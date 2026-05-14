アクシスコンサルティング、2026年6月期第3四半期業績は戦略投資効果の顕在化で好調

アクシスコンサルティング株式会社

「あらゆる課題は、人で解決する。」をコーポレートステートメントとするアクシスコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区/代表取締役社長COO：伊藤文隆）は、本日、2026年6月期第3四半期決算を発表いたしました。なお、サン・システムプランニング社の子会社化に伴い、当第3四半期より連結決算へ移行しております。

連結決算への移行に伴い、新たに連結ベースの通期計画を公表いたしました。当該計画は、期初計画を上回って推移している単体業績見通しに、新規連結子会社の寄与を加えたものであり、実質的な上方修正となります。

第3四半期（1-3月）は、スキルシェアの高成長に加え、人的資本投資を中心とした戦略投資の効果が人材紹介の大幅増収につながり、売上高・営業利益ともに四半期ベースで過去最高を更新しました。なお、第3四半期累計の営業利益は、上期に集中した戦略投資費用を吸収し、黒字を確保しております。

第4四半期も、戦略投資を継続しながら、通期業績予想の達成に向けて順調に推移しております。

詳細は当社 IR ページに掲載の資料をご確認ください。

https://axc-g.co.jp/ir/

■アクシスコンサルティング株式会社について

企業理念「人が活きる、人を活かす。」を軸に、あらゆる企業や組織の「課題解決と価値創造のパートナー」として、正社員採用、フリーコンサル、スポットコンサルなどを複合的にサービス展開しています。働く一人ひとりに柔軟な働き方や自律的なキャリア形成、活躍の場の広がりを提供すると同時に、コンサルタントなどのハイエンド人材の価値があらゆる組織でシェアされ、循環し続けてゆくような社会づくりを推進します。

設立：2002年4月

資本金：762百万円

業務内容：ハイエンド人材領域における人材紹介およびスキルシェアの複合サービスを提供するヒューマンキャピタル事業

従業員数：187名（2026年3月末現在）

拠点：東京本社、大阪オフィス

本社所在地：東京都千代田区麹町4-8 麹町クリスタルシティ6F（受付）

グループ企業：株式会社サン・システムプランニング

WEBサイト：https://axc-g.co.jp/