第13回 PIST6 Presents MTB Challenge in 幕張 開催決定！

株式会社ＪＰＦ

株式会社JPFのグループ法人である一般財団法人日本サイクルスポーツ振興会（JCSPA）が主催する「第13回 PIST6 Presents MTB Challenge in 幕張」(2026年6月27日（土）千葉市幕張海浜公園)の開催が決定しましたので、ご案内申し上げます。

本イベントは、マウンテンバイク（MTB）を始めたばかりの初心者から上級者まで、誰でも楽しく参加できるMTBイベントです。(エントリーサイトはこちら(https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/105261))

13回目となる本イベントは、都心部からもアクセスしやすい千葉市幕張にて開催いたします。これまでのコースに芝生エリアを追加し、走りごたえのある「ロングコース」にリニューアルしました。

レース未経験の方でも気軽にご参加いただけるよう、初心者から上級者まで選べる5種目をご用意しております。参加者の体力や経験に合わせて「MTB耐久レース」と「XCC」の各種目から選ぶことができ、それぞれのスタイルで楽しめます。

また、未就学児向けに、補助輪なし自転車で参加できるレースやキックバイクレースも実施いたします。「自転車は好きだけど、レースは初めて...」そんなお子さまにも最適なプログラムです。

さらに今回は、MTB耐久レース「エンジョイレース45」に新たに「ファミリークラス」を、XCCには「ペアクラス」を新設しました。ご家族やお友達と一緒に楽しめる内容となっております。複数種目への参加も可能です。

MTB特有の土と芝のコースを駆け抜ける魅力やレースの迫力を身近に体感できる機会です。

皆さまのご参加、ご来場を心よりお待ちしております。

【大会情報】

● 開催日時：2026年6月27日（土）

● 開催場所：幕張海浜公園Gブロック

〒261-0024 千葉県千葉市美浜区ひび野2-116

● 申込期間：2026年5月1日（金）～6月20日（土）

● 後 援：千葉県、千葉市

● 特別協賛：株式会社PIST6（https://chiba.pist6.com/）

【開催プログラム概要】

● エンジョイレース45（45分MTB耐久レース）

45分間で何周走れるか競います。

ソロ・ペア・ファミリーでの参加が可能で、MTBコースを楽しく走りたい方向けの種目です。

※シクロクロスバイクでも参加可能です。

● チャレンジレース60（60分MTB耐久レース）

エンジョイレース45よりもテクニカルなコースを使用し、60分間で何周走れるか競います。

「エンジョイレース45も走ったけど、もっと走りたい！」「45分では物足りない、長い時間走りたい！」そんな中・上級者の方向けの種目です。

※シクロクロスバイクでも参加可能です。

● XCC（クロスカントリー・ショートトラック）

規定時間内に規定周回を走り、順位を競う公式種目です。

新たに誕生したペアクラスでは、2人の合計タイムで順位が決まります。

※参加者が少ない場合、別クラスと混走となる場合があります。表彰はクラス別に行います。

● 未就学児レース

土と芝のコースで実施するレースです。補助輪なしの自転車でご参加いただけます。

※バイクナンバープレートは配布しますが、計測は行いません。完走証を贈呈します。

● キックバイクレース

土と芝のコースで実施するレースです。クラスごとに行います。

※バイクナンバープレートは配布しますが、計測は行いません。完走証を贈呈します。

【参加費】

● エンジョイレース45：3,500円（ソロ）、4,000円（ペア）

6,000円（ファミリー）

● チャレンジレース60：4,000円

● XCC：2,500円（ソロ）、3,000円（ペア）

● 未就学児レース：500円（当日申し込みの場合は700円）

● キックバイクレース：500円（当日申し込みの場合は700円）

【大会詳細・エントリー】

● 主催者公式ホームページ：https://jcspa.or.jp/sports_p/makuharimtb13/

● エントリーサイト：https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/105261

【一般財団法人日本サイクルスポーツ振興会（JCSPA）について】

一般財団法人日本サイクルスポーツ振興会（JCSPA）は、株式会社JPFのグループ法人として、自転車競技の普及、ジュニア層の育成・強化を軸に各種大会・スクール運営等を行っています。また、それらの活動を全国各地で行い、地域と連携した地域振興事業に取り組んでいます。

【株式会社JPFについて】

1950年、競輪やボートレースなどの公営競技におけるゴール着順判定用スリットカメラを発明。以来、多くの公営競技場において判定業務を支えてきました。2010年からは公営競技場のトータルマネジメント事業を開始し、全国各地で運営支援を展開しています。「人の成長機会を提供できる企業であり続けること」を理念に、地域活性化やサイクルスポーツ振興など、多様な取り組みを推進しています。

会社名：株式会社JPF

所在地：東京都千代田区（本社）

代表者：代表取締役 渡辺俊太郎

URL：https://www.jpf.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

一般財団法人日本サイクルスポーツ振興会

Mail：event@jcspa.info

担当:朝永・石上