本書は、小学生を対象に徹底した調査を行い、「今の子に刺さる」言葉やオールカラーのイラストを採用した児童書として誕生しました。しかし発売後、読者ハガキやSNSを通じて、「子どもへのプレゼントとして買ったつもりが、大人の自分が夢中になってしまった」という驚きの声が続出しています。
https://www.sanctuarybooks.jp/book/detail/1640
■なぜ「大人」が今、この本にハマるのか？
本来、子ども向けに「失敗しても大丈夫」という前向きなメッセージを伝えるために企画された本書ですが、大人たちからは以下のような反響が寄せられています。
「歴史アレルギー」の克服
「学生の頃は年号や人名の暗記に絶望していたが、この本なら一気に引き込まれた」「歴史を単なる知識ではなく、先人たちの知恵の集積として捉え直せた」という声が寄せられています。
人間臭すぎる偉人の姿
「20年のニート生活（源頼朝）」や「船長なのに猛烈な船酔い（勝海舟）」など、教科書には載らない人間味あふれる「詰んだ（絶体絶命）」エピソードに共感する大人が急増しています。
教育現場での活用
塾講師からも「授業のネタとして非常に助かっている」と高く評価されています。
■ 本書の3つの魅力
1. 思わず吹き出す！衝撃の「詰み」エピソード
源頼朝：源氏のプリンスから、まさかの無職歴20年の「ニート生活」に転落。
勝海舟：海軍をつくった船長なのに、実は猛烈な「船酔い」でヘロヘロに。
紫式部：インテリで「陰キャ」すぎて女子グループに馴染めず、宮仕えで詰む。
など、教科書には載らない「人間臭すぎるピンチ」を知ることで、歴史への興味が一気に加速します。
2. 小学生を徹底調査！「今の子に刺さる」圧倒的な読みやすさ
小学生に人気のコミック雑誌を研究し、ABテストを繰り返して子どもたちが普段使っている言葉を誌面に反映しました。また、児童書で人気の小豆だるま氏が、全編オールカラーで偉人たちのピンチを楽しく彩ります。
3. 「ピンチは逆転できる」ことを伝える4ページ構成
各エピソードは、「詰んだ話（2ページ）」と、そこから見事に偉業を成し遂げた「逆転劇（2ページ）」の計4ページで構成。完璧ではない偉人たちが自らの力で運命を変える姿を通じ、読者の子どもたちへ「失敗しても大丈夫、自分も逆転できる！」という前向きな勇気を届けます。
■目次例
第一章 やらかしちゃって詰んだ人
・勝海舟 - 船長なのに船酔いでヘロヘロになる
・明智光秀 - おもてなしを大失敗！大目玉を食らう 他
第二章 生まれのせいで詰んだ人
・源頼朝 -おぼっちゃまからニート生活に転落！
・春日局 -裏切り者の娘の次は、裏切り者の妻になる！ 他
第三章 希望を失って詰んだ人
・夏目漱石 - メンタルがズタボロになって強制帰国
・足利尊氏 - 天皇を怒らせたショックで寺に引きこもる 他
第四章 時代の流れで詰んだ人
・黒田官兵衛 - 親友を説得しに行って監禁されてしまう
・清少納言 - 一生ついていくと決めた推しの一家が大没落！ 他
第五章 追い詰められて詰んだ人
・紫式部 - 陰キャでぼっち！数日で実家に逃げ帰る
・平清盛 - 出世をねたまれ、留守中に朝廷ジャック！ 他
第六章 ウソかホントか詰んだ人
・徳川家康 - 信玄の強さにビビり、うんこをもらす！？
・ヤマトタケル -サイコパスすぎて、父から嫌われてしまう！他
■書籍概要
書名：日本史の詰んだ人図鑑
定価：1,320円（本体1,200円＋税10%）
体裁：四六判ソフトカバー / 216ページ / オールカラー
監修：本郷和人
イラスト：小豆だるま
発売日：2026年3月9日（取次搬入：3月5日）
ISBN：978-4-8014-0164-8
本件に関するお問合わせ先
TEL：03-5834-8533 FAX：03-5834-8632 Mail：kouhou@sanctuarybooks.jp
サンクチュアリ出版広報部宣伝チーム 岩田梨恵子・南澤香織
関連リンク
書籍公式サイト
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Amazon
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楽天ブックス
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