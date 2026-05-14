元Buono!・夏焼雅がFanicon(ファニコン)にて公式ファンコミュニティ【Mily】をオープン

THECOO株式会社

THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255）は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、夏焼雅の公式ファンコミュニティ『Mily』を5月1日にオープンしました。

「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー（以下、アイコン）の活動を、コアなファン（以下、コアファン）と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。

◆ 本人からのメッセージ

いつもあたたかい応援を本当にありがとうございます(ハート)

ファンクラブは、私とMily（ファン）のみなさまがもっと近くで繋がれる大切な場所 ⟡.・

ここでしか見られない姿や、みんなと一緒に過ごす

ときめきいっぱいの時間をたくさん届けていきたいです(ハート)

Milyのみんなと作る ˚*.꒰ 私たちだけの特別な空間꒱.*˚ を一緒に楽しみましょう(ハート) ˆ т т ˆ

ご入会お待ちしてます⟡.・

夏焼 雅

◆ コミュニティ概要

Mily（レギュラープラン 月額550円 / プレミアムプラン 月額2,000円）

◆ 早期入会特典

早期入会特典として下記対象者の方にご入会プランに応じた特典をプレゼントさせていただきます！

＜対象＞

2026/5/31（日）23:59までに『Mily』に【12ヶ月プラン】にてご入会いただいた方

＜特典内容＞

▼レギュラー会員12か月

・実物会員証お渡し会にご招待

▼プレミアム12か月

・実物会員証お渡し会にご招待

・ポストカード(直筆サイン入り)

※お渡し会に参加できない方につきましては郵送にて実物会員証をお送りいたします。

皆さまがお楽しみいただけるような、さまざまなコンテンツを提供予定です！

◆ ダウンロード

アプリ名 ： Fanicon

対応端末 ： iPhone／Android版

提供場所 ： App Store／Google Play

URL ：https://fanicon.net/fancommunities/6904

◆ 夏焼 雅プロフィール

1992年8月25日生まれ、埼玉県出身。2002年小学4年時に ハロー!プロジェクト・キッズ オーディションに合格し、ハロー!プロジェクト・キッズの一員となる。

2004年、Berryz工房として メジャーデビュー。2007年春、さいたまスーパーアリーナにて単独公演最年少記録でコンサート開催。 同年末、第58回NHK紅白歌合戦に初出場を果たす。 アジアソングフェスティバル新人賞受賞、フランス公演など国内外問わず、人気を博す。2007年、Buono!メンバーに選出。Buono!単独での日本武道館公演やBuono! ライブ ～Pienezza!～を横浜アリーナにて開催。グループの代表曲は初恋サイダー。

2016年～2024年まで ViVigirlとしても活動。2026年4月30日をもって、所属事務所のアップフロントクリエイトを退所し、 同年5月1日より、個人として活動。 ライブやイベントのみならず、番組MCやアパレルブランドをプロデュース等、多岐にわたり活動中。

■ Fanicon（ファニコン）について

Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。

「“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ」をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。

公式ページ ：https://service.fanicon.net/

公式メディア ：https://service.fanicon.net/fanimedia

■ THECOO株式会社について

THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。

■ 会社概要

社名：THECOO株式会社

代表者 ：代表取締役CEO 平良 真人

所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階

設立 ：2014年1月20日

URL ：https://thecoo.co.jp