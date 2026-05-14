灯白社、人気クリエイターと『IdentityV 第五人格』のコラボ企画第4弾「第五人格HOKKAIDONEO」開催決定！

株式会社灯白社

株式会社灯白社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小木曽一輝）は、『Identity V 第五人格』と国内外で活躍する著名クリエイター（現代アーティスト・イラストレーター）によるコラボレーション企画「第五人格HOKKAIDONEO」の描き下ろしイラストグッズを2026年5月27日（水）よりハンズ対象店舗にて先行販売いたします。

特設サイト：https://shop.wonder-story.jp/pages/hokkaidoneo

【「第五人格HOKKAIDONEO」とは】

大人気ゲーム『Identity V 第五人格』と、国内外で活躍する著名クリエイターがコラボレーションした企画の第4弾です。第4弾のテーマは「HOKKAIDONEO」。

参加クリエイターたちがそれぞれの視点から「HOKKAIDONEO」を解釈し、描き下ろしイラストとして表現しています。『Identity V 第五人格』とアートが交差する、本企画ならではの世界観をお楽しみください。

【開催概要】

開催期間：2026年5月27日（水）～6月9日（火）

開催店舗：ハンズ渋谷店、ハンズ心斎橋店

※イベントの詳細、お問い合わせはハンズ公式サイトをご確認ください。

※オンライン販売につきましては詳細が決まり次第発表いたします。

【販売アイテム】

【参加クリエイター】

■Roitz

3DCGなどを利用した独特な技法でアニメーションやイラストを制作するクリエイター。「ライトノベル マスカレード・コンフィデンス キャラクターデザイン 装画」「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ 25時ナイトコードで。9thシングル ジャケットイラスト」その他、MVイラストや書籍、ゲーム、自主制作アニメーションなど多岐にわたり活動している。

■寿なし子

想像力を掻き立て、物語を深く考えてしまうような作品をコンセプトに活動するイラストレーター。

著書に作品集『あの子は夢の中』(小学館集英社プロダクション)・『赤い部屋』(立東舎)がある。

■KEKI

Illustrator / Character Designer

主な実績：

・HOLOSTARS「水無世燐央」キャラクターデザイン

・Neo-Porte「久我レオ」キャラクターデザイン

・Fate/Grand Order TCG イラスト制作

・NIJISANJI「佐伯イッテツ」キャラクターデザイン原案

・HoYoverse キャラクターデザイン参加

・『時光代理人 -LINK CLICK-』グッズイラスト制作

■Ryota-H

アニメーター経験後、イラストレーターとして主にカードやゲームのアートを手掛ける。

主な実績

・FGO「キングハサン」「ナポレオン」「アズライール」デザイン

・「白銀の城」２Dシニアアーティスト

・「白夜極光」スペシャルアートディレクター

■TAKOLEGS

書籍、SNS中心に活動しているイラストレーター。植物や自然、パンク・ゴシックな雰囲気が好き。

主な実績

・「Fate/Grand Order」キャラクターデザイン（徐福・曲亭馬琴・高杉晋作・吉田松陰）

・「Cthulhu Mythos ADV 闇に囁く狂気」メインキャラクターデザイン

・「返却怪盗シリーズ（著/西尾維新）」装画&キャラクターデザインなど。

■『Identity V 第五人格』とは

中国NetEase Gamesが開発した非対称対戦型マルチプレイゲームです。ゴシックなグラフィック、そしてミステリアスなストーリーがプレイヤーにかつてない刺激をもたらしてくれるでしょう。

公式HP：https://www.identityvgame.com/jp/

公式X：https://x.com/IdentityVJP

■灯白社について

「世界をもっとビビッドに。」

をミッションに掲げ、クリエイターと共創し、国内外におけるエンターテインメント市場の拡大に取り組むグローバルアクセラレーター企業です。企画、プロモーション、マーチャンダイジング、コンテンツ開発を軸に幅広いビジネスを展開し、クリエイターや版権企業の国内外での成長支援や新たな収益機会の創出を、伴走・共創の姿勢で推進しています。イラストレーターや個人VTuberを起点に、版権企業や出版社、配給会社と連携し、個人が権利を保持したまま作品を育てられるクリエイターエコノミーの実現を目指しています。創造力をグローバルな価値に昇華し、クリエイターへの還元を通じて、すべてのステークホルダーの待遇改善と地位向上に貢献します。

■会社概要

株式会社灯白社

代表：代表取締役小木曽 一輝

所在：東京都渋谷区渋谷一丁目12番8号

資本：36,500,000円 (資本準備金含む）

社員：40名 （正社員・業務委託含む）

電話：050-3159-6205

https://tohakusha.com/