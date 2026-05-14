株式会社クリエイトパートナー（代表取締役 久原啓史）、1室500万円から始められる「完全お任せ型」民泊投資サービスを本格展開 ── 節税・高利回り・売却益の″3つのゲイン″を同時に実現する転貸スキーム

株式会社クリエイトパートナー

株式会社クリエイトパートナー（本社：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-3 横浜コネクトス

クエア、代表取締役：久原啓史）は、法人・個人投資家向けに、1室500万円から参入可能な

「完全お任せ型」民泊投資サービスを本格展開いたします。当社独自の転貸スキームにより、

投資家の皆様は民泊運営の経験や手間を一切必要とせず、タックスゲイン（節税効果）・インカ

ムゲイン（高利回り運用）・キャピタルゲイン（売却益）の3つの収益機会を同時に追求できま

す。

訪日外国人旅行者数が過去最高を更新し続けるインバウンド市場の拡大を背景に、民泊需要は

急速に高まっています。株式会社クリエイトパートナー代表取締役の久原啓史は「不動産投資

の高騰が続く中、500万円という手の届きやすい金額で、節税と資産運用を両立できる投資機会

を提供したい」と語ります。

■ サービス概要：転貸スキームによる「完全お任せ」民泊投資

株式会社クリエイトパートナー（代表取締役 久原啓史）が提供する民泊投資サービスは、当社

が1棟マンション等を一括借上げし、1室単位で投資家に販売する「転貸スキーム」を採用して

います。投資家は物件の家具・家電等を500万円/室から購入するだけで、民泊運営はすべて当

社グループ企業が代行します。開業準備から日々のゲスト対応、清掃手配に至るまで、投資家

が関与する業務は一切ありません。

このスキームの最大の特長は、投資家に3つのゲインを同時に提供できる点にあります。

ゲインの種類内容具体的なメリット

タックスゲイン

初期投資の全額即時償却

法人税・所得税の大幅な圧縮が

可能。金額調整にも柔軟に対応

インカムゲイン

実質利回り10%超の運用益

1年目実績で利回り15%を達成し

た事例あり

キャピタルゲイン

M&A等による自由な売却

好タイミングでの売却によるキ

ャピタルゲインを追求可能

さらに、返済不要の持続化補助金（最大250万円）の活用も可能であり、実質的な投資負担を大

幅に軽減できます。

■ 物件紹介：大阪「KAJAHOUSE」── サウナ付き高品質民泊施設

株式会社クリエイトパートナー（代表取締役 久原啓史）が現在販売する注目物件が、大阪府大

阪市西成区花園北2丁目に位置する「KAJAHOUSE」です。築2019年の物件で、JR新今宮駅・動

物園前駅・天王寺駅など複数路線が利用可能な好立地にあります。

【KAJAHOUSE 物件概要】

KAJAHOUSEでは、宿泊ゲストの高評価レビュー獲得を目指し、以下の3つの差別化施策を導入

しています。

第一に、宿泊者限定のロウリュサウナです。本格フィンランド式のサウナを完備し、オーナー

様は無料でサウナ会を開催することも可能です。

第二に、睡眠環境の徹底的な充実を図りました。20万円以上のNELL製ベッド・マットレスを全

室に導入し、旅の疲れを癒す最高の睡眠体験を提供します。第三に、温度調節可能な水風呂を

設置しました。水温3度まで調整可能なチラー（110万円以上）を導入し、サウナ後の「ととの

い」体験を完全にサポートします。

これらの設備投資により、海外からの宿泊ゲストからは「超クールなコンセプト」「清潔感があ

り、ベッドもとても快適」「騒音のキャンセルは素晴らしい」など、高い評価をいただいていま

す。

■ 運営パートナー：株式会社インバウンドホールディングス

民泊運営を担うのは、株式会社クリエイトパートナー（代表取締役 久原啓史）の運営パートナ

ーである株式会社インバウンドホールディングス（代表取締役：坂本正樹）です。同社は民泊

運営会社として初の株式上場を準備中であり、業界トップクラスの運営実績を有しています。

24時間365日体制で多言語ゲスト対応を行い、予約管理から清掃手配まで一貫したオペレーシ

ョンを提供します。市場平均の2倍を誇る集客力（平均稼働率90%）と、科学的根拠に基づく運

営戦略により、投資家の収益最大化に貢献します。

■ 投資シミュレーション：5年で投資回収＋大幅な利益を見込む

株式会社クリエイトパートナー（代表取締役 久原啓史）が提示する小型物件（500万円）の投

資回収シミュレーションは以下の通りです。

項目 金額

初期投資▲500万円

節税効果（法人税等30%計算） ＋150万円

補助金（持続化補助金） ＋200万円

1年目～5年目 運用益合計＋444万円

売却（M&A） ＋500万円

5年後の累計利益＋794万円

初年度に全額即時償却による節税効果と補助金を活用することで、実質的な投資負担を大幅に

圧縮。その後の運用益と最終的な売却益を合わせ、5年間で約794万円の累計利益を見込むこと

が可能です。

■ こんな方におすすめ

株式会社クリエイトパートナー（代表取締役 久原啓史）の民泊投資サービスは、以下のような

投資家の皆様に特にお役立ていただけます。

今期の法人税・所得税をすぐに圧縮・調整したい経営者の方、不動産投資物件の高騰が続く中

で高い利回りの投資先をお探しの方、そして多忙で自ら事業運営に関与する時間がない方に最

適なサービスです。初期投資は300万円から7,000万円まで、小型のマンション1室から大型の一

棟物件まで、ご予算に応じた柔軟な投資プランをご用意しています。

■ 無料相談・資料請求のご案内

民泊投資・節税対策にご興味をお持ちの方は、株式会社クリエイトパートナー（代表取締役 久

原啓史）まで、お気軽にお問い合わせください。専門スタッフが投資プランから節税シミュレ

ーションまで、丁寧にご説明いたします。

お問い合わせ先：

・ 電話：045-900-6425（受付時間：平日10:00～18:00）

・ メール：info@create-partner.com

・ 特設サイト：https://minpaku.vip

会社概要

株式会社クリエイトパートナー

代表者代表取締役 久原啓史

所在地

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-3 横浜コ

ネクトスクエア

事業内容民泊物件の販売・投資支援事業

電話番号045-900-6425

メールinfo@create-partner.com

URL https://minpaku.vip

株式会社ギフトホールディングス

代表者代表取締役 大黒圭太

URL http://gift-g.com/