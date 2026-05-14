eスポーツチーム「REJECT」TEKKEN部門のRaefが『DreamHack Atlanta 2026』に出場

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、TEKKEN部門所属のRaefが、2026年5月15日（金）～5月17日（日）にアメリカ・アトランタで開催される『DreamHack Atlanta 2026』に出場することをお知らせいたします。

『DreamHack Atlanta 2026』は、7月6日（月）～8月23日（日）にかけて開催される世界最大規模のeスポーツイベント『Esports World Cup 2026』（以下「EWC」）への出場権が懸けられた「Road to EWC」対象大会の一つです。本大会では、EWC出場権3枠をかけて世界各国の強豪選手たちが激突します。

EWC『TEKKEN 8』部門には、厳しい予選を勝ち抜いた世界トップクラスの32名のみが出場可能となっており、Raefもその限られた切符を掴むべく、本大会へ挑みます。

積み重ねてきた鍛錬を武器に、世界を舞台に挑戦を続けるRaefの活躍にぜひご期待ください。

【出場選手】

■ Raef（X:@luminousRage(https://x.com/luminousRage) / Instagram:@exp.raef(https://www.instagram.com/exp.raef/)）

サウジアラビア出身の『鉄拳8』プレイヤー。風間仁をメインキャラクターとして使用し、「TEKKEN World Tour 2024 Global Finals」では自身最高成績となる3位を獲得。

空手のサウジアラビア代表チームに選出された経歴を持ち、医師免許も保有するなど、マルチな才能を持つ。

【大会概要】

■ 大会名：DreamHack Atlanta

■ 開催日：2026年5月15日（金）～5月17日（日）

■ 会場 ：アメリカ合衆国・アトランタ

■ 公式サイト：https://dreamhack.com/atlanta/

【Esports World Cup 2026について】

『Esports World Cup 2026』は、サウジアラビア・リヤドで開催される世界最大規模のeスポーツイベントです。全24タイトル・25トーナメントが実施予定となっており、賞金総額は7,500万ドル（約115億円）にのぼります。

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

REJECT Supporterについて

REJECT Supporterは、企業・個人を対象に、eスポーツチーム「REJECT」の活動や挑戦を少額から応援できるサポータープログラムです。限定グッズの提供、所属選手との交流、コミュニティへの参加など、参加者向けの特典をご用意しています。

また、企業ブランディング、社内コミュニケーションの活性化、若年層向けの採用広報、REJECTと親和性の高い企業同士のネットワーク構築など、さまざまな目的でご活用いただけます。eスポーツ活用の第一歩として、ぜひ本制度へのご参加をお待ちしております。

特設サイト：https://reject.jp/supporter/

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip