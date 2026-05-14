【“もう一度飲みたい”の声に応えて復活】山本義徳氏も愛する一杯「VALX ホエイプロテイン メロン風味」が数量限定で再登場！

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、過去に販売し好評を博した「ホエイプロテイン メロン風味」を、2026年5月14日(木)より数量限定で復刻発売することをお知らせいたします。

本商品は、VALX監修者であり“筋トレ界のレジェンド”として知られる山本義徳氏の大好物としても知られるフレーバーです。

販売終了から約4年の時を経てもなお、SNSやファンコミュニティを中心に「もう一度飲みたい！」「復活してほしい！」といった声が数多く寄せられており、その熱いご要望にお応えする形で今回の復刻が実現いたしました。



メロン風味は、完熟メロンのジューシーさと芳醇な香りを追求した、贅沢な味わいが特長です。

ひと口飲むたびに広がる濃厚な果汁感と自然な甘みは、まるで“完熟メロンそのもの”を味わっているかのような満足感をもたらします。

トレーニング後の栄養補給はもちろん、朝食時や食後のデザート代わりにもおすすめ。

牛乳で割ることでより濃厚な“メロンオレ”として楽しめるほか、氷と水でさっぱりとしたフラッペ風にするなど、アレンジ次第で様々な味わいをお楽しみいただけます。

完熟メロンの“いちばん美味しいところ”を切り取ったような贅沢な一杯を、ぜひこの機会にご体感ください。

【商品概要】

商品名：VALX ホエイプロテイン メロン風味（https://x.gd/FLM0C）

定価：3,980円（税込）

内容量：600g

※VALXメンバーズストアでの販売価格

※全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）でも順次販売

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 No.R渋谷南平台ビル３階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/