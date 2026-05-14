ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し、宵越しのアンサンブル official siteがオープン！

株式会社日テレWands

株式会社日テレWands（東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子）は、推しとファンとの高まる体験を素早く構築できるファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、「株式会社プラチナムピクセル（東京都渋谷区、代表取締役社長：山口 晋路）」が運営する女性アイドルグループ「宵越しのアンサンブル」のオフィシャルサイト兼ファンクラブサイトを開設いたしました。

オフィシャルサイト兼ファンクラブサイトのご紹介

プラチナムピクセルが手掛ける、10人組の新世代アイドルグループ。「宵越しのアンサンブル」のオフィシャルサイト兼ファンクラブがオープン！

ファンクラブでは、イベントのチケット先行販売や推しメン本人から届く個別メッセージ、推しメン設定、ギャラリー、ムービーなどここでしか見られない限定コンテンツを展開予定です。

●サイト名：宵越しのアンサンブル official site

●URL：https://overnight-ensemble.com

◆プラン紹介◆ ※全て税込み価格

【グループプラン】

●こしあんプラン：月額550円



【メンバー個別プラン】

● 推しメンプラン：月額2,750円

※各メンバー毎の個別プランです。

◆コンテンツ紹介◆

※各プランごとにご利用いただけるコンテンツ内容が異なります。

◆ 会員番号付きデジタル会員証

ファンクラブにご入会いただいた方に、会員番号とともにオリジナルデザインのデジタル会員証を発行いたします。

◆ ファンクラブ先行チケット販売

イベントなどのチケットを、ファンクラブ会員先行で購入できます。

FCチケット先行のお申込みには「こしあんプラン」へのご加入が必要です。

◆ 推しメン設定

メンバーからただひとり推しのメンバーを選んでご登録いただけます。 推し歴が長いほどランク称号が上がっていくカードをマイページに設定できます。

◆ ギャラリー

会員限定で画像ギャラリーをお楽しみいただけます。

◆ ムービー

限定動画コンテンツをお楽しみいただけます。

◆ 誕生日メッセージ

年に一度のお誕生日に記念メッセージをお届けいたします。

◆ FC限定グッズ購入権

グッズの先行販売や限定販売を実施予定です。

※不定期販売となります。



◆ 個別メッセージ

メンバー本人からのメッセージが届きます。加入後はサイト内、マイページのメッセージBOXにお届けいたします。

※プラン加入前のメッセージはご確認いただけません。

◆ デジタル特典券（チェキ撮影券サインあり）

イベント時やライブ会場で使えるデジタル特典券です。

推しメンプランにご加入いただくと、毎月会費の決済のタイミングで1枚付与となります。

本特典券1枚につき1回、加入いただいたプランのメンバーとツーショットチェキ（サイン付き）撮影を行うことができます。

特典券はマイページの特典券からご確認・ご利用いただけます。

※有効期限は付与から３ヶ月となりますのであらかじめご注意下さい。

※ご利用時は撮影スタッフに直接ご提示ください。販売卓で引き換える必要はありません。

※INSTAXおよびチェキは富士フイルム株式会社の登録商標です。

▼プラン加入特典 コンテンツ比較表 ※全て税込み価格

◆ 宵越しのアンサンブルからのメッセージ ◆

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5296/table/262_1_c3899a727fb60e606015d062d617e52a.jpg?v=202605150951 ]

このたび、ファンクラブをスタートさせていただくこととなりました。こうして皆さまにお知らせできることを、心より嬉しく思っております。

ファンクラブでは、ここでしかご覧いただけないコンテンツもご用意しておりますので、更新を通して、私たちのことをより深く知っていただけるきっかけとなりましたら嬉しいです。

これから一緒に過ごす時間が、より特別なものになりますように。

◆ 宵越しのアンサンブル プロフィール ◆

「宵越しのアンサンブル」は、時間を越えて心に残るハーモニーを届ける王道アイドルグループです。

ひとりひとりの声と物語が集まり、ひとつの“アンサンブル”として、あなたの心に寄り添います。

グループ名に冠した「こしあん」のような、繊細で心ほどける甘さを秘めながら、聴く人の日常にそっと寄り添う存在を目指します。

夜を越えても消えない、私たちのアンサンブル。

今夜の余韻が、あなたの明日になりますように。

●X：https://x.com/koshian_info

●Instagram：https://www.instagram.com/koshian_info/

●YouTube：https://www.youtube.com/@koshian_info

●TikTok：https://www.tiktok.com/@koshian_info

◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆

推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。

日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。



企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。

※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ

FaveConnect公式ホームページ :https://faveconnect.com/

【会社概要】

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせいただく際、どのプレスリリースを見てのご連絡か記載をお願いいたします。

問い合わせフォーム :https://faveconnect.com/contact/